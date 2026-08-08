PSG hét giá 160 triệu euro cho Bradley Barcola khiến Liverpool gặp khó trong đàm phán PSG phát giá 160-170 triệu euro cho Bradley Barcola khiến Liverpool bế tắc, dù tiền đạo Pháp đã công khai ý định gia nhập Anfield để phát triển sự nghiệp.

Thương vụ chuyển nhượng Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain sang Liverpool đang rơi vào thế bế tắc nghiêm trọng khi đội bóng nước Pháp đưa ra mức định giá lên tới 160 triệu đến 170 triệu euro. Dù tuyển thủ Pháp đã bày tỏ mong muốn gia nhập sân Anfield, con số tài chính kỷ lục này vượt quá khả năng chi trả của đại diện nước Anh.

Rào cản 160 triệu euro và bài toán cấu trúc tài chính tại Liverpool

Theo các báo cáo từ Le Parisien và Canal Supporters, PSG không gặp bất kỳ áp lực nào về mặt tài chính để phải bán trụ cột. Đội bóng thủ đô Paris khẳng định chỉ lắng nghe những lời đề nghị đáp ứng đúng mức định giá từ 160 triệu đến 170 triệu euro. Thái độ cứng rắn này dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của Liverpool.

Mức phí đang là rào cản lớn dành cho Liverpool trong thương vụ Barcola. Ảnh: Getty.

Nguồn tin uy tín xác nhận rằng trong các cuộc thảo luận sơ bộ, ban lãnh đạo Liverpool đã thừa nhận họ không thể đáp ứng mức phí khổng lồ kể trên. Dù xuất hiện nhiều tin đồn về một đề xuất trị giá 115 triệu euro sắp được kích nổ, thực tế đội bóng vùng Merseyside vẫn chưa gửi bất kỳ văn bản đề nghị chính thức nào tới đối tác nước Pháp.

Thượng tầng Liverpool hiện đang đánh giá lại ngân sách chuyển nhượng. Việc phá vỡ cấu trúc tài chính là điều đại diện nước Anh luôn muốn tránh, buộc họ phải cân nhắc kỹ giữa việc tiếp tục theo đuổi Barcola hay chuyển hướng sang các mục tiêu dự phòng hợp lý hơn trên thị trường.

Quyết định của Barcola và thế giằng co trên bàn đàm phán

Về phía Bradley Barcola, ngôi sao chạy cánh này vừa khẳng định giá trị sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup. Ngay khi trở lại hội quân cùng PSG, tuyển thủ Pháp đã chính thức thông báo với ban lãnh đạo câu lạc bộ rằng anh không có ý định gia hạn hợp đồng vốn sẽ đáo hạn vào tháng 6/2028.

Động thái công khai nguyện vọng ra đi của Barcola được xem là bước đi nhằm dọn đường tới Anfield, nơi anh tin tưởng là bến đỗ tối ưu cho sự phát triển sự nghiệp. Sự chủ động từ phía cầu thủ mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Liverpool, nhưng khoảng cách quá lớn về mặt định giá vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ dự kiến sẽ còn kéo dài. Mọi diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào việc PSG có chấp nhận nhượng bộ về mức giá hay Liverpool sẽ tạo nên một bất ngờ bằng việc đáp ứng yêu cầu từ đối tác.