Portland Timbers ngược dòng hạ Seattle Sounders, cùng giành vé vòng 1/16 Tại Providence Park, Portland Timbers ngược dòng thắng Seattle Sounders 2-1, đứng thứ 8 với 24 điểm; Seattle Sounders xếp thứ 9 cùng 24 điểm. Dù thất bại, cả hai đội đều đã giành vé vào vòng 1/16.

Portland Timbers 2 - 1 Seattle Sounders Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Portland Timbers tiếp đón Seattle Sounders.

7' Kalani Kossa-Rienzi vào sân từ phút 7 Phút 7, Kalani Kossa-Rienzi vào sân thay Paul Arriola. Đây là sự điều chỉnh sớm trong bối cảnh Portland Timbers và Seattle Sounders vẫn hòa 0-0.

13' Portland Timbers nhỉnh hơn đầu trận Phút 13, Portland Timbers đang nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 51 - 49 , đồng thời dẫn trước về dứt điểm 1 - 0 và phạt góc 1 - 0 . Seattle Sounders vẫn tổ chức phòng ngự chặt, khiến thế trận diễn ra khá thận trọng khi tỷ số đang là 0-0.

25' Peter Kingston nhận thẻ vàng Phút 25, Peter Kingston nhận thẻ vàng, trong thế trận Portland Timbers và Seattle Sounders vẫn đang giằng co.

25' Portland Timbers nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 25', Portland Timbers đang nhỉnh hơn về thế trận với thời lượng cầm bóng 52-48 và số pha dứt điểm 2-0. Seattle Sounders chủ yếu chịu sức ép, khi Portland cũng dẫn 2-0 về phạt góc, dù trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

27' Kalani Kossa-Rienzi đưa Seattle Sounders dẫn trước Phút 27, Kalani Kossa-Rienzi lập công, giúp Seattle Sounders mở tỷ số trước Portland Timbers.

30' Kamal Miller nhận thẻ vàng Phút 30, Kamal Miller nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Hậu vệ này sẽ phải chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu khi Seattle Sounders đang dẫn trước.

37' Seattle sắc bén dù ít bóng hơn Phút 37, Portland Timbers nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (53 - 47), nhưng Seattle Sounders mới là đội sắc bén hơn với số lần dứt điểm 2 - 4 và đang dẫn 1-0. Portland cầm bóng nhiều nhưng chưa tạo được khác biệt, trong khi Seattle duy trì thế trận chờ cơ hội.

41' Kevin Kelsy đưa Portland Timbers trở lại Phút 41, Kevin Kelsy lập công, giúp Portland Timbers gỡ hòa 1-1 trước Seattle Sounders. Nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers tạm đứng #11 với 21 điểm còn Seattle Sounders đứng #8 với 24 điểm, nhưng mọi thứ vẫn phải chờ.

45+5' Kevin Kelsy nhận thẻ vàng cuối hiệp một Phút 45+5', Kevin Kelsy nhận thẻ vàng trong bối cảnh Portland Timbers và Seattle Sounders đang hòa 1-1. Trận đấu khép lại hiệp một với thế giằng co.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Sebastian Gomez vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Sebastian Gomez vào sân thay Peter Kingston khi hiệp hai bắt đầu. Portland Timbers và Seattle Sounders tiếp tục giằng co trong thế cân bằng 1-1.

49' Portland cầm bóng, Seattle nguy hiểm hơn Phút 49, Portland Timbers kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 57 - 43, nhưng Seattle Sounders mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 4 - 8, và cũng có số lần trúng đích vượt lên 1 - 3. Thế trận khá giằng co: Portland cầm bóng, còn Seattle có vẻ trực diện và rình rập cơ hội.

62' Seattle gây sức ép dù Portland cầm bóng nhiều hơn Bước sang phút 62, Portland Timbers nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 54-46, nhưng Seattle Sounders mới là đội tạo sức ép rõ hơn với 14 lần dứt điểm so với 9 của đối thủ và 5 quả phạt góc so với 2. Portland kiểm soát bóng, còn Seattle chủ động hơn trong những pha tấn công khi tỷ số vẫn là 1-1.

