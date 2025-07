Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc dự Đại hội Đảng bộ phường Cam Ly - Đà Lạt lần thứ I Chiều 18/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Cam Ly - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tổ chức với sự tham dự của 250 đại biểu.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; cùng lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo Đảng ủy các phường đã đến dự.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã nghe đồng chí Hồ Tôn Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cam Ly - Đà Lạt thông qua báo cáo chính trị; đồng chí Phạm Kim Quang , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường trình Đại hội.

Theo báo cáo, phường Cam Ly - Đà Lạt được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị gồm Phường 5, Phường 6 và xã Tà Nung. Đại hội Đảng bộ phường Cam Ly - Đà Lạt lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt, mở ra một giai đoạn lịch sử mới của địa phương.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Cam Ly - Đà Lạt đã nỗ lực, phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Cụ thể, 12/14 nhóm chỉ tiêu đạt; trong đó, có 8 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kinh tế tăng trưởng khá. Văn hóa - xã hội được quan tâm. Đời sống Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,3 lần so với năm 2020. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết trong Nhân dân được tăng cường.

Các đảng viên tham dự Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Đặc biệt, Đảng ủy, chính quyền, Nhân dân phường đã có sự nỗ lực vượt bậc trong sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để bị gián đoạn, chậm trễ.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình, nghị quyết

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của Đảng bộ phường Cam Ly - Đà Lạt. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân phường trong thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu về chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ngành tham dự Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc đề nghị cấp ủy và cả hệ thống chính trị phường Cam Ly - Đà Lạt nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn phường.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cam Ly - Đà Lạt phải khẩn trương phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy khóa mới; ban hành chương trình hành động cụ thể, tổ chức học tập, quán triệt để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; sớm hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, không để gián đoạn, chậm trễ.

Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân Phường Cam Ly - Đà Lạt chúc mừng Đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc cũng nêu một số định hướng về phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu là vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn của tỉnh, khu vực; phát triển các thành phần kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mang dòng chữ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Hành động

Toàn Đảng bộ phường Cam Ly - Đà Lạt tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Đây là một trong những định hướng lớn của Trung ương và tỉnh. Trong đó, địa phương cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của phường.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Cam Ly - Đà Lạt tiếp tục đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

“ Xây dựng phường Cam Ly - Đà Lạt trở thành phường văn minh, hiện đại, một điểm đáng đến và một nơi đáng sống, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Kim Quang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã gửi tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Hành động.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Cam Ly - Đà Lạt nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cam Ly - Đà Lạt gồm 27 ủy viên; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 ủy viên. Đồng chí Phạm Kim Quang được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí Hồ Tôn Thông và Nguyễn Thừa Đoàn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường.