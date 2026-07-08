Portland Timbers thắng đậm, Puebla bất lực trong màn rượt đuổi ở Leagues Cup Portland Timbers đánh bại Puebla 5-2 tại vòng bảng Leagues Cup trên sân Providence Park, trong trận đấu đội chủ nhà dẫn trước từ sớm và duy trì cách biệt đến cuối trận. Puebla chỉ kịp rút ngắn cách biệt nhưng không thể tránh thất bại trước đại diện MLS.

Portland Timbers 5 - 2 Puebla Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Portland Timbers tiếp đón Puebla.

5' A. Lassiter đưa Portland Timbers vượt lên Phút 5', A. Lassiter lập công, đưa Portland Timbers dẫn trước Puebla 1-0. Đội chủ nhà có khởi đầu đầy hứng khởi khi sớm mở tỷ số tại Providence Park.

14' Puebla nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát Phút 14, E. Mustre lập công giúp Puebla gỡ hòa 1-1. Trận đấu tại Providence Park trở lại thế cân bằng chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số của Portland Timbers.

15' Puebla áp đảo thế trận, Portland rình rập Phút 15', Puebla đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 19% - 81%, buộc Portland Timbers phải lùi sâu chịu sức ép. Dù vậy, Portland vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, với thống kê 2 - 0, cho thấy những đợt phản công của đội chủ nhà vẫn có sức nặng.

29' Puebla kiểm soát, Portland đáp trả sắc bén Phút 29', Puebla đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 30% - 70%, buộc Portland Timbers lùi sâu hơn để chờ cơ hội. Dù vậy, Portland vẫn dứt điểm nhỉnh hơn 3 - 2, trong khi số lần trúng đích cân bằng 2 - 2 cho thấy thế trận chưa hoàn toàn một chiều.

36' C. Bassett đưa Portland Timbers vượt lên Phút 36, C. Bassett lập công cho Portland Timbers sau đường kiến tạo của K. Velde, nâng tỷ số lên 2-1. Đội chủ nhà một lần nữa vượt lên dẫn trước Puebla.

38' D. Da Costa giúp Portland Timbers nới rộng cách biệt Phút 38, D. Da Costa lập công, giúp Portland Timbers nới rộng cách biệt lên 3-1 trước Puebla. Đội chủ nhà đang tạo ra khoảng cách đáng kể khi trận đấu chưa đi qua hiệp một.

41' Puebla cầm bóng, Portland hiệu quả Phút 41', Puebla kiểm soát bóng nhiều hơn với 65%, nhưng Portland Timbers mới là đội tạo ra sức ép hiệu quả, dẫn trước về dứt điểm 6 - 2 và số lần trúng đích 4 - 2. Đội chủ nhà đang chơi thực dụng, chờ thời cơ sau khi vượt lên dẫn 3-1.

45+4' Portland Timbers bùng nổ trước giờ nghỉ Phút 45+4', C. Bassett ghi bàn sau đường kiến tạo của D. Da Costa, giúp Portland Timbers nới rộng cách biệt lên 4-1. Puebla đang đối mặt với một khoảng cách rất lớn trước khi bước vào giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' Portland sắc bén dù Puebla cầm bóng nhiều Bước sang phút 54, Puebla kiểm soát bóng nhiều hơn với 64% nhưng Portland Timbers mới là đội tạo sức ép và tỏ ra sắc bén, thể hiện qua 10 - 3 cú dứt điểm. Portland cũng nhỉnh hơn ở phạt góc 5 - 1, trong khi Puebla phải thận trọng trước những đợt lên bóng của đối thủ.

57' A. Lassiter ghi bàn, Portland Timbers dẫn 5-1 Phút 57, A. Lassiter dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của D. Da Costa, giúp Portland Timbers nới rộng cách biệt lên 5-1. Puebla đang đối mặt với sức ép rất lớn khi Portland Timbers tiếp tục duy trì thế áp đảo.

58' S. Jura vào sân thay A. Lassiter Phút 58', S. Jura vào sân thay A. Lassiter bên phía Portland Timbers. Đội bóng này thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 5-1.

58' Portland Timbers điều chỉnh nhân sự Phút 58, O. Fernandez vào sân thay K. Velde, khi Portland Timbers đang có thế trận thuận lợi. Sự thay đổi này giúp đội chủ nhà làm mới lực lượng trong thời điểm trận đấu đang nằm trong tầm kiểm soát.

60' Puebla thay người ở phút 60 Phút 60, S. Sanabria vào sân thay A. Ramirez bên phía Puebla. Trong thế trận đang bị Portland Timbers lấn át, sự điều chỉnh này có thể giúp Puebla tìm thêm sức sống trong phần còn lại.

60' K. Velasco vào sân, Puebla thay đổi nhân sự Phút 60', Puebla đưa K. Velasco vào sân thay B. Garnica. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Puebla đang bị Portland Timbers dẫn 5-1.

65' Puebla thay người giữa lúc khó khăn Phút 65, Puebla đưa L. Hernandez vào sân thay E. Mustre. Trong thế bị dẫn 5-1, Puebla cần những điều chỉnh nhanh để tìm lại thế trận.

66' Portland Timbers áp đảo dù ít bóng Bước sang phút 66', Portland Timbers vẫn áp đảo về độ nguy hiểm dù chỉ cầm bóng 40% so với 60% của Puebla. Đội chủ nhà tung ra 11-3 cú dứt điểm và vượt trội ở phạt góc 5-2, trong thế dẫn 5-1.

