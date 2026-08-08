Thời sự Lâm Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn thăm, động viên lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ Chiều 8/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn), Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn (áo trắng), Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, lãnh đạo xã Hồng Sơn dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Cùng đi có Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng; các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng lãnh đạo xã Hồng Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, lãnh đạo xã Hồng Sơn dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, đoàn công tác kiểm tra thực tế việc bố trí lực lượng, tổ chức khai quật, lấy mẫu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, lãnh đạo xã Hồng Sơn dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Các lực lượng được phân công theo từng bộ phận chuyên môn, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm sự trang nghiêm, chính xác và an toàn trong từng khâu. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, góp phần giữ gìn cảnh quan và sự tôn nghiêm của nghĩa trang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn kiểm tra thực tế việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi và khối lượng công việc lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Vì vậy, quá trình thực hiện phải được tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chính xác, chặt chẽ và thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình; quản lý nghiêm thông tin, mẫu sinh phẩm và hồ sơ liên quan. Đồng thời, các lực lượng cần phối hợp nhịp nhàng, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm tuyệt đối tính chính xác, an toàn và sự tôn nghiêm trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, lãnh đạo xã Hồng Sơn tặng quà cho 5 tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đến nay tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 10/11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận là nghĩa trang liệt sĩ cuối cùng triển khai chiến dịch. Đây cũng là nơi có số lượng mộ liệt sĩ lớn nhất tỉnh, với gần 9.000 phần mộ, trong đó có hơn 3.400 phần mộ cần lấy mẫu hài cốt để xác định danh tính.

Khu vực lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 3 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Tính đến ngày 8/8, 5 tổ lấy mẫu đã khai quật hơn 2.800 phần mộ, thu thập gần 2.500 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định. Hiện, các lực lượng đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu tại nghĩa trang, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đã trao quà, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các lực lượng trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”.