65' Antony vào sân ở phút 65 Phút 65, Antony được tung vào sân thay Ariel Lassiter. Với tỷ số 1-1, Seattle Sounders đang tạm giữ suất vào vòng 1/16 nếu duy trì kết quả này, dù bảng đấu vẫn chưa khép lại.

71' Sebastian Gomez nhận thẻ vàng Phút 71', Sebastian Gomez nhận thẻ vàng. Trận đấu đang giữ thế cân bằng 1-1, khiến mọi tình huống trên sân càng trở nên đáng chú ý.

73' Musovski vào sân, Portland thay đổi hàng công Phút 73', Danny Musovski được tung vào sân thay Osaze De Rosario. Nếu giữ tỷ số 1-1, Seattle Sounders chắc suất vào vòng 1/16, còn Portland Timbers vẫn phải chờ.

73' Álex Roldán vào sân thay Kee-hee Kim Phút 73', Álex Roldán vào sân thay Kee-hee Kim, khi Portland Timbers và Seattle Sounders đang hòa 1-1. Nếu giữ tỷ số này, Seattle Sounders chắc chắn giành vé vào vòng 1/16, còn Portland Timbers vẫn phải chờ bảng đấu hoàn tất.

74' Seattle tạo sức ép trong thế trận giằng co Đến phút 74', Portland Timbers và Seattle Sounders vẫn hòa 1-1 trong thế trận giằng co. Portland nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 52-48, nhưng Seattle tỏ ra nguy hiểm hơn với lợi thế dứt điểm 10-15 và phạt góc 2-5.

82' Portland Timbers vượt lên ở phút 82 Phút 82, Brandon Bye lập công, đưa Portland Timbers vượt lên dẫn Seattle Sounders 2-1. Nếu giữ tỷ số này, Seattle Sounders vẫn chắc suất vào vòng 1/16, trong khi Portland Timbers tạm đứng #12 với 21 điểm và vẫn phải chờ bảng đấu khép lại.

84' Antino Lopez vào sân ở phút 84 Phút 84, Antino Lopez vào sân thay Kalani Kossa-Rienzi, khi Portland Timbers đang dẫn Seattle Sounders 2-1. Nếu giữ tỷ số này, Seattle Sounders chắc suất vào vòng 1/16, còn Portland Timbers vẫn phải chờ bảng đấu khép lại.

86' Seattle dồn ép, Portland giữ lợi thế Phút 86', Portland Timbers vẫn nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54 - 46, nhưng Seattle Sounders mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 14 - 15, và hưởng 3 - 5 quả phạt góc. Đang dẫn 2-1, Portland phải tập trung chống đỡ sức ép trong những phút cuối.

88' José Luis Caicedo Barrera vào sân phút 88 Phút 88', José Luis Caicedo Barrera vào sân thay Cole Bassett, trong bối cảnh Portland Timbers đang dẫn Seattle Sounders 2-1. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu bước vào những phút cuối.

88' Portland Timbers thay người phút 88 Phút 88, Ian Smith vào sân thay Kevin Kelsy. Đây là sự điều chỉnh muộn khi Portland Timbers đang dẫn Seattle Sounders 2-1, trong bối cảnh trận đấu bước vào những phút quyết định.

90+4' Omir Fernandez vào sân ở phút bù giờ Phút 90+4', Omir Fernandez vào sân thay Kristoffer Velde. Đây là sự điều chỉnh muộn khi Portland Timbers đang dẫn Seattle Sounders 2-1; nếu giữ tỷ số này, Seattle Sounders đã chắc suất vào vòng 1/16.

