Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra thực tế tại cơ sở Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp đúng sở trường để phát huy hiệu quả công việc là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khi làm việc với các cơ sở vào ngày 14/8.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra công tác vận hành xã Hoài Đức

Tại hai buổi làm việc của đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ở các xã Nam Thành, Đức Linh, Hoài Đức và xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra về công tác vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra Trung tâm hành chính tại xã Đức Linh

Tại các nơi đến kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ trực tiếp khảo sát hoạt động Trung tâm hành chính, kiểm tra bộ phận một cửa, gặp gỡ cán bộ cơ sở để lắng nghe khó khăn trong thực tiễn vận hành.

Theo báo cáo của các địa phương, sau sắp xếp, chính quyền địa phương hai cấp được kiện toàn, vận hành ổn định, đội ngũ cán bộ được củng cố. Tổ chức bộ máy được bố trí đồng bộ, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận trong Nhân dân.

Các trung tâm phục vụ hành chính công xã đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân, tổ chức.

Cùng với đó, tình hình kinh tế - xã hội của 4 xã: Nam Thành, Đức Linh, Hoài Đức và Trà Tân tiếp tục ổn định, thu ngân sách đạt tiến độ, sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ.

Các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ đạt kết quả tích cực.

Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại các địa phương được triển khai đồng bộ, đúng quy định, thể hiện qua việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi kiểm tra xã Hoài Đức

Phát biểu kết luận tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Đặng Hồng Sỹ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, yêu cầu các địa phương cần triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo lộ trình một cách đồng bộ và quyết liệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tập trung phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Đồng thời, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với quan điểm "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, đúng sở trường để phát huy hiệu quả công việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; tiếp tục phối hợp với các đơn vị, sở ngành liên quan tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là tại trung tâm phục vụ hành chính công nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.