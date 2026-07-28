PSV thắng đậm FC Eindhoven, FC Eindhoven trắng tay tại Philips Stadion PSV đánh bại FC Eindhoven 3-0 tại Philips Stadion nhờ các bàn thắng của Bouhamdi, Til và Bouhoudane. PSV hưởng trọn niềm vui sau trận đấu, còn FC Eindhoven rời sân với thất bại.

PSV 3 - 0 FC Eindhoven Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu PSV tiếp đón FC Eindhoven.

6' Amir Bouhamdi mở tỷ số cho PSV Phút 6', Amir Bouhamdi lập công, đưa PSV vượt lên dẫn trước FC Eindhoven. PSV khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số từ khá sớm.

12' PSV kiểm soát thế trận Phút 12, PSV đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 52 - 48 và dẫn trước FC Eindhoven về dứt điểm 2 - 0. Đội chủ nhà đã có 1 - 0 pha dứt điểm trúng đích, trong khi đối thủ chưa tạo được cú sút trúng mục tiêu.

23' Sami Bouhoudane vào sân từ phút 23 Phút 23', Sami Bouhoudane vào sân thay Amir Bouhamdi, trong lúc PSV đang dẫn 1-0.

24' PSV áp đảo dù thế trận cân bằng Sau 24 phút, PSV đang dẫn 1-0 và tạo sức ép rõ rệt dù thời lượng kiểm soát bóng cân bằng 50 - 50. Đội chủ nhà vượt trội ở khả năng kết thúc với dứt điểm 5 - 0, trong đó trúng đích 3 - 0, buộc FC Eindhoven phải tập trung phòng ngự.

33' Guus Til nhân đôi cách biệt cho PSV Phút 33', Guus Til lập công sau đường kiến tạo của Essien Bassey, đưa PSV dẫn 2-0 trước FC Eindhoven. PSV đang tạo ra thế trận áp đảo và nới rộng lợi thế.

36' PSV áp đảo trước giờ nghỉ Phút 36, PSV đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 61 - 39 và dẫn 2-0. FC Eindhoven gần như chỉ tập trung phòng ngự khi chưa có cú dứt điểm nào, trong lúc PSV đã tung ra 8 - 0 pha dứt điểm, trong đó trúng đích 5 - 0 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' PSV điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Fabio Kluit vào sân thay Esmir Bajraktarevic. PSV thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn FC Eindhoven 2-0.

46' PSV thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Madi Monamay vào sân thay Armando Obispo. PSV thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang nắm lợi thế rõ rệt trước FC Eindhoven.

49' PSV hoàn toàn làm chủ thế trận Bước sang phút 49', PSV vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và số lần dứt điểm vượt trội 10 - 1. FC Eindhoven gần như chỉ tập trung phòng ngự, khi chưa có cú sút trúng đích nào so với 5 của đối thủ.

56' Emre Eksi vào sân, Thijs Muller rời trận Phút 56, Emre Eksi vào sân thay Thijs Muller. PSV đang kiểm soát thế trận với lợi thế 2-0, và sự điều chỉnh này mang đến thêm nhân sự cho FC Eindhoven.

60' Jordy Bawuah vào sân thay Guus Til Phút 60, Jordy Bawuah vào sân thay Guus Til. PSV đang chiếm ưu thế rõ rệt, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà duy trì sức ép.

60' Rens Boon vào sân ở phút 60 Phút 60', Rens Boon vào sân thay Xander Blomme. PSV vẫn đang kiểm soát thế trận và tạo sức ép đáng kể.

60' Amir Bryson vào sân, Kevin van Veen rời trận Phút 60, Amir Bryson vào sân thay Kevin van Veen. Trong thế PSV đang dẫn 2-0 và kiểm soát trận đấu, sự điều chỉnh này mang đến thêm nhân sự cho FC Eindhoven.

