Quật khởi ngược dòng hạ Olympiacos F.C. 2-1, NEC Nijmegen vỡ òa tại Goffertstadion Dù bị Olympiacos F.C. dẫn trước sau bàn thắng của Kaabi ở phút 46, NEC Nijmegen đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1 trên sân Goffertstadion nhờ các pha lập công của Linssen và Mor.

NEC Nijmegen 2 - 1 Olympiacos F.C. Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu NEC Nijmegen tiếp đón Olympiacos F.C..

12' Dani García nhận thẻ vàng sớm ở phút 12 Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu và ở phút 12, Dani García đã phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên. Cầu thủ này cần phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại khi tỷ số giữa NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. vẫn đang là 0-0.

12' NEC Nijmegen chủ động áp đặt thế trận Những phút đầu trận diễn ra với thế trận nhỉnh hơn nghiêng về NEC Nijmegen khi họ sở hữu tỷ lệ cầm bóng 58 - 42 so với Olympiacos F.C. Đội chủ nhà cũng đã tạo ra 1 - 0 cú dứt điểm trúng đích, buộc thủ thành đối phương phải thực hiện 0 - 1 lần cứu thua để giữ nguyên tỷ số 0 - 0 ở phút 12.

15' Olympiacos thay người sớm, Fortounis thế chỗ Jota Silva Ngay ở phút 15, Olympiacos F.C. đã phải thực hiện sự thay đổi người từ sớm khi Konstantinos Fortounis được tung vào sân thay cho Jota Silva . Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới cho lối chơi của đội khách.

24' NEC Nijmegen chủ động ép sân Olympiacos Sau 24 phút thi đấu, NEC Nijmegen đang kiểm soát nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 trước Olympiacos F.C. Đội chủ nhà liên tục hãm thành với chỉ số dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), buộc thủ môn đối phương phải thực hiện 0 - 2 lần cứu thua để giữ nguyên tỷ số 0 - 0.

30' Emre Mor vào sân thay Sami Ouaissa ở phút 30 Phút 30, Emre Mor được tung vào sân để thay thế cho Sami Ouaissa . Sự thay đổi nhân sự sớm diễn ra trong bối cảnh trận đấu vẫn đang duy trì thế cân bằng với tỷ số 0-0.

34' Thay người ở phút 34: Brayann Pereira thế chỗ Philippe Sandler Phút 34, trận đấu chứng kiến sự thay đổi người đầu tiên khi Brayann Pereira được tung vào sân thay cho Philippe Sandler . Trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới cho lối chơi trên sân.

36' NEC Nijmegen nhỉnh hơn về cơ hội, tỷ số vẫn là 0 - 0 Tính đến phút 36, trận đấu diễn ra giằng co khi NEC Nijmegen nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng 52 - 48. Đội chủ nhà tích cực hơn trong các tình huống hãm thành với 2 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0), nhưng Olympiacos F.C. vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Ayoub El Kaabi mở tỷ số cho Olympiacos F.C. Phút 46, từ một tình huống phạt góc, Ayoub El Kaabi đã dứt điểm chính xác để mang về bàn thắng mở tỷ số cho Olympiacos F.C. Pha làm bàn ngay đầu hiệp hai giúp đội khách vươn lên dẫn 0-1 trong trận đấu đầy chặt chẽ với NEC Nijmegen.

48' Olympiacos F.C. duy trì thế chủ động đầu hiệp hai Bước sang phút 48, Olympiacos F.C. tiếp tục chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 47 - 53 và nhỉnh hơn ở số quả phạt góc 0 - 3 . Dù NEC Nijmegen nỗ lực đẩy cao đội hình, đôi bên vẫn giữ chỉ số dứt điểm cân bằng 2 - 2 (trúng đích 1 - 2 ) trong bối cảnh đội khách duy trì lợi thế dẫn 0 - 1.

55' Rodinei bị phạt thẻ vàng ở phút 55 Phút 55, Rodinei bên phía Olympiacos F.C. phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn 0-1, đại diện khách cần thi đấu cẩn trọng hơn để tránh những rắc rối không đáng có trong thời gian còn lại của hiệp hai.

59' Gustavo Sá nhận thẻ vàng ở phút 59 Phút 59, trọng tài bắt buộc phải rút thẻ vàng cảnh cáo Gustavo Sá sau một pha can thiệp phạm lỗi. Thế trận trong hiệp hai đang diễn ra khá căng thẳng khi Olympiacos F.C. nỗ lực bảo vệ tỷ số 0-1.