KT Kết thúc: Portland Timbers 2-1 Seattle Sounders Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 11:57 02/08/2026

Đội hình chính thức Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 41 James Pantemis 5 Brandon Bye 20 Finn Surman 4 Kamal Miller 27 Jimer Fory 17 Cole Bassett 21 Diego Ferney Chará Zamora 10 David Da Costa 7 Ariel Lassiter 19 Kevin Kelsy 99 Kristoffer Velde 26 Andrew Thomas 85 Kalani Kossa-Rienzi 39 Stuart Hawkins 35 Antino Lopez 5 Nouhou 31 Hassani Dotson 37 Snyder Brunell 17 Paul Arriola 11 Albert Rusnák 14 Paul Rothrock 95 Osaze De Rosario Dự bị Portland Timbers 6 Alex Bonetig 11 Antony 15 Eric Miller 16 Sawyer Jura 22 Omir Fernandez 23 Ian Smith 25 Trey Muse 30 José Luis Caicedo Barrera 80 Joao Ortiz Seattle Sounders 9 Jesús Ferreira 19 Danny Musovski 24 Stefan Frei 28 Yeimar Gómez Andrade 45 Peter Kingston 50 Max Anchor 53 Gallatin Sandnes 90 Sebastian Gomez Cập nhật đội hình lúc 09:08 02/08/2026

Portland Timbers Thống kê Seattle Sounders 53% Kiểm soát bóng 47% 14 Dứt điểm 16 5 Trúng đích 4 4 Phạt góc 5 7 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Kalani Kossa-Rienzi Seattle Sounders 1 bàn Brandon Bye Portland Timbers 1 bàn Kevin Kelsy Portland Timbers 1 bàn Kristoffer Velde Portland Timbers 1 kiến tạo · điểm 7.85 David Da Costa Portland Timbers 1 kiến tạo · điểm 7.32 Diego Ferney Chará Zamora Portland Timbers Điểm 7.56

Thông tin trận đấu

Portland Timbers sẽ tiếp đón Seattle Sounders tại Providence Park lúc 09:45 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang đứng gần nhau trên bảng xếp hạng, nhưng bước vào trận đấu với trạng thái phong độ tương phản rõ rệt.

Seattle Sounders hiện đứng hạng 8 với 24 điểm, hơn Portland Timbers 3 điểm. Đội chủ nhà xếp hạng 10 với 21 điểm. Khoảng cách không lớn khiến kết quả trận đấu có thể tác động đáng kể đến cục diện cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội, dù dữ liệu hiện có không cho phép kết luận về những mục tiêu xa hơn.

Portland Timbers có điểm tựa từ phong độ và lịch sử đối đầu

Chuỗi kết quả gần nhất của Portland Timbers là thua, thua, hòa, thắng, thắng. Đội bóng này khởi đầu giai đoạn gần đây bằng hai thất bại, nhưng đã phản ứng tích cực khi bất bại ở hai trận mới nhất, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp.

Diễn biến đó cho thấy Portland Timbers đang bước vào trận đấu với đà tâm lý tốt hơn so với đối thủ. Sau quãng thời gian không thuận lợi, đội chủ nhà đã tìm lại khả năng giành điểm và duy trì được sự ổn định ở thời điểm gần nhất. Khi được thi đấu tại Providence Park, Portland Timbers có thêm một yếu tố hỗ trợ về bối cảnh, dù lợi thế này không thể thay thế cho màn trình diễn trên sân.

Thành tích đối đầu trong 5 lần gần nhất cũng nghiêng về Portland Timbers. Đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ để Seattle Sounders thắng 1 trận. Xu hướng này không phải cơ sở để bảo đảm một kết quả cụ thể, nhưng cho thấy Portland Timbers thường tạo ra thế trận cạnh tranh khi chạm trán đối thủ này.

Seattle Sounders cần chặn đà sa sút

Seattle Sounders đang trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp theo thống kê phong độ gần nhất. Đây là điểm bất lợi lớn nhất của đội khách trước chuyến làm khách tại Providence Park, đặc biệt khi đối thủ đã thắng ở hai trận gần nhất.

Vấn đề của Seattle Sounders trước hết nằm ở khả năng phản ứng trong trận đấu. Một đội bóng đang đứng hạng 8 với 24 điểm vẫn có vị trí tốt hơn Portland Timbers, nhưng khoảng cách 3 điểm sẽ không mang nhiều ý nghĩa nếu chuỗi thất bại tiếp diễn. Seattle cần thể hiện sự chắc chắn ngay từ những giai đoạn đầu, tránh để trận đấu bị định đoạt bởi sức ép từ đội chủ nhà.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy Seattle Sounders vẫn có nền tảng điểm số tốt hơn Portland Timbers. Đội khách vì thế có thể nhập cuộc với mục tiêu trước mắt là kiểm soát rủi ro, duy trì thế trận cân bằng và kéo Portland ra khỏi vùng thi đấu thuận lợi. Dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về đội hình, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật cụ thể, nên những yếu tố này không thể được đánh giá sâu hơn.

