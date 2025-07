Chính trị Phú Quý hôm nay: Đảng mạnh, dân tin Hơn cả những chuyển biến rõ nét trong kinh tế biển, du lịch hay hạ tầng, điều làm nên “chất” Phú Quý hôm nay chính là sự đồng thuận cao giữa Đảng bộ và Nhân dân trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và hướng đến phát triển bền vững, toàn diện.

Cột cờ Phú Quý - biểu tượng hiên ngang nơi tiền tiêu của Tổ quốc

Từ nền móng Đảng vững mạnh…

“Đảng bộ phải trong sạch thì mới đủ uy tín để dân tin, dân theo”, ông Nguyễn Văn Trị - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu nhấn mạnh như thế khi nói về thành quả nhiệm kỳ qua. Và không phải nói suông, Đảng bộ đặc khu Phú Quý đã biến quyết tâm ấy thành hành động cụ thể. Trong 5 năm qua, nhận thức sâu sắc vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đặc khu Phú Quý đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21-KL/TW (khóa XIII) được quán triệt sâu rộng, gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 1 nhiệm kỳ, Đảng bộ đặc khu Phú Quý đã kết nạp được 247 đảng viên mới, nâng tổng số lên 1.212 đảng viên; đồng thời, đưa ra khỏi Đảng 45 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với 157 cuộc kiểm tra, 41 cuộc giám sát; xử lý 20 đảng viên vi phạm. Đặc biệt, không phát hiện tổ chức đảng hay đảng viên nào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Một kết quả cho thấy rõ hiệu quả từ việc “tự soi, tự sửa”.

Phú Quý hôm nay đã có nhiều đổi thay theo hướng phát triển toàn diện

Công tác cán bộ được chú trọng, công khai, minh bạch, đã điều động, bổ nhiệm, bố trí 62 lượt cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng 122 cán bộ về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên môn. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ được thực hiện khách quan, đúng thực chất. Các cơ quan dân cử phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tiếp công dân 159 lượt, giải quyết dứt điểm 98,43% đơn thư thuộc thẩm quyền.

Công tác tư pháp, điều tra, xét xử, thi hành án được tăng cường, bảo đảm đúng pháp luật. Trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường đồng thuận, củng cố lòng tin trong Nhân dân.

Công tác cải cách hành chính cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 96%; 100% cơ quan có mạng LAN, kết nối internet và mạng WAN, bảo đảm bảo mật và ổn định. Triển khai hiệu quả chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và bưu chính công ích. Trung tâm Phục vụ hành chính công trở thành điểm đến thân thiện. “Giờ làm hồ sơ dễ hơn nhiều, không phải đi lại nhiều lần như trước", ông Lê Văn Tuấn, một ngư dân chia sẻ sau khi làm thủ tục khai thác thủy sản.

Công tác giáo dục luôn được Đặc khu đặc biệt quan tâm

…Đến chăm lo người dân một cách toàn diện

Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo đặc khu Phú Quý hiểu rằng, đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai, do đó, giáo dục luôn được quan tâm sát sao. Trên địa bàn đặc khu Phú Quý hiện có 10 trường học, 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ghi dấu ấn đậm nét của Trường THPT Ngô Quyền - ngôi trường cấp 3 duy nhất trên đặc khu Phú Quý khi có đến 3 học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối, lần lượt ở các môn: Lịch sử, Địa lý và Vật lý. Trong số 6 thủ khoa toàn tỉnh Bình Thuận (cũ), có 1 em là học sinh của trường.

Những cái tên như Nguyễn Bảo Long, Phạm Thị Thanh Thảo hay Nguyễn Đỗ Tuấn Tú không chỉ khiến bạn bè, thầy cô tự hào mà còn lan tỏa niềm tin về sự phát triển bền vững của giáo dục nơi đảo xa. “Với điều kiện học tập trên đảo có thể chưa bằng đất liền nhưng thành tích học tập của các học sinh đạt điểm 10 của Trường THPT Ngô Quyền, đặc khu Phú Quý rất đáng trân trọng", ông Lương Văn Hà - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Phú Quý chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Y tế cũng không đứng ngoài dòng chảy phát triển. Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý được đầu tư đồng bộ với 70 giường bệnh, 100% người dân có bảo hiểm y tế. Dù còn thiếu thốn về thiết bị nhưng dịch bệnh được kiểm soát, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì tốt.

Đáng chú ý, trong 5 năm qua, Phú Quý đã huy động hơn 34 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,31% (chỉ còn 21 hộ). Quỹ “Vì người nghèo” thu hút hơn 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 26 căn nhà, gần 400 lao động được giải quyết việc làm mỗi năm. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công được thực hiện chu đáo...

Nhưng đáng chú ý nhất là từ năm 2021, nhà máy xử lý rác sinh hoạt có công suất 70 tấn/ngày đi vào hoạt động đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường sống ở đặc khu. Thanh niên trên đảo thường xuyên tổ chức chiến dịch làm sạch biển, phân loại rác, trồng cây. Không khẩu hiệu, chỉ hành động. “Không thể đợi người khác thay đổi. Nếu muốn xây dựng ý thức cộng đồng, chính đoàn viên phải là người tiên phong, làm trước, làm thật rồi mới thuyết phục được người dân cùng làm”, Bí thư Đoàn đặc khu Phú Quý Nguyễn Thị Thơm cho biết.

Vệ sinh môi trường được các bạn trẻ ở Phú Quý quan tâm thực hiện

Ngoài ra, đóng vai trò tiền tiêu, Phú Quý luôn chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ được tổ chức bài bản, chỉ tiêu tuyển quân luôn đạt 100%. 100% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh. Qua 1 nhiệm kỳ, đặc khu Phú Quý rút ra 3 bài học cốt lõi. Đó là nắm vững và linh hoạt vận dụng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đoàn kết là then chốt trong Đảng, trong chính quyền và giữa các tầng lớp Nhân dân. Cùng với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kỷ luật và gần dân là nền tảng phát triển bền vững.

Từ nền móng chính trị vững chắc, sự đồng lòng của hệ thống chính trị và Nhân dân, đặc khu Phú Quý sẵn sàng bước vào 1 nhiệm kỳ mới vững niềm tin, vươn mình ra biển lớn.