60' Olympiacos F.C. nắm lợi thế, thế trận giằng co Bước sang phút 60, thế trận diễn ra tương đối giằng co khi Olympiacos F.C. chủ động kiểm soát nhịp độ để bảo toàn tỷ số 0 - 1. Đội khách nhỉnh hơn đối thủ về tỷ lệ cầm bóng 48 - 52 và chỉ số dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2). Phía NEC Nijmegen vẫn nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng chưa thể bứt phá trước hàng thủ đối phương khi số lần phạt góc mới dừng ở 1 - 3.

61' Olympiacos rút Gustavo Sá ra nghỉ, đưa Christos Mouzakitis vào sân Phút 61, Olympiacos F.C. có sự thay đổi nhân sự khi Christos Mouzakitis được tung vào sân thay thế Gustavo Sá . Động thái điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi Gustavo Sá nhận thẻ vàng ở phút 59, giúp đội khách chủ động củng cố sự an toàn nhằm bảo toàn lợi thế 0-1.

70' Bryan Linssen san bằng tỷ số 1-1 cho NEC Nijmegen Phút 70, từ đường kiến tạo của Dusan Tadic , Bryan Linssen dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho NEC Nijmegen. Bàn thắng quan trọng này giúp đội nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi để Olympiacos F.C. vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp hai.

72' Olympiacos thay người ngay sau khi bị gỡ hòa Phút 72, Olympiacos F.C. quyết định đưa Joel Roca vào sân thay cho Gelson Martins . Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi đội khách vừa bị NEC Nijmegen gỡ hòa 1-1 ở phút 70.

72' Olympiacos F.C. thay người sau bàn thua Phút 72, Olympiacos F.C. thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Lorenzo Scipioni được tung vào sân thay thế cho Dani García . Đội khách cần làm mới tuyến giữa nhằm lấy lại thế chủ động ngay sau khi bị NEC Nijmegen gỡ hòa 1-1.

72' NEC Nijmegen nhỉnh hơn về chỉ số dứt điểm Bước sang phút 72, thế trận vẫn duy trì trạng thái giằng co khi hai đội hòa 1-1. NEC Nijmegen kiểm soát bóng 51 - 49 và tỏ ra nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 5 - 2 ), tạo ra sức ép tốt hơn khiến chỉ số cứu thua của hai đội đang là 1 - 4 .

79' VAR can thiệp ở tình huống của Konstantinos Fortounis Phút 79, công nghệ VAR đã phải vào cuộc để kiểm tra tình huống liên quan đến Konstantinos Fortounis . Trận đấu giữa Olympiacos F.C. và NEC Nijmegen đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi tỷ số hiện tại là 1-1.

80' Konstantinos Fortounis nhận thẻ đỏ, Olympiacos F.C. thiếu người ở phút 80 Phút 80, Olympiacos F.C. rơi vào thế thiếu người khi Konstantinos Fortounis phải nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR. Trước đó ở phút 77, cầu thủ này vừa nhận thẻ vàng. Việc phải chơi chấp người ở những phút cuối khi tỷ số đang là 1-1 đặt đội khách vào thế vô cùng bất lợi.

84' NEC Nijmegen nỗ lực dồn ép ở những phút cuối Tiến về phút 84, NEC Nijmegen đang tỏ ra chủ động hơn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 52 - 48. Đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép với số lần dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 5 - 2), tuy nhiên tỷ số giữa hai đội vẫn đang dừng ở kết quả hòa 1 - 1.

88' Brayann Pereira nhận thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, Brayann Pereira phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu giữa NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. đang trôi dần về những phút cuối đầy sức nóng khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

88' NEC Nijmegen thay người: Kaj Sierhuis thế chỗ Clement Bischoff Phút 88, NEC Nijmegen thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Kaj Sierhuis được tung vào sân thay cho Clement Bischoff . Trong thế trận thi đấu hơn người ở những phút cuối khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

90+4' VAR vào cuộc ở phút 90+4' liên quan Kaj Sierhuis Phút 90+4', công nghệ VAR đã kiểm tra lại pha đánh đầu thành bàn của Kaj Sierhuis từ quả tạt của Emre Mor giúp nâng tỷ số lên 2-1. Ngay sau tình huống này, chân sút của NEC Nijmegen cũng phải nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ thót tim.