Điểm then chốt nằm ở cách hai đội xử lý áp lực

Với Portland Timbers, ưu tiên lớn nhất là tận dụng đà hưng phấn từ hai chiến thắng liên tiếp mà không biến sự tự tin thành cách tiếp cận quá mạo hiểm. Đội chủ nhà có cơ sở để chủ động hơn, nhưng vẫn cần duy trì cấu trúc thi đấu đủ chặt chẽ trước một đối thủ đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Seattle Sounders nhiều khả năng phải ưu tiên sự cân bằng. Sau 5 trận thua liên tiếp, việc tìm lại tính ổn định sẽ quan trọng không kém việc đẩy cao sức ép. Nếu Seattle kiểm soát được nhịp độ và hạn chế những thời điểm mất tập trung, đội khách có thể đưa trận đấu về thế giằng co thay vì để Portland Timbers phát huy lợi thế tinh thần.

Cuộc đấu cũng có thể được quyết định bởi khả năng chuyển trạng thái của hai đội. Portland Timbers đang có chuỗi kết quả gần đây tích cực hơn, còn Seattle Sounders cần chứng minh rằng vị trí hạng 8 và 24 điểm phản ánh đúng năng lực hiện tại. Bên nào tận dụng tốt hơn những thời điểm trận đấu thay đổi tốc độ sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

Nhận định trước trận

Portland Timbers bước vào trận đấu với nhiều tín hiệu thuận lợi hơn: phong độ mới nhất tốt hơn, thành tích đối đầu 5 trận gần đây nhỉnh hơn và được chơi tại Providence Park. Seattle Sounders vẫn có lợi thế về vị trí cùng điểm số, nhưng chuỗi 5 thất bại liên tiếp đặt đội khách trước yêu cầu phải nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Portland Timbers có thể chủ động gây sức ép, còn Seattle Sounders cần ưu tiên kiểm soát và chờ cơ hội phản công. Cán cân không hoàn toàn nghiêng về một phía, nhưng đội chủ nhà đang sở hữu nền tảng tâm lý thuận lợi hơn. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc Portland có duy trì được đà tiến bộ hay Seattle có thể chấm dứt chuỗi sa sút hiện tại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Portland Timbers · 2 thắng 2 hòa Seattle Sounders · 1 thắng Seattle Sounders 1 - 5 Portland Timbers PT Seattle Sounders 1 - 0 Portland Timbers SS Portland Timbers 1 - 1 Seattle Sounders Hòa Seattle Sounders 1 - 1 Portland Timbers Hòa Portland Timbers 1 - 0 Seattle Sounders PT

Portland Timbers 5 trận gần nhất T H T B B 17 Trận 6-3-8 T-H-B 31 Ghi (TB 1.8) 32 Thủng lưới Seattle Sounders 5 trận gần nhất B B B B B 16 Trận 7-3-6 T-H-B 19 Ghi (TB 1.2) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H … 7 St. Louis City 17 7 4 6 0 25 H T T T T 8 Seattle Sounders 16 7 3 6 -1 24 B B B B B 9 Minnesota United 17 6 5 6 -5 23 B B H B H 10 Portland Timbers 17 6 3 8 -1 21 B B T H T 11 LA Galaxy 18 5 6 7 -5 21 T H B B H …

Tình hình lực lượng Portland Timbers ✚ Omir Fernandez (Foot surgery) ✚ Juan Mosquera (Ankle Surgery) ✚ Zac McGraw (Back Injury) ✚ Kevin Kelsy (Knee Problems) Seattle Sounders ✚ Nikola Petković (Cruciate Ligament Tear) ✚ Nouhou (Called Up To National Team) ✚ Pedro de la Vega (Broken Kneecap)