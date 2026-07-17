Thời sự Lâm Đồng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc thăm, tặng quà người có công Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ tại các xã: Kiến Đức, Nhân Cơ, Quảng Tín, phường Nam Gia Nghĩa và Đông Gia Nghĩa.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ ở xã Nhân Cơ

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc thăm hỏi, động viên gia đình có công với cách mạng ở xã Kiến Đức

Thay mặt đoàn, đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp, hi sinh của các thương binh, liệt sĩ và gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc thăm hỏi, tặng quà cho gia đình thương binh Võ Cao Thiên, ở phường Nam Gia Nghĩa

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc khẳng định, công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, có công và đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bệnh binh Nguyễn Công An, ở phường Nam Gia Nghĩa

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc mong các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiếp tục sống vui, sống khỏe, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển giàu đẹp.