90+4' Kaj Sierhuis nhận thẻ vàng ở phút 90+4 Chỉ ít phút sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho NEC Nijmegen, Kaj Sierhuis đã phải nhận thẻ vàng ở phút 90+4. Tấm thẻ phạt ở những phút bù giờ cuối cùng không làm giảm đi niềm vui vỡ òa của đội chủ nhà.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

95' Emre Mor tỏa sáng phút 95, NEC Nijmegen vươn lên dẫn 2-1 Phút 95, Emre Mor tung cú dứt điểm chuẩn xác từ đường kiến tạo của Kaj Sierhuis, nâng tỷ số lên 2-1 cho NEC Nijmegen. Bàn thắng muộn màng giúp đội chủ nhà hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Olympiacos F.C.

96' NEC Nijmegen gia tăng sức ép những phút bù giờ Bước sang phút 96, NEC Nijmegen duy trì thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 cùng số cú dứt điểm nhỉnh hơn 10 - 5. Dù tạo ra số lần dứt điểm trúng đích 5 - 2, đội chủ nhà vẫn chưa thể vượt lên khi chỉ số cứu thua đang là 1 - 4, khiến hai đội tiếp tục cầm chân nhau 1 - 1.

103' Olympiacos tung Chiquinho vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 103, Olympiacos F.C. thực hiện sự thay đổi người khi Chiquinho vào sân thay cho Christos Mouzakitis . Trong thế bị dẫn 1-2 và thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Konstantinos Fortounis, đội khách buộc phải tăng cường nhân sự nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong thời gian còn lại của hiệp phụ.

103' Olympiacos F.C. đưa Smajlović vào sân ở hiệp phụ Phút 103, Olympiacos F.C. có sự thay đổi nhân sự khi Zinedin Smajlović được tung vào sân thay thế Panagiotis Retsos . Đang bị NEC Nijmegen dẫn 2-1 và phải chơi thiếu người, đây là sự điều chỉnh cần thiết để đội khách củng cố lại đội hình trong thời gian thi đấu hiệp phụ.

106' Kevin Kers được tung vào sân ở phút 106 Phút 106, Kevin Kers được tung vào sân để thay thế cho Emre Mor . Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-1 nghiêng về NEC Nijmegen ở hiệp phụ thứ hai, việc bổ sung nhân sự tươi mới được kỳ vọng sẽ giúp duy trì sự chủ động trên sân.

106' Jamiro Monteiro vào sân gia tăng thể lực cho NEC Nijmegen Phút 106, NEC Nijmegen thực hiện sự thay đổi người khi Jamiro Monteiro được tung vào sân thế chỗ Bryan Linssen . Khi trận đấu trôi về những phút hiệp phụ và đội nhà đang nắm lợi thế dẫn 2-1, phương án nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp duy trì nguồn năng lượng và sự chủ động cho NEC Nijmegen.

106' Bram Nuytinck vào sân gia cố hàng thủ cho NEC Nijmegen Phút 106, NEC Nijmegen quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Bram Nuytinck vào sân thay thế cho Noé Lebreton . Đang nắm lợi thế dẫn 2-1 cùng quân số ưu thế trên sân, đại diện Hà Lan muốn gia tăng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trong những phút thi đấu còn lại của hiệp phụ.

109' NEC Nijmegen duy trì áp lực trong hiệp phụ Tiến vào phút 109, NEC Nijmegen vẫn duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 55-45 . Tỷ số 2-1 phản ánh đúng cục diện khi NEC Nijmegen hoàn toàn vượt trội ở khâu hãm thành với 16-9 pha dứt điểm (trúng đích 7-2 ), liên tục gia tăng áp lực lên khung thành Olympiacos.

111' Bruno Onyemaechi nhận thẻ vàng ở phút 111 Phút 111, Bruno Onyemaechi phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở những phút cuối hiệp phụ khi NEC Nijmegen vẫn đang dẫn 2-1.

