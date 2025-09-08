Tin mới

    Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lớn

    Thy Vũ 09/08/2025 08:32

    Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn vào chiều 8/8.

    Chiều 8/8, một trận giông lốc và mưa lớn đã làm 6 cây cổ thụ trên các tuyến đường dân sinh tại các thôn Phú Trung, R’Chai 2, 26, 27, 31 và 33 của xã Đức Trọng bị bật gốc, ngã đổ, chắn ngang đường và gây nguy hiểm cho người dân.

    Cùng lúc đó, tại thôn 32, một mái tôn rộng khoảng 24 m2 của một hộ dân cũng bị tốc mái hoàn toàn.

    6.jpg
    Giông lốc và mưa lớn đã làm 6 cây cổ thụ trên các tuyến đường dân sinh tại các thôn của xã Đức Trọng bật gốc, gây nguy hiểm cho người dân

    Ngay khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1- Đức Trọng đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã để xử lý hậu quả.

    gen-h-1(3).jpg
    Lực lượng vũ trang kịp thời có mặt hỗ trợ người dân
    4(2).jpg
    Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả giông lốc

    Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, các lực lượng đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục hậu quả ban đầu. Toàn bộ số cây xanh bị đổ đã được dọn dẹp. Giao thông trên các tuyến đường được khơi thông.

    Các lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục hỗ trợ bà con địa phương giải quyết các công việc còn lại, đảm bảo cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường.

    3(1).jpg
    Toàn bộ số cây xanh bị đổ đã được dọn dẹp

    Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của lực lượng vũ trang đã một lần nữa tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ".

