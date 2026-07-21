Thời sự Quân khu 7 tham gia hỗ trợ thi công trường nội trú biên giới xã Quảng Trực Để bảo đảm tiến độ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực, xã Quảng Trực (Lâm Đồng), các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 sẽ tham gia hỗ trợ thi công.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng và Quân khu 7 kiểm tra thực tế công trình

Sáng 21/7, Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng tiến hành khảo sát khu vực thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực.

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Nguyễn Hải Nam, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực hoàn thành khoảng 65% khối lượng

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng, triển khai xây dựng trên diện tích gần 5 ha tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực từ tháng 11/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh và Đại tá Nguyễn Hải Nam nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án trường nội trú liên cấp tại xã Quảng Trực

Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng. Dự kiến, ngày 15/8, dự án sẽ hoàn thành phần trong nhà (lắp đặt thiết bị xây dựng, lát nền, trần, lắp đặt cửa, thiết bị dạy học…), trước ngày 30/8 sẽ tổ chức nghiệm thu công trình và bàn giao đi vào sử dụng.

Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng họp, thống nhất phương án bố trí lực lượng tham gia xây dựng trường học

Đại diện Công ty 319 miền Nam (đơn vị thi công) cho biết, thời gian qua, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp; đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tiếp nhận 138 dân quân thường trực thực hiện các hạng mục đang chậm tiến độ.

Đại diện Công ty 319 miền Nam trình bày phương án phân công lực lượng tham gia hỗ trợ

Mặc dù có chuyển biến, việc huy động nhân công vẫn chưa ổn định. Số lượng lao động bình quân khoảng 300 người/ngày, chưa đáp ứng kế hoạch huy động theo cam kết của các đơn vị thi công.

Thượng tá Trần Minh Định (Lữ đoàn 25) thống nhất phương án bố trí lực lượng hỗ trợ

Theo rà soát, tổng công nhân còn thiếu khoảng hơn 200 người. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công kiến nghị Quân khu 7 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ nhân lực, đặc biệt là lực lượng có tay nghề, trực tiếp tham gia thi công công trình.

Tại buổi khảo sát, đại diện các đơn vị thuộc Quân khu 7 đã thống nhất với đề xuất của chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Quá trình tham gia hỗ trợ xây dựng, các đơn vị đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu thi công xác định rõ công việc và khối lượng; đồng thời bảo đảm các trang thiết bị bảo hộ và điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia hỗ trợ

Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự kiến sẽ phân công khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề tham gia xây dựng trường. Trong quá trình hỗ trợ, các lực lượng triển khai giao ban từng ngày, thực hiện thi công theo hình thức cuốn chiếu để chủ động phương án, bảo đảm đúng tiến độ

"Bộ CHQS tỉnh đề nghị chủ đầu tư và chính quyền địa phương có phương án bảo đảm nơi ăn, nghỉ, làm việc an toàn cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường; đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, phân công công việc hợp lý ”, đại tá Lê Anh Vương đề nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động cho các lực lượng trong quá trình thi công

Làm việc với đoàn công tác Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Minh nhấn mạnh ý nghĩa và mục tiêu của công trình. Dự kiến, học sinh sẽ tựu trường sớm để làm quen với thầy cô và môi trường học tập mới, chính vì thế, công tác thi công phải khẩn trương, gấp rút hơn nữa, trong đó ưu tiên hạng mục phòng học, khu nội trú và bếp ăn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, tiến độ công trình vẫn còn chậm so với cam kết. Sau khi thống nhất với Quân khu 7, đề nghị các đơn vị huy động tối đa nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Quá trình thi công phải bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình.

“ Tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, trân trọng sự hỗ trợ của Quân khu 7 trong quá trình thi công trường nội trú. Đề nghị các đơn vị quan tâm, hỗ trợ tối đa lực lượng tham gia hỗ trợ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đại tá Nguyễn Hải Nam, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 giao nhiệm vụ cho các đơn vị

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hải Nam, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng trường học. Quá trình thi công, sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm an toàn lao động, phấn đấu đưa công trình về đích sớm nhất.