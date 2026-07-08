Đời sống Phú Thủy: Nâng cấp kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việc tập trung nguồn vốn đầu tư công nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng thời phối hợp giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm cho phường Phú Thủy trong năm nay.

Một góc đô thị ven biển phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng

Đẩy nhanh đầu tư công

Phường Phú Thủy sắp xếp lại có 12 tổ dân phố, trong đó một số tổ dân phố ven biển, kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thường bị ngập úng vào mùa mưa, gây không ít khó khăn trong đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Bà Lê Thị Thanh Phương, sinh sống phường Phú Thủy cho biết: “Con đường 1/5 ven biển thuộc khu phố 5 - Phú Hài trước đây hơn 20 năm nay chưa được nâng cấp, hệ thống cống và nền đường hư hỏng, mỗi khi mưa lớn không thoát nước được là ngập đường. Người dân sinh sống ở đây đi lại rất khó khăn. Chúng tôi đề nghị UBND phường sớm nâng cấp để việc đi lại cho người dân địa phương và khách du lịch thăm làng chài ven biển được thuận lợi”. Còn bà Đoàn Thị Thơ, người dân trên địa bàn chia sẻ: “Một số tuyến đường ven biển thuộc khu phố 5 - Thanh Hải hình thành từ lâu nay xuống cấp cũng không tránh khỏi ngập nước mùa mưa, cần được nâng cấp trong mùa mưa năm nay”.

Ông Nguyễn Văn Nghị - Chủ tịch UBND phường Phú Thủy thông tin: “Ngay từ đầu năm, phường đã có kế hoạch đầu tư nâng cấp một số tuyến ven biển cùng hàng chục tuyến đường hẻm khác trên địa bàn thường bị ngập nước, chống ngập úng mùa mưa, từng bước chỉnh trang đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với nâng cấp hệ thống giao thông, phường dành nguồn vốn đầu tư công sửa chữa trường lớp các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, phục vụ khai giảng năm học mới 2026 - 2027”.

“ Việc tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh doanh, dịch vụ, du lịch trong thời gian qua sẽ góp phần cho phường Phú Thủy phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm 12,23% vào cuối năm nay. Trước đó, tốc độ

tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm quý I của phường đã đạt 10,03%.

Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy

Theo đó, Phú Thủy đã tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công dự án Hệ thống thoát nước đường 1/5 (đoạn từ cuối đường P26 đến Cửa ra số 1) với tổng mức vốn đầu tư 5 tỷ đồng. Nhà thầu đã xúc tiến thi công nâng cấp nền đường, hệ thống thoát nước hai bên tuyến. Song song đó, phường cũng triển khai dự án Đầu tư nâng cấp nền đường, hệ thống thoát nước với gần 40 tuyến hẻm trên địa bàn, tổng mức vốn đầu tư 8 tỷ đồng.

“Các dự án nâng cấp đường ven biển, hệ thống thoát nước các tuyến đường lớn, nhỏ sẽ được hoàn thành vào tháng 11 năm nay. Riêng dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các trường học trên địa bàn gồm các trường tiểu học (Bắc Phan Thiết, Phú Thủy 2, Phú Hài 1), trường mầm non (Phan Thiết, Phú Thủy, Phú Hài) sẽ hoàn thành trước năm học mới 2026 - 2027. Phường phấn đấu đạt trên 70% tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn trong quý III và đạt 100% tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn vào quý IV đối với 20 tỷ đồng vốn đầu tư công tỉnh giao”, ông Lê Hoài Trung - Chánh Văn phòng HĐND & UBND phường Phú Thủy cho hay.

Gia cố kè sông Bình Lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Phú Thủy

Góp phần tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm

Phường Phú Thủy phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án số 2 xúc tiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nâng cấp nền đường, hệ thống thoát nước tuyến đường Trần Hưng Đạo, Tôn Thất Tùng, Châu Văn Liêm, công viên Hùng Vương, tuyến kè sông Bình Lợi.., theo đúng tiến độ của tỉnh, từng bước chỉnh trang đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch.

Trong khi đó, mô hình tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt trên đường Thủ Khoa Huân, Hùng Vương cũng đã khởi động. Nhiều cơ sở kinh doanh phối hợp ngân hàng lắp đặt mã QR, thiết bị POS thanh toán không dùng tiền mặt, thuận lợi giao dịch, từng bước xây dựng phường văn minh, hiện đại.

Khu du lịch Sea Links ven biển phường Phú Thủy thu hút khách nghỉ dưỡng mùa hè

Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch hoạt động ổn định. Trong 7 tháng năm nay, phường đã có thêm 598 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới; 456 cơ sở, doanh nghiệp bổ sung đăng ký các lĩnh vực kinh doanh; hơn 50.000 lượt khách du lịch trong, ngoài nước đến tham quan thắng cảnh, nghỉ dưỡng ở các khu du lịch ven biển trên địa bàn. Những kết quả trên đã góp phần giúp Phú Thủy thu ngân sách nhà nước đạt hơn 60% dự toán cả năm, đồng thời bảo đảm nguồn lực phục vụ hoạt động của địa phương, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị.