Chính trị Phường Xuân Trường - Đà Lạt lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo Từ ngày chính thức vận hành, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) không khí làm việc nghiêm túc; cán bộ, công chức túc trực từ 7h sáng, mọi giao dịch đều diễn ra chuyên nghiệp, thân thiện và nhanh chóng.

Tinh thần “không để hồ sơ trễ hạn”

Một trong những điểm sáng nổi bật của phường Xuân Trường - Đà Lạt là việc nhanh chóng đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công. Nơi đây tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính trực tuyến và trực tiếp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trung tâm hiện có 11 ô cửa phục vụ các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân đến giao dịch.

Cụ thể, tính riêng tháng 7/2025, Trung tâm đã tiếp nhận 1.034 hồ sơ thuộc trên 30 thủ tục hành chính ở 8 lĩnh vực. Trong đó, có 784 hồ sơ được xử lý trực tuyến, 250 hồ sơ nộp trực tiếp; 963 hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn, chỉ có 1 hồ sơ trễ hạn (liên quan lĩnh vực hộ tịch), còn lại 71 hồ sơ đang được tiếp tục xử lý.

Người dân phường Xuân Trường - Đà Lạt thực hiện giao dịch nhanh chóng, tiện lợi

Ông Ngô Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết: “Ngay khi đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuy số lượng hồ sơ chuyển giao từ cấp thành phố về còn khá lớn, nhưng chúng tôi đã nỗ lực xử lý, phục vụ người dân kịp thời. Chúng tôi bám sát chỉ đạo của cấp trên niêm yết mã QR, bảng giấy truyền thống, hướng dẫn tra cứu rõ ràng. Nội bộ được quán triệt tinh thần “không để hồ sơ trễ hạn”, từng bộ phận lập danh mục và hạn xử lý cụ thể. Trung tâm phối hợp với Đoàn Thanh niên để hướng dẫn, hỗ trợ người dân - nhất là người lớn tuổi - thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến”.

Anh Tô Bá Hồng, Thôn 6, phường Xuân Trường - Đà Lạt chia sẻ: “Tôi đi làm thủ tục hành chính ở phường Xuân Trường - Đà Lạt thấy nhanh, cán bộ, công chức rất nhiệt tình, hướng dẫn chu đáo, ăn nói nhẹ nhàng. Người dân chúng tôi rất hài lòng, cảm thấy vui, đỡ tốn nhiều thời gian đi lại”.



Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân

Dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng theo ông Dũng, quá trình triển khai cũng gặp không ít vướng mắc. Trong đó, một số trường hợp người dân thanh toán phí, lệ phí trực tuyến nhưng hệ thống không ghi nhận, dẫn đến phải thanh toán nhiều lần. Việc hoàn tiền lại phức tạp, gây bức xúc, thiệt hại dù không lớn nhưng ảnh hưởng đến tâm lý người dân.

“Với các thủ tục chứng thực chữ ký, hợp đồng, hiện vẫn chưa thể số hóa và lưu trữ kết quả do Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa tích hợp đầy đủ chức năng ký số, đóng dấu số của lãnh đạo, khiến tiến độ số hóa còn hạn chế. Những khó khăn này đang được phường kiến nghị và tìm hướng tháo gỡ, với quyết tâm xây dựng chính quyền số từ cơ sở - hiệu quả, minh bạch, thuận tiện”, ông Ngô Văn Dũng cho hay.