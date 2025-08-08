Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra hoạt động bộ máy chính quyền tại Hòa Bắc và Hòa Ninh Ngày 8/8, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Hòa Bắc và xã Hòa Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tại buổi làm việc ở xã Hòa Bắc

Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đại biểu tỉnh dự buổi làm việc tại địa phương

Xã Hòa Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Hòa Bắc và Hòa Nam, với quy mô dân số gần 20.000 người, diện tích hơn 159 km².

Sau hơn một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy xã vận hành ổn định, cán bộ nhanh chóng thích ứng, hạ tầng số được đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Đại diện lãnh đạo, cán bộ xã Hòa Bắc tham gia buổi làm việc

Qua một tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Bắc đã tiếp nhận 484 hồ sơ, gồm 454 hồ sơ trực tuyến và 30 hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trong đó, đã giải quyết 411 hồ sơ, với 404 hồ sơ hoàn thành trước hạn (đạt 98,3%) và 7 hồ sơ quá hạn (1,7%) do lỗi hệ thống phần mềm; hiện còn 73 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Bắc Hồ Sỹ Huy báo cáo tình hình địa phương sau sáp nhập

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội xã tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững, thu ngân sách đạt trên 80% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao có chuyển biến tích cực; tinh thần, trách nhiệm cán bộ được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm toàn diện; phương thức lãnh đạo đổi mới, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Hòa Bắc

Từ nền tảng ổn định ban đầu, xã Hòa Bắc tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đảng ủy nhanh chóng hoàn chỉnh chương trình hành động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bám sát lộ trình.

Công tác tuyên truyền, quán triệt được đẩy mạnh, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm vững định hướng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc với xã Hòa Ninh

Còn tại xã Hòa Ninh, đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 địa phương: Hòa Ninh, Đinh Trang Hòa và Hòa Trung.

Địa bàn hiện có diện tích tự nhiên 95,17 km², dân số gần 32.000 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 30%, tập trung tại 10/37 thôn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Ninh Trần Đức Công nêu khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Hòa Ninh từng bước ổn định, phát huy hiệu quả; kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, chuyên môn và phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức xã Hòa Ninh dự buổi làm việc

Từ ngày 1/7 đến 31/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận, chuyển các phòng chuyên môn giải quyết tổng số 576 hồ sơ/406 thủ tục hành chính; trong đó, 50 hồ sơ nộp trực tiếp (chiếm 8,7%), 526 hồ sơ nộp trực tuyến (chiếm 91,3%).

Đến nay, đã giải quyết xong 469 hồ sơ, còn 81 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, 17 hồ sơ công dân rút và từ chối giải quyết 9 hồ sơ.

Quang cảnh làm việc tại xã Hòa Ninh

Lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Nông nghiệp ổn định, sản lượng khá. Công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai được chú trọng; thu chi ngân sách và giải ngân đầu tư công đúng tiến độ.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đúng hướng, trọng tâm là nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Vũ Quang Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Xác định Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy xã Hòa Ninh chuẩn bị chu đáo, tổ chức đúng quy định, tạo sự đồng thuận và khí thế thi đua trong toàn xã.

Sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy nhanh chóng quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động phù hợp thực tiễn, triển khai từng bước hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Minh Hải giải đáp ý kiến cơ sở

Bên cạnh kết quả đạt được, hai xã Hòa Bắc và Hòa Ninh còn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành sau sáp nhập. Hạ tầng giao thông chưa kết nối, trụ sở hành chính phân tán, cơ sở vật chất xuống cấp, trung tâm hành chính công còn chật hẹp.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Bùi Thị Tuyết Mai phản hồi các kiến nghị của địa phương

Ngoài ra, còn có một số khó khăn khác như: Biên chế chưa đủ, nhiều vị trí kiêm nhiệm, thiếu cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, tài chính, văn hóa.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng Bùi Hiếu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế do hạ tầng số chưa đồng bộ, người dân và một bộ phận cán bộ chưa thành thạo, trong khi một số quy định, hướng dẫn về tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính chưa được ban hành kịp thời.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Thị Minh Hiền trao đổi nội dung được địa phương quan tâm

Trước những khó khăn thực tế, 2 xã Hòa Bắc và Hòa Ninh kiến nghị tỉnh sớm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, xây dựng trung tâm hành chính mới, sửa chữa trung tâm phục vụ hành chính công và bổ sung trang thiết bị thiết yếu.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hữu Tuấn trao đổi về những vấn đề phát sinh ở cơ sở

Đồng thời, đề xuất bổ sung biên chế, kiện toàn đội ngũ cán bộ, ban hành các quy định về phân cấp quản lý, vị trí việc làm, hướng dẫn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.

Các xã cũng mong muốn khắc phục lỗi phần mềm, nâng cấp hạ tầng số và xem xét mô hình Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực để tạo thuận lợi cho người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Từ thực tiễn địa phương, đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, qua đó bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Trọng tâm là phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, giảm nghèo, phát triển đảng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra thực tế hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Bắc

Cùng với đó, cần quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoà Ninh

Đoàn công tác cũng lưu ý Đảng bộ cơ sở chú trọng công tác chính trị tư tưởng, tạo điều kiện để cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định, quy chế làm việc, kịp thời thành lập các ban chỉ đạo và đội ngũ chuyên trách.

Người dân đến thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được xác định là một trong bốn trụ cột phát triển, gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đưa địa phương phát triển bền vững.