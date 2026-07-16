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    Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công

    Ngô Tâm - Duy Minh 16/07/2026 19:45

    Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 16/7, đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã gặp mặt, thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại các xã La Dạ, Đông Giang, Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng.

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    Quang cảnh buổi gặp mặt và tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ

    Tại các điểm đến, đồng chí Y Quang BKrông khẳng định Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Đồng chí mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển; đồng thời đề nghị các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công.

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    Đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng và các gia đình chính sách

    Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, xem đây là nguồn động viên để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng địa phương.

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    Những phần quà tri ân được lãnh đạo tỉnh trao tận tay người có công và thân nhân liệt sĩ tại buổi gặp mặt

    Sau chương trình gặp mặt, đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Từ Thị Đinh tại phường Hàm Thắng. Dù đã ngoài 100 tuổi, sức khỏe yếu, Mẹ vẫn minh mẫn và xúc động đón nhận sự quan tâm, thăm hỏi của đoàn công tác. Đồng chí Y Quang BKrông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao quà tri ân và chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu. Đồng thời, đồng chí khẳng định các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ, trân trọng những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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    Đồng chí Y Quang BKrông thăm hỏi, trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Từ Thị Đinh

    Đoàn công tác cũng đến thăm bà Phan Thị Hai, vợ liệt sĩ, năm nay gần 90 tuổi. Thăm hỏi sức khỏe và đời sống gia đình, đồng chí Y Quang BKrông chúc bà tiếp tục mạnh khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu; đồng thời khẳng định các cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

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    Đồng chí Y Quang BKrông thăm hỏi, động viên bà Phan Thị Hai, vợ liệt sĩ, tiếp tục giữ gìn sức khỏe

    Hoạt động thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

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          Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công
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