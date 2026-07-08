Pháp luật - Đời sống Phòng An ninh kinh tế giữ vững "lá chắn" an ninh năng lượng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đang chủ động phối hợp với doanh nghiệp giữ vững an ninh, an toàn các công trình năng lượng trọng điểm.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với các doanh nghiệp tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân

Bảo vệ an toàn các công trình năng lượng trọng điểm

Lâm Đồng hiện là địa phương có nhiều công trình năng lượng quy mô lớn của cả nước với hệ thống nhà máy nhiệt điện, thủy điện phân bố trên nhiều địa bàn. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời cũng là mục tiêu trọng điểm về bảo đảm an ninh, trật tự.

Xác định rõ yêu cầu đó, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp điện lực, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - nơi có 4 nhà máy nhiệt điện đang vận hành với tổng công suất 4.284 MW, chiếm hơn một nửa tổng công suất nguồn điện của tỉnh. Lực lượng An ninh kinh tế duy trì thường xuyên công tác phối hợp với các đơn vị quản lý nhằm bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và an toàn vận hành.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (Ảnh: Thanh Nhàn)

Qua các đợt kiểm tra, làm việc cho thấy hoạt động sản xuất điện được duy trì ổn định; chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ; các doanh nghiệp quan tâm công tác an sinh xã hội và tiếp tục đầu tư các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhất là tại những khu vực dễ phát tán bụi trong mùa gió đông bắc.

Công tác bảo vệ nội bộ, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn hệ thống luôn được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hộ dân sinh sống gần khu vực nhà máy vẫn còn phản ánh về tình trạng bụi trong một số thời điểm nhất định. Trên tinh thần cầu thị, các nhà máy cam kết tiếp tục rà soát, tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường, sẵn sàng đối thoại, đồng hành với người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Song song với các nhà máy nhiệt điện, Phòng An ninh kinh tế cũng phối hợp với công an các xã, phường và các doanh nghiệp quản lý thủy điện lớn như: Đồng Nai, Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh và Đồng Nai 5 - TKV triển khai nhiều giải pháp bảo vệ an toàn hồ chứa, đập thủy điện.

Phòng An ninh kinh tế làm việc với các công ty thủy điện

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực gác, tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lấn chiếm đất, khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực lòng hồ và hành lang bảo vệ công trình.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về an toàn hồ đập, cảnh báo xả lũ được triển khai bằng nhiều hình thức. Nhiều hệ thống cảnh báo tự động tiếp tục được lắp đặt bổ sung tại khu vực hạ du; các doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức diễn tập phòng, chống khủng bố, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập và tập huấn các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an và doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, toàn bộ các mục tiêu điện lực trên địa bàn đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối; không xảy ra mất cắp tài sản, không để lộ lọt bí mật nhà nước, không phát sinh sự cố ảnh hưởng đến an ninh chính trị nội bộ và an ninh mạng.

Các doanh nghiệp điện lực cũng tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Phòng ngừa nguy cơ, giữ vững an ninh từ cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được, lực lượng công an cũng chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm nhằm bảo đảm an ninh bền vững đối với các công trình năng lượng.

Đối với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, vấn đề môi trường vẫn là yếu tố có thể tác động đến tình hình an ninh, trật tự nếu không được giải quyết kịp thời. Tình trạng phát tán bụi trong một số thời điểm, đặc biệt vào mùa gió đông bắc, vẫn còn được người dân phản ánh. Việc tiêu thụ tro, xỉ sau sản xuất cũng cần có những giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm hạn chế phát sinh các vấn đề xã hội.

Phòng An ninh kinh tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các doanh nghiệp để giữ vững an ninh năng lượng

Trong lĩnh vực thủy điện, tình trạng lấn chiếm đất hành lang bảo vệ công trình, tranh chấp đất đai và những khó khăn trong công tác cảnh báo xả lũ tại một số khu vực địa hình phức tạp vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được phối hợp giải quyết.

“ Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các công trình năng lượng. Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng

Đối với các nhà máy nhiệt điện, đơn vị đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung các giải pháp xử lý bụi ngay tại nguồn; công khai, minh bạch thông tin quan trắc môi trường; đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ tro, xỉ theo quy định; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, tạo việc làm cho người dân, chủ động đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị từ cơ sở.

Đối với các nhà máy thủy điện, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực công trình; nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo xả lũ; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất trong hành lang bảo vệ hồ, đập.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, việc bảo đảm an ninh tại các công trình năng lượng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần giữ vững hoạt động sản xuất điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh.