Xây dựng Đảng Phường Xuân Hương - Đà Lạt bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 320 quần chúng ưu tú Sáng 10/8, Trung tâm Chính trị phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần thứ I, khóa III năm 2026, với sự tham gia của 320 quần chúng ưu tú đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức nền tảng về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.



Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Thị Minh Hiếu phát biểu khai mạc khóa học

Phát biểu khai mạc lớp học, Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Thị Minh Hiếu nhấn mạnh, được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm vinh dự mà còn gắn với trách nhiệm lớn lao. Vì vậy, mỗi học viên cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, xuất phát từ khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.



Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, đảng viên tương lai không chỉ cần có tri thức, năng lực mà còn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần phụng sự.



Lãnh đạo Trung tâm Chính trị kỳ vọng 320 học viên tham gia khóa học sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực trao đổi, nghiên cứu và gắn kiến thức được trang bị với thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.



Lớp học diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 10 - 14/8.

