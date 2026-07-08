Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc tại xã Quảng Khê Ngày 7/8, đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng do đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Khê về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong 7 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh địa phương được giữ vững ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt tiến độ.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Chính sách cho người có công và đối tượng bảo trợ được giải quyết kịp thời.

Đặc biệt, cải cách hành chính và chuyển đổi số chuyển biến tích cực với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 97%. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả, chỉ tiêu giao quân đạt 100% kế hoạch giao; giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm đạt theo kế hoạch chung của tỉnh.

Đồng chí Mai Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Quảng Khê nêu một số khó khăn, vướng mắc trên địa bàn trong thời gian qua

Bên cạnh đó, địa phương còn gặp một số khó khăn trong công tác thu ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ các vướng mắc của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng trao đổi về công tác quản lý, bố trí sử dụng cán bộ, công chức

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận kết quả đạt được của xã Quảng Khê trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã khẩn trương khắc phục các tồn tại, khó khăn, bám sát chỉ đạo của tỉnh, Nghị quyết của địa phương trong quá trình thực hiện.

Trong đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự từ Đảng ủy xã đến từng chi bộ thôn, bon để bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Khê tập trung khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch cả năm 2026

Cùng với đó, Quảng Khê cần phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch; đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, quản lý đất đai, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng cũng đề nghị các thành viên trong đoàn công tác, theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi để địa phương hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.