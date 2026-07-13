Đời sống Phường Lang Biang - Đà Lạt phát triển phong trào thể thao quần chúng Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao (TDTT) tại phường Lang Biang - Đà Lạt có bước phát triển rõ nét, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường sự gắn kết trong khu dân cư.

Phong trào thể thao quần chúng tại phường Lang Biang - Đà Lạt ngày càng phát triển

Lan tỏa phong trào TDTT

Vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối, tại khu vực Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Lang Biang - Đà Lạt, hình ảnh người dân đi bộ, tập luyện thể dục, chơi cầu lông hay thể dục dưỡng sinh… đã trở nên quen thuộc. Không khí luyện tập sôi nổi, hào hứng, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho đời sống văn hóa cộng đồng. Cùng với đó, tại các nhà văn hóa ở các tổ dân phố trên địa bàn phường, các sân bóng chuyền cũng thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Địa phương đã quan tâm đầu tư, cải tạo nhiều sân chơi, bãi tập, trang thiết bị; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã đầu tư các sân chơi để đáp ứng nhu cầu tập luyện thường xuyên của người dân.

Nhờ đó, phong trào TDTT ở phường Lang Biang - Đà Lạt đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đến nay đạt trên 35%, cho thấy nhận thức của người dân về phong trào rèn luyện thân thể ngày càng được nâng cao. Hiện trên địa bàn phường có 2 sân vận động, 2 sân cầu lông, 1 sân quần vợt, 1 sân bóng chuyền, 1 nhà tập luyện, 16 sân bóng đá mini… do phường quản lý. Ngoài ra còn có khoảng 30 câu lạc bộ (CLB), sân pickleball, sân bóng đá mini + futsal do hộ gia đình và doanh nghiệp đầu tư. Các CLB, sân chơi không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là “cầu nối” gắn kết cộng đồng, tạo môi trường giao lưu, học hỏi và sẻ chia sau những giờ lao động, học tập. Bà Nguyễn Thị Hiền, tổ dân phố Hợp Thành chia sẻ: “Việc duy trì thói quen tập thể dục giúp tôi nâng cao sức khỏe. Đây cũng là dịp để giao lưu, gắn kết với mọi người trong khu dân cư”.

Phường Lang Biang - Đà Lạt thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao

Bên cạnh các hoạt động rèn luyện sức khỏe, TDTT thường xuyên của người dân, phường Lang Biang - Đà Lạt còn chú trọng tổ chức các giải thi đấu thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào. Hằng năm, địa phương tổ chức nhiều giải thể thao từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời có nhiều giải do các doanh nghiệp, CLB phối hợp tổ chức. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, một số môn thể thao thế mạnh của phường như: bóng đá, bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh được phát triển khá bài bản, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Các đội, nhóm thường xuyên tập luyện, giao lưu, thi đấu, từng bước nâng cao trình độ và chất lượng phong trào.

Đẩy mạnh phong trào luyện tập TDTT của Nhân dân

Xác định TDTT là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đời sống, phường Lang Biang - Đà Lạt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe. UBND phường đã ban hành các chương trình, kế hoạch về phát triển TDTT. Trong đó, mục tiêu TDTT quần chúng tiếp tục phát triển rộng rãi trong Nhân dân, với số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đến năm 2030 đạt trên 40%; số hộ gia đình thể thao đến năm 2030 đạt 30% tổng số hộ; phấn đấu hầu hết các các tổ dân phố đều có CLB thể thao.

Giải thi đấu thể thao do Hội đồng hương Kỳ Anh tại phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức thường xuyên nhằm gắn kết cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết: “Chúng tôi luôn xác định TDTT là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện tầm vóc con người. Vì vậy, phòng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tập luyện, đồng thời duy trì và phát triển các CLB thể thao phù hợp với từng đối tượng”.