KT Kết thúc: NEC Nijmegen 2-1 Olympiacos F.C. Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:07 12/08/2026

Đội hình chính thức NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 Olympiacos F.C. Sơ đồ 4-2-3-1 1 Gonzalo Crettaz 21 Tobias Storm 3 Philippe Sandler 24 Deveron Fonville 25 Sami Ouaissa 6 Darko Nejasmic 10 Dusan Tadic 20 Noé Lebreton 9 Tjaronn Chery 99 Clement Bischoff 30 Bryan Linssen 31 Balsa Popovic 23 Rodinei 45 Panagiotis Retsos 5 Lorenzo Pirola 70 Bruno Onyemaechi 14 Dani García 32 Santiago Hezze 10 Gelson Martins 8 Gustavo Sá 20 Jota Silva 9 Ayoub El Kaabi Dự bị NEC Nijmegen 2 Brayann Pereira 5 Thomas Ouwejan 7 Emre Mor 8 Isak Hansen-Aarøen 11 Willum Thór Willumsson 14 Kaj Sierhuis 17 Bram Nuytinck 34 Kevin Kers 35 Jamiro Monteiro Olympiacos F.C. 1 Stefan Ortega 2 Manolis Saliakas 4 Zinedin Smajlović 6 David Carmo 7 Konstantinos Fortounis 16 Lorenzo Scipioni 22 Chiquinho 25 Pablo Maffeo 73 Joel Roca Cập nhật đội hình lúc 23:51 11/08/2026

NEC Nijmegen Thống kê Olympiacos F.C. 55% Kiểm soát bóng 45% 16 Dứt điểm 10 7 Trúng đích 2 3 Phạt góc 4 17 Phạm lỗi 19 4 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Emre Mor NEC Nijmegen 1 bàn Ayoub El Kaabi Olympiacos F.C. 1 bàn Bryan Linssen NEC Nijmegen 1 bàn Dusan Tadic NEC Nijmegen 1 kiến tạo · điểm 7.83 Kaj Sierhuis NEC Nijmegen 1 kiến tạo · điểm 6.71 Tjaronn Chery NEC Nijmegen Điểm 7.23

Trận đấu giữa NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. diễn ra lúc 00:30 ngày 12/08/2026 trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Màn so tài này được tổ chức trên sân vận động Goffertstadion, nơi NEC Nijmegen có lợi thế sân nhà để đón tiếp đại diện đến từ Hy Lạp.

Phân tích thế đối đầu giữa hai đội

Nhìn lại lịch sử chạm trán trực tiếp, NEC Nijmegen và Olympiacos F.C. mới chỉ đụng độ nhau đúng 1 lần. Ở lần đối đầu duy nhất đó, hai câu lạc bộ đã chia điểm trong một trận hòa cân bằng, khi NEC Nijmegen thắng 0 trận và Olympiacos F.C. cũng chưa có được chiến thắng nào.

Bên cạnh đó, việc chưa từng phân định thắng bại trong quá khứ khiến cuộc tái đấu lần này trở nên khó đoán. Sự cân bằng về mặt thành tích đối đầu phản ánh thực lực giữa hai đại diện, tạo tiền đề cho một trận đấu giằng co về mặt chiến thuật trên sân Goffertstadion.

Cục diện chiến thuật và kỳ vọng trận đấu

Lợi thế sân nhà Goffertstadion sẽ là điểm tựa quan trọng cho NEC Nijmegen. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà thường mang lại sự tự tin lớn cho đại diện Hà Lan. Tuy nhiên, Olympiacos F.C. luôn là đối thủ giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu lục, sẵn sàng tạo ra nhiều thách thức cho đội chủ nhà.

Đặc biệt, với tính chất quan trọng của đấu trường UEFA Champions League, cả hai đội nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Mục tiêu hàng đầu của cả NEC Nijmegen lẫn Olympiacos F.C. là kiểm soát khu vực giữa sân và hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân trước khi tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất NEC Nijmegen · 0 thắng 1 hòa Olympiacos F.C. · 0 thắng Olympiacos F.C. 0 - 0 NEC Nijmegen Hòa

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H Olympiacos F.C. 5 trận gần nhất H B H B

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ Yassin Moslih (Unknown Injury) ✚ Bryan Linssen (Head Injury) ✚ Philippe Sandler (Unknown Injury) ✚ Adam Tahaui (No Eligibility) ✚ Thomas Ouwejan (Minor Knock) ✚ Koki Ogawa (Unknown Injury) ✚ Vito van Crooij (No Eligibility) ✚ Bram Nuytinck (Ankle Injury) Olympiacos F.C. ✚ Yusuf Yazıcı (Cruciate Ligament Tear)