Đời sống Phòng chống đuối nước ở trẻ em biết bơi thôi chưa đủ Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh vẫn lầm tưởng trẻ lớn lên ở vùng sông nước, biết bơi theo bản năng là đủ nên vẫn diễn ra nhiều trường hợp đáng tiếc. Việc trang bị kỹ năng bơi an toàn, xử lý các tình huống nguy hiểm cho trẻ và tăng cường sự giám sát từ gia đình là giải pháp cấp thiết để phòng, chống đuối nước.

Khi trẻ vui chơi ở bãi biển, sự giám sát trực tiếp của phụ huynh là yếu tố quan trọng nhất

Khi "biết bơi" không đồng nghĩa với "an toàn"

Mùa hè, tại các xã, phường ven biển và khu vực gần sông, suối, ao, hồ, tình trạng trẻ em tự ý rủ nhau đi tắm vẫn diễn ra phổ biến. Dù chính quyền địa phương đã tăng cường rà soát, cắm biển cảnh báo và quản lý các điểm có nguy cơ cao nhưng tai nạn đuối nước vẫn xảy ra.

Nhiều bậc phụ huynh ở các vùng ven sông, sát biển thường tin rằng con mình có khả năng thích nghi với nước nhờ lớn lên trong môi trường gần gũi thiên nhiên.

Thầy Lê Thanh Phong, Tổng phụ trách Đội kiêm Huấn luyện viên bơi lội Trường Tiểu học Đức Thắng 2, phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho rằng đây là quan niệm cần thay đổi: "Đừng bao giờ chủ quan trước bất kỳ mặt nước nào. Thời tiết mùa hè biến đổi nhanh chóng, sóng dữ hay dòng chảy xa bờ có thể xuất hiện bất ngờ. Kỹ năng bơi đúng cách cùng khả năng nhận diện vùng nước nguy hiểm mới là tấm lá chắn quan trọng nhất mà người lớn trao cho trẻ."

Thầy Lê Thanh Phong (Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đức Thắng 2) trực tiếp hướng dẫn học sinh kỹ thuật nổi an toàn – bước đầu tiên để trẻ bình tĩnh xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước.

“ Bơi lội giải trí và kỹ năng sinh tồn là hai phạm trù khác biệt. Một đứa trẻ bơi giỏi trong hồ an toàn vẫn sẽ lúng túng khi gặp sự cố thực tế. Tôi luôn nhắc học sinh, kể cả những em sống sát biển, là không được chủ quan. Khi không có người lớn, tuyệt đối không xuống nước. Biết bơi đúng kỹ thuật mới là cách để trẻ tự cứu mình." Thầy Lê Thanh Phong, Tổng phụ trách Đội kiêm Huấn luyện viên bơi lội Trường Tiểu học Đức Thắng 2, phường Phan Thiết

Em Prat Hoàng Lý Lan, một học sinh lớn lên ở vùng biển Mũi Né, chia sẻ góc nhìn thực tế: "Với em, học bơi là kỹ năng phòng thân. Thay vì hoảng loạn khi rơi xuống nước, mình có thể tự nổi, điều hòa hơi thở để chờ người đến ứng cứu. Chỉ cần biết kỹ năng giữ cơ thể không bị chìm là đã giúp mình tự xử lý được tình huống trước khi người lớn kịp nhận ra."

Bơi lội không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là kỹ năng sinh tồn thiết yếu cần được trang bị bài bản ngay từ lứa tuổi tiểu học.

Vai trò của phụ huynh

Chúng ta thường trông chờ vào biển báo hay rào chắn từ chính quyền, nhưng hàng rào vững chãi nhất chính là sự kiểm soát rủi ro từ mỗi gia đình.

Chị Hoàng Thị Hải Vân, phường Mũi Né bộc bạch: "Dù các bé đã biết bơi, tôi vẫn khuyến khích con luyện tập thường xuyên để ghi nhớ cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp. Phụ huynh không nên phó mặc hoàn toàn cho nhà trường, bởi sự giám sát của cha mẹ trong dịp hè là yếu tố quyết định."

Anh Huỳnh Quang Khải, phường Bình Thuận cũng đồng tình: Khu vực này sát biển, ao hồ nhiều, cha mẹ bận mưu sinh nên nhiều khi không kiểm soát hết các cháu. Việc cho con đi học bơi là cách duy nhất để tôi an tâm khi mình không thể lúc nào cũng sát cánh. Tôi quán triệt với các con, trước khi đi đâu cũng phải báo rõ địa điểm, tuyệt đối cấm kỵ việc rủ nhau đi tắm ở nơi không có người lớn.

Bé cần người lớn ở bên khi vui chơi ở biển

Anh Nguyễn Hoàng Tùng, phường Phú Thủy chia sẻ khi đang cùng con vui chơi bên bờ biển: Với một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi như con tôi, môi trường nước luôn tiềm ẩn rủi ro khó lường trong tích tắc. Dù tôi luôn cho con mặc áo phao và không rời tay bé, nhưng tôi hiểu rằng những thiết bị hỗ trợ này chỉ là phương án dự phòng. Sự an toàn của con ở tuổi này hoàn toàn phụ thuộc vào sự giám sát trực tiếp của cha mẹ. Tôi không bao giờ cho phép mình lơ là, bởi chỉ cần một phút mất tập trung, hậu quả sẽ là điều không ai có thể lường trước được.

Lan tỏa từ học đường đến cộng đồng

Nhà trường đóng vai trò bệ đỡ, nơi trang bị cho các em nền tảng kỹ năng bài bản. Không ít phụ huynh như anh Bạch Xuân Hoàng, phường Phú Thủy sau khi chứng kiến những mất mát đau lòng đã kiên quyết thay đổi nhận thức: "Việc cho con đi học bơi ngay là khoản đầu tư cần thiết, giúp trẻ tự tin hơn, biết cách tự cứu chính mình và cha mẹ cũng bớt đi nỗi âu lo thường trực."

Sự tận tâm của các huấn luyện viên kết hợp cùng sự phối hợp sát sao từ gia đình sẽ tạo nên môi trường vui chơi an toàn cho trẻ trong những ngày hè.

Hiện nay, việc đưa bơi lội vào học đường đã trở thành nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, để tạo sự an toàn đồng bộ, chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn trong việc rà soát, lắp đặt rào chắn và cắm biển cảnh báo tại các bãi biển tự phát, ao hồ tưới tiêu và các khu vực sông suối nguy hiểm.

Giải pháp hiệu quả nhất không chỉ dừng lại ở những bài học trong trường, mà nằm ở sự gắn kết trách nhiệm: nhà trường rèn kỹ năng, chính quyền quản lý địa bàn, và gia đình phải là người kiểm soát chặt chẽ lịch trình của con em mình. Đừng để việc học bơi chỉ là những buổi tập, mà phải trở thành phản xạ giúp trẻ ứng biến trước sóng nước và ao hồ thực tế.

Mùa hè chỉ trọn vẹn khi tiếng cười của trẻ thơ không bị xen lẫn nỗi âu lo của phụ huynh. Sự chủ động của người lớn hôm nay chính là tấm khiên vững chãi nhất để các em tận hưởng những ngày hè an toàn và bình yên.