61' PSV áp đảo, FC Eindhoven chịu trận Phút 61, PSV vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 62 - 38 và vượt trội về số lần dứt điểm 15 - 2. FC Eindhoven gần như chỉ tập trung phòng ngự khi chưa có cú sút trúng đích nào, trong khi PSV đã có 6 - 0.

69' Essien Bassey nhận thẻ vàng Phút 69, Essien Bassey nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài nhắc nhở. PSV vẫn đang kiểm soát thế trận và duy trì lợi thế 2-0 trước FC Eindhoven.

73' PSV tiếp tục áp đảo thế trận Phút 73', PSV vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61-39, buộc FC Eindhoven lùi sâu chống đỡ. Đội chủ nhà cũng vượt trội về sức ép khi dứt điểm 17-7, trong đó số lần trúng đích là 6-0.

78' Boet Mulders vào sân, PSV giữ thế chủ động Phút 78, Boet Mulders vào sân thay Gino Verhulst. Với thế dẫn 2-0, PSV đang kiểm soát tốt trận đấu và có thể hướng tới việc duy trì lợi thế.

78' Sol Sidibé vào sân thay Shuryjano Cornecion Phút 78', Sol Sidibé vào sân thay Shuryjano Cornecion. PSV đang dẫn 2-0, và sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho những phút cuối.

80' Luc Netten vào sân thay Siegert Baartmans Phút 80, Luc Netten vào sân thay Siegert Baartmans. PSV đang dẫn 3-0, nên sự thay đổi này diễn ra trong thế trận khá thoải mái của đội chủ nhà.

82' Sami Bouhoudane ấn định cách biệt 3-0 Phút 82, Sami Bouhoudane tận dụng tình huống phạt góc để ghi bàn, giúp PSV nới rộng cách biệt lên 3-0 trước FC Eindhoven. Bàn thắng gần như khép lại một thế trận áp đảo của PSV.

85' PSV kiểm soát thế trận áp đảo Phút 85, PSV vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khi dẫn 3-0 và chiếm 61 - 39% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà tạo sức ép rõ rệt với 19 - 7 lần dứt điểm, trong đó số cú sút trúng đích là 7 - 0, còn FC Eindhoven chủ yếu chịu trận.

88' PSV thay người ở phút 88 Phút 88', Austyn Jones vào sân thay Joël van den Berg, khi PSV đang dẫn FC Eindhoven 3-0. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối trong thế trận thuận lợi của PSV.

KT Kết thúc: PSV 3-0 FC Eindhoven Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 02:48 29/07/2026

Đội hình chính thức PSV Sơ đồ 4-2-3-1 FC Eindhoven Sơ đồ 4-4-2 1 Nick Olij 33 Essien Bassey 4 Armando Obispo 38 Fabian Merién 35 Joël van den Berg 20 Guus Til 42 Shuryjano Cornecion 11 Couhaib Driouech 50 Gino Verhulst 37 Amir Bouhamdi 19 Esmir Bajraktarevic 1 Jort Borgmans 2 Tyrese Simons 22 Clint Essers 4 Junior Poortvliet 44 Owen Renfrum 10 Thijs Muller 6 Guus Beaumont 11 Mika de Jonge 8 Xander Blomme 19 Siegert Baartmans 9 Kevin van Veen Dự bị PSV 51 Tijn Smolenaars 52 Jordy Bawuah 94 Khadim Ngom 95 Souleymane Sidibe 96 Fabio Kluit 97 Austyn Jones 98 Sami Bouhoudane 99 Boet Mulders FC Eindhoven 17 Luc Netten 18 Niek Munsters 20 Amir Bryson 29 Hyman Ali 30 Nino Fancito 92 Emre Eksi 93 Milan Hoek 94 Akin Ozcan 95 Lennon Smulders Cập nhật đội hình lúc 01:00 29/07/2026

PSV Thống kê FC Eindhoven 62% Kiểm soát bóng 38% 19 Dứt điểm 10 7 Trúng đích 3 6 Phạt góc 3 5 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Guus Til PSV 1 bàn Amir Bouhamdi PSV 1 bàn Sami Bouhoudane PSV 1 bàn Essien Bassey PSV 1 kiến tạo · điểm 7.33

Thông tin trận đấu

PSV sẽ đối đầu FC Eindhoven tại Philips Stadion trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 29/07/2026. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng cùng đến từ Eindhoven, nhưng dữ liệu hiện có chỉ tập trung vào xu hướng đối đầu gần nhất và chưa cung cấp thêm thông tin về phong độ, lực lượng hay đội hình dự kiến.