70' Portland Timbers điều chỉnh nhân sự Phút 70', Portland Timbers đưa E. Miller vào sân thay B. Bye. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận sau khi Portland Timbers nới rộng cách biệt.

70' Portland Timbers thay người ở phút 70 Phút 70, Portland Timbers đưa G. Guerra vào sân thay D. Da Costa. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận trong lúc đang dẫn Puebla 5-1.

75' Puebla thay người ở phút 75 Phút 75, Puebla đưa O. F. Moreno Villegas vào sân thay M. Tomas. Trong thế bị dẫn 5-1, Puebla cần thêm năng lượng để tìm cách thu hẹp khoảng cách.

75' Puebla thay người ở phút 75 Phút 75, Puebla đưa Lucas Camilo vào sân thay I. Moreno. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của Puebla trong những phút cuối trận.

77' Portland Timbers thay người phút 77 Phút 77', K. Kelsy vào sân thay C. Bassett bên phía Portland Timbers.

79' Puebla rút ngắn cách biệt còn 5-2 Phút 79, E. Gomez lập công cho Puebla sau đường kiến tạo của A. Organista, rút ngắn tỷ số xuống 5-2. Puebla đã có lời đáp đáng chú ý sau khi Portland Timbers tạo cách biệt lớn.

79' Portland vẫn nguy hiểm dù ít bóng Phút 79, Puebla cầm bóng nhiều hơn với 46% - 54%, nhưng Portland Timbers mới là đội tạo ra sức ép rõ nét qua thống kê dứt điểm 11 - 6. Đội chủ nhà cũng có nhiều pha đưa bóng trúng đích hơn, 6 - 4, cho thấy sự chủ động và hiệu quả trong thế dẫn 5-1.

81' S. Sanabria nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, S. Sanabria của Puebla nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ đến trong bối cảnh Puebla đang bị dẫn sâu, khiến những phút cuối càng thêm áp lực.

90+1' A. Leyva nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1', A. Leyva của Puebla nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Portland Timbers 5-2 Puebla Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

Cập nhật lúc 11:36 07/08/2026

Portland Timbers Thống kê Puebla 39% Kiểm soát bóng 61% 12 Dứt điểm 8 7 Trúng đích 5 5 Phạt góc 6 11 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Ariel Lassiter Portland Timbers 2 bàn Cole Bassett Portland Timbers 2 bàn David Pereira Da Costa Portland Timbers 1 bàn · 2 kiến tạo Emiliano Gómez Puebla 1 bàn Kristoffer Velde Portland Timbers 1 kiến tạo · điểm 6.9 Alejandro Organista Puebla 1 kiến tạo · điểm 6.3

Portland Timbers sẽ đối đầu Puebla tại Leagues Cup trên sân Providence Park. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 07/08/2026, trong bối cảnh hai đội đại diện cho hai nền bóng đá khác nhau là MLS và Liga MX.

Do dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng và thành tích đối đầu không được cung cấp, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của Portland Timbers hoặc Puebla. Vì vậy, trọng tâm trước trận nằm ở khả năng tổ chức lối chơi và cách mỗi đội thích nghi với tính chất của cuộc chạm trán liên giải.

Portland Timbers có lợi thế sân nhà

Providence Park là địa điểm tổ chức trận đấu, qua đó Portland Timbers có điều kiện thi đấu trên sân quen thuộc. Lợi thế này có thể giúp đội chủ nhà chủ động hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt ở việc kiểm soát không gian và duy trì cự ly đội hình.

Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về sơ đồ chiến thuật, nhân sự hoặc phong độ của Portland Timbers. Do đó, không nên khẳng định đội chủ nhà sẽ áp đặt thế trận hay lựa chọn cách chơi tấn công ngay từ đầu.

Puebla và bài toán thích nghi

Puebla bước vào trận đấu với tư cách đại diện của Liga MX. Việc thi đấu trên sân của Portland Timbers khiến khả năng thích nghi với môi trường và nhịp độ trận đấu trở thành một trong những yếu tố đáng chú ý.

Không có dữ liệu được cung cấp về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay cách Puebla vận hành trong những trận gần đây. Vì vậy, những nhận định chi tiết về các vị trí then chốt hoặc phương án phòng ngự của đội khách cần được chờ thêm thông tin chính thức.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định đội nào sẽ chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, tạo cơ hội hay chuyển trạng thái. Dù vậy, cuộc đối đầu giữa Portland Timbers và Puebla nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công.

Đội kiểm soát tốt cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống ở trung lộ và tận dụng hiệu quả các tình huống cố định sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt. Ngược lại, những sai sót trong khâu triển khai bóng có thể khiến thế trận thay đổi nhanh chóng.

Nhận định trước trận

Portland Timbers có điểm tựa Providence Park, trong khi Puebla mang đến màu sắc của Liga MX. Tuy nhiên, do chưa có số liệu về phong độ, đối đầu và lực lượng, chưa đủ cơ sở để nghiêng hẳn về một đội hoặc dự đoán tỷ số cụ thể.

Điểm đáng theo dõi là cách hai đội nhập cuộc và điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu. Portland Timbers có thể tìm cách tận dụng lợi thế sân nhà, còn Puebla cần duy trì sự chắc chắn và thích nghi với diễn biến trên sân. Đây là cuộc chạm trán mà các chi tiết chiến thuật sẽ có vai trò quan trọng.

Portland Timbers 5 trận gần nhất T T H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Puebla 5 trận gần nhất H B T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới