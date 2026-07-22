Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc dự gặp mặt, tri ân cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 22/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các hội viên cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu.

Quang cảnh chương trình gặp mặt, tri ân các thương binh nguyên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tiêu biểu qua các thời kỳ

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và hội viên cựu chiến binh tiêu biểu.

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu tham dự

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; tri ân các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nguyên lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ vì những cống hiến, đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng gửi lời tri ân sâu sắc, thăm hỏi ân cần tới các thương binh, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ; đồng thời, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Phạm Thị Phúc mong muốn các đồng chí thương binh, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng trong đời sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng địa phương trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tiêu biểu qua các thời kỳ

Tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức đã trao 6 suất quà cho các đồng chí thương binh tiêu biểu từng giữ các vị trí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ.

Được biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với đơn vị tài trợ trao tặng 15 suất quà, trị giá 2 triệu đồng/suất đến nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tiêu biểu qua các thời kỳ.