PSV nắm lợi thế trong đối đầu gần nhất

Điểm đáng chú ý nhất trước trận nằm ở thành tích đối đầu. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, PSV giành chiến thắng cả 2 trận, trong khi FC Eindhoven không có trận thắng nào và hai đội cũng không hòa.

Chuỗi kết quả này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho PSV. Đội chủ sân Philips Stadion có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin, đặc biệt khi đối thủ chưa thể giành kết quả tích cực trong những lần chạm trán gần đây. Tuy nhiên, đây chỉ là xu hướng tổng hợp, không đủ để khẳng định diễn biến cụ thể của trận đấu sắp tới.

Trận đấu thiếu dữ liệu về phong độ và lực lượng

Hiện chưa có thông tin về thành tích của hai đội trong các trận gần nhất, vị trí trên bảng xếp hạng, cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, không thể đánh giá chính xác mức độ ổn định hiện tại, khả năng nhân sự hay những điều chỉnh mà hai huấn luyện viên có thể thực hiện.

Việc thiếu các dữ liệu này cũng khiến mọi nhận định về cách nhập cuộc cần được đặt trong phạm vi thận trọng. PSV có thể được kỳ vọng tận dụng lợi thế sân nhà và sự vượt trội trong đối đầu, nhưng chưa có căn cứ để khẳng định đội sẽ lựa chọn cách chơi áp đảo, kiểm soát bóng hay thử nghiệm nhân sự. Tương tự, FC Eindhoven có thể hướng tới một màn trình diễn chặt chẽ, song thông tin được cung cấp chưa cho phép xác định cụ thể cách tiếp cận của đội khách.

Điểm then chốt tại Philips Stadion

Lợi thế sân nhà là yếu tố đáng lưu ý trong bối cảnh PSV tiếp FC Eindhoven tại Philips Stadion. Không gian thi đấu quen thuộc có thể giúp đội chủ nhà triển khai kế hoạch dễ dàng hơn, nhưng hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào đội hình được sử dụng và thái độ thi đấu của hai bên.

Với FC Eindhoven, nhiệm vụ quan trọng là phá vỡ xu hướng bất lợi trong đối đầu gần nhất. Đội khách cần duy trì sự tập trung và hạn chế để PSV tạo ra thế trận thuận lợi từ sớm. Dù vậy, do không có dữ liệu về lối chơi hoặc lực lượng, những điểm này chỉ nên được xem là các khía cạnh cần theo dõi thay vì kết luận chắc chắn.

Nhận định PSV vs FC Eindhoven

PSV bước vào trận đấu với ưu thế rõ ràng hơn trên phương diện đối đầu, khi thắng cả 2 lần gặp FC Eindhoven gần nhất. Sân nhà tại Philips Stadion càng củng cố vị thế của đội bóng này trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra đánh giá toàn diện về phong độ, chiến thuật hoặc nhân sự. Vì vậy, xu hướng hợp lý nhất là PSV được đánh giá cao hơn, trong khi FC Eindhoven cần nỗ lực để tạo ra thế trận cân bằng và chấm dứt chuỗi kết quả không thuận lợi trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất PSV · 2 thắng 0 hòa FC Eindhoven · 0 thắng PSV 3 - 2 FC Eindhoven PSV PSV 3 - 2 FC Eindhoven PSV

PSV 5 trận gần nhất B T H H FC Eindhoven 5 trận gần nhất B H H T H

Tình hình lực lượng PSV ✚ Jerdy Schouten (Cruciate Ligament Tear) FC Eindhoven Không có thông tin