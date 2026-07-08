Chính trị Phó Chủ tịch nước: Đánh giá thi đua theo kết quả, sản phẩm và hiệu quả thực tế Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh chuyển đổi thi đua sang dựa trên kết quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các thành phố lớn năm 2026.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (đứng giữa) trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 7/8, tại thành phố Đà Nẵng, Cụm thi đua 7 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân cùng các lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng, Ủy ban Nhân dân và các sở, ngành 7 thành phố trên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cùng với những kết quả mà Cụm thi đua 7 thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Cả 7 thành phố trực thuộc Trung ương có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là những trung tâm lớn về chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đồng thời là các cực tăng trưởng, hạt nhân liên kết vùng, đầu máy giao thương và kết nối các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị các ngành hàng xuất khẩu quan trọng của đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bứt phá. Tốc độ tăng trưởng GRDP của các thành phố đều đạt mức cao.

Có 6/7 thành phố đạt mức cao hơn mức trung bình của cả nước. Tiêu biểu như Hải Phòng là 11,33% đứng thứ ba toàn quốc. Đồng Nai đạt 9,81%, Đà Nẵng 9,52%...

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả ấn tượng. Nhiều thành phố đạt trên 55 đến 60% dự toán cả năm. Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 477.000 tỷ đồng, Hà Nội đạt trên 411.000 tỷ đồng, Hải Phòng đạt hơn 113.000 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch nước chỉ đạo trong những tháng còn lại của năm 2026, các thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua.

Chuyển từ thi đua theo hình thức sang thi đua theo kết quả, sản phẩm và hiệu quả thực tế, tăng cường ứng dụng dữ liệu số, nền tảng số trong quản lý, theo dõi, đánh giá phong trào.

Công khai tiến độ, kết quả thực hiện để tạo động lực thi đua giữa các đơn vị, địa phương. Các thành phố hướng mạnh phong trào thi đua về cơ sở và phục vụ người dân, phát hiện kịp thời các mô hình mới, cách làm hay, nhân tố điển hình trên mọi lĩnh vực...

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Hội nghị đã công bố và trao thưởng phong trào thi đua năm 2025. Có 3 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ là Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai và một tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các thành phố cũng thông qua dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi đua; tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2026 và ký kết lại Giao ước thi đua năm 2026 của Cụm.

Theo báo cáo của Cụm thi đua, trong 6 tháng đầu năm, các thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung vào các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP, giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Các thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo các thành phố ký kết Giao ước thi đua năm 2026 của Cụm thi đua. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Đồng thời mỗi thành phố đã lựa chọn chủ đề năm 2026 được triển khai sâu rộng trong toàn thành phố cùng với các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ phát động với quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy những điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong các ngành, lĩnh vực được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Trong đó, hơn 360 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, Huy chương; gần 1.800 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 58.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố.../.