POCO M8x 5G rò rỉ cấu hình với màn hình 120Hz, chip Dimensity 6300 và viên pin 6.000 mAh Smartphone POCO M8x 5G vừa rò rỉ thông số với màn hình 6.9 inch 120Hz, chip Dimensity 6300, pin 6.000 mAh và dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/8 tới.

Mẫu điện thoại thông minh POCO M8x 5G vừa lộ diện thông số kỹ thuật với màn hình lớn 6.9 inch tần số quét 120Hz, vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 và viên pin dung lượng 6.000 mAh. Sản phẩm hướng đến phân khúc phổ thông tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà.

Xiaomi sẽ sớm ra mắt điện thoại POCO M8x 5G

Màn hình 6.9 inch tần số quét 120Hz tối ưu trải nghiệm

POCO M8x 5G gây chú ý khi được trang bị màn hình kích thước lớn 6.9 inch độ phân giải HD+. Điểm vượt trội của thiết bị là tần số quét 120Hz, mang lại phản hồi nhanh nhạy và các chuyển động thao tác vuốt chạm trơn tru khi duyệt web hoặc chơi game.

Đáng chú ý, đây là sản phẩm đầu tiên trong dòng thiết bị này chuyển sang dùng tấm nền IPS LCD thay vì AMOLED như các thế hệ tiền nhiệm. Việc thay đổi tấm nền giúp hãng tối ưu chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn duy trì không gian hiển thị rộng rãi cho người dùng.

Các tính năng chính của điện thoại

Cấu hình với vi xử lý Dimensity 6300 và pin 6.000 mAh

Sức mạnh phần cứng của POCO M8x 5G đến từ con chip MediaTek Dimensity 6300, đi kèm dung lượng RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Người dùng có thể dễ dàng nâng cấp khả năng lưu trữ thông qua thẻ nhớ mở rộng microSD. Máy dự kiến sẽ cài đặt sẵn giao diện hệ điều hành HyperOS 3 mới nhất ngay khi xuất xưởng.

Điểm sáng lớn trên thiết bị là viên pin dung lượng 6.000 mAh, kết hợp công nghệ sạc nhanh có dây 33W. Mức dung lượng pin này đảm bảo thời gian vận hành bền bỉ suốt cả ngày dài đối với các tác vụ đa nhiệm liên tục mà không lo gián đoạn.

POCO M8x 5G sẽ ra mắt vào ngày 21/8

Thiết kế diện mạo và bảng thông số kỹ thuật rò rỉ

Về mặt thiết kế, POCO M8x 5G sở hữu phần khung máy phẳng theo xu hướng hiện đại, phiên bản màu xanh lá cây kết hợp cụm camera sau điểm xuyết màu vàng. Mặt lưng tích hợp hệ thống camera kép đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản. Mẫu smartphone này dự kiến ra mắt vào ngày 21/8.