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    Quân khu 7 kiểm tra các công trình tại khu vực biên giới Lâm Đồng

    Dương Phong 18/08/2026 14:38

    Sáng 18/8, đoàn công tác của Quân khu 7 đến kiểm tra một số công trình tại xã biên giới Quảng Trực, Thuận An (Lâm Đồng).

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    Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Trưởng đoàn công tác, làm việc tại UBND xã Quảng Trực

    Đoàn công tác đã tới kiểm tra Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (xã Thuận An).

    Tại các nơi đến, đoàn đã làm việc với các đơn vị liên quan, nắm tình hình ăn, ở, sinh hoạt và công tác hỗ trợ xây dựng của lực lượng vũ trang được tăng cường trong thời gian qua.

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    Đoàn công tác của Quân khu 7 kiểm tra công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, xã Thuận An

    Qua kiểm tra, lãnh đạo Quân khu 7 ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám công trường, phối hợp với các lực lượng để đẩy nhanh tiến độ.

    Đồng thời, đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị thi công, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, bảo đảm điều kiện phục vụ năm học mới.

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    Đoàn công tác Quân khu 7 đã khảo sát, kiểm tra thực tế tiến độ thi công đường từ Cửa khẩu Đắk Peur vào Chốt Dân quân thường trực Thuận An

    Trong chương trình, đoàn công tác Quân khu 7 đã khảo sát, kiểm tra thực tế tại Chốt Dân quân thường trực xã Quảng Trực, Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 và tiến độ thi công đường từ Cửa khẩu Đắk Peur vào Chốt Dân quân thường trực xã Thuận An.

    Dương Phong Dương Phong

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        Quân khu 7 kiểm tra các công trình tại khu vực biên giới Lâm Đồng
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