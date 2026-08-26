Chính trị Quảng Trực đẩy mạnh hợp tác biên giới Quảng Trực đang cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) bằng những hoạt động thiết thực trong sản xuất, giao thương, giao lưu Nhân dân và phối hợp giữ gìn an ninh biên giới.

Xã Quảng Trực thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia

Đưa hợp tác vào đời sống

Những năm qua, hợp tác giữa Quảng Trực và các địa phương của Mondulkiri ngày càng được cụ thể hóa bằng những hoạt động gắn với sản xuất và đời sống. Chính quyền địa phương xác định đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mà còn là cách tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân vùng biên.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Quảng Trực thường xuyên hỗ trợ người dân huyện Ô Răng tham quan, học tập các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp. Địa phương hỗ trợ một số giống cây trồng có giá trị kinh tế như: mắc ca, tiêu, bơ, đồng thời cử cán bộ, kỹ sư nông, lâm nghiệp sang hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc.

2 bên cũng trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình trồng rau xanh, tổ chức thu mua một số mặt hàng nông sản của người dân vùng biên giới. Những hoạt động này từng bước kết nối sản xuất và chuyển giao kỹ thuật với tiêu thụ hàng hóa.

“ Thông qua việc triển khai các hoạt động đối ngoại và các nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc giữ gìn mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh, những hoạt động hợp tác đang góp phần đưa quan hệ hữu nghị đến gần hơn với người dân.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, Quảng Trực còn duy trì nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và thăm hỏi Nhân dân Mondulkiri nhân các dịp lễ, Tết của Campuchia. Trong thời gian qua, địa phương đã tham gia 9 đoàn công tác gặp gỡ, giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau với các địa phương của tỉnh Mondulkiri.

Quảng Trực thường xuyên tổ chức các chuyến công tác gặp gỡ, giao lưu và hỗ trợ với các địa phương biên giới Campuchia

Những cuộc gặp không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa chính quyền và Nhân dân vùng biên 2 nước, mà còn tạo điều kiện trao đổi về sản xuất, đời sống và những vấn đề phát sinh ở khu vực biên giới.

Lực lượng Bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn xã Quảng Trực phối hợp tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Cùng với giao lưu Nhân dân, lực lượng chức năng 2 bên duy trì phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên. Lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh tổ chức 68 đợt tuần tra song phương và tuần tra cùng thời điểm, với 742 lượt người tham gia, góp phần bảo vệ cột mốc, kiểm soát biên giới và xử lý các vấn đề phát sinh.

Từ những hoạt động ở cơ sở, quan hệ hợp tác giữa 2 bên ngày càng gắn với những nhu cầu cụ thể của người dân. Biên giới vì vậy không chỉ là nơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn trở thành không gian giao lưu, kết nối và hợp tác phát triển.

Quảng Trực - xã biên giới phía Tây Lâm Đồng Quảng Trực là xã biên giới thuộc vùng đặc biệt khó khăn, nằm ở phía Tây Lâm Đồng, cách trung tâm hành chính tỉnh khoảng 250 km. Xã có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài hơn 40 km, diện tích tự nhiên gần 55.880 ha. Toàn xã có 11 bon với hơn 11.300 nhân khẩu, gồm 26 dân tộc. Đồng bào dân tộc thiểu số hơn 5.100 người, chiếm trên 45% dân số.

Mở thêm dư địa hợp tác phát triển

Những hoạt động từ cơ sở đang diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế giữa Lâm Đồng và Mondulkiri từng bước được mở rộng. Giai đoạn 2022-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua 2 cặp cửa khẩu Bu Prăng - Đắk Đam và Đắk Peur - Nam Lear đạt 26,9 triệu USD.

Công tác phối hợp thương mại biên giới giữa Quảng Trực và các địa phương của Mondulkiri từng bước được mở rộng

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu gồm điện, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, rau củ quả; hàng nhập khẩu có nông sản, dăm gỗ, gỗ nhiên liệu và mủ cao su.

Tuy nhiên, quy mô giao thương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hạ tầng giao thông, thương mại và cửa khẩu còn hạn chế, dân cư khu vực biên giới thưa và phân bố không tập trung. Hoạt động đầu tư vẫn chủ yếu ở bước tìm kiếm cơ hội, trong khi số dự án được triển khai còn ít.

Các địa phương biên giới Lâm Đồng và Mondulkiri thường xuyên gặp gỡ, bàn bạc định hướng hợp tác giai đoạn mới

Từ thực tế này, Quảng Trực đề xuất hai tỉnh tiếp tục phối hợp nghiên cứu, thống nhất với Chính phủ hai nước về việc nâng cấp cửa khẩu Bu Prăng - Đắk Đam. Theo địa phương, việc nâng cấp cửa khẩu sẽ tạo thêm điều kiện giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế và mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân vùng biên.

Đề xuất từ cơ sở cũng gặp nhau với những định hướng hợp tác mới giữa Lâm Đồng và Mondulkiri giai đoạn 2026 - 2030. 2 bên xác định tiếp tục mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia xã Quảng Trực được tổ chức để đánh giá kết quả hợp tác và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tới

Với Quảng Trực, những định hướng mới mở thêm dư địa để các hoạt động hợp tác từ cơ sở được mở rộng, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, thương mại biên giới và giao lưu nhân dân.