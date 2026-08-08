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    Quật ngã Guimaraes 1-0, Arouca gieo sầu cho chủ nhà ngay vòng 1 Primeira Liga

    Đại Ngàn08/08/2026 19:23

    Bàn thắng duy nhất của Barbero ở phút 53 đã giúp Arouca đánh bại chủ nhà Guimaraes 0-1 ngay trên sân Estádio Dom Afonso Henriques tại vòng 1 Primeira Liga, khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại đắng ngắt trong trận mở màn.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Guimaraes 0-1 Arouca: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Guimaraes0 - 1AroucaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Guimaraes tiếp đón Arouca.

    • 12'Guimaraes ép sân nhưng chưa thể mở tỷ số

      Nhập cuộc chủ động trong 12 phút đầu tiên, Guimaraes nắm quyền kiểm soát trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41%. Đội chủ nhà liên tục hãm thành và tạo ra sự áp đảo về số lần dứt điểm 5 - 1 so với Arouca, nhưng tính hiệu quả vẫn chưa cao khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội hiện tại vẫn là 0 - 0.

    • 24'Guimaraes ép sân nhưng chưa thể ghi bàn

      Trận đấu trôi qua 24 phút, Guimaraes đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42% trước Arouca. Dù liên tục hãm thành với số cú dứt điểm vượt trội 8 - 1, chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 0 khiến hai đội chưa thể khai thông thế bế tắc.

    • 37'Guimaraes gia tăng sức ép nhưng chưa thể mở tỷ số

      Tính đến phút 37, Guimaraes đang tạo ra sức ép lớn lên khung thành Arouca với chỉ số dứt điểm 11-1 (trúng đích 1-0). Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn 53%-47%, đội chủ nhà vẫn thiếu sự sắc bén ở những nhịp xử lý quyết định để tìm kiếm bàn mở tỷ số.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 49'Guimaraes áp đảo hoàn toàn nhưng chưa thể mở tỷ số

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 49, Guimaraes tiếp tục áp đảo trận đấu dù tỷ số vẫn chưa được mở là 0 - 0. Guimaraes hoàn toàn lấn lướt Arouca về số lần dứt điểm 15 - 1 (trúng đích 1 - 0) cùng tỷ lệ cầm bóng 55% - 45%, buộc đối thủ phải gồng mình phòng ngự.

    • 53'I. Barbero xé lưới Guimaraes, Arouca mở tỷ số 0-1

      Phút 53, từ đường kiến tạo của N. Djouahra, I. Barbero dứt điểm tung lưới Guimaraes, mở tỷ số 0-1 cho Arouca. Pha lập công đến khá bất ngờ khi đội chủ nhà Guimaraes áp đảo về số lần dứt điểm (15-3), nhưng đội khách mới là những người tận dụng cơ hội tốt hơn để vươn lên dẫn trước.

    • 61'Guimaraes dồn ép nhưng chưa thể tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 61, Guimaraes liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số lần dứt điểm 16 - 3. Dù vậy, hiệu quả hãm thành của đội chủ nhà vẫn chưa cao với chỉ 2 - 1 về cú sút trúng đích, chưa đủ để xé lưới Arouca đang kiên cường bảo vệ tỷ số 0 - 1.

    • 64'H. Lee nhận thẻ vàng trong thế trận bị ép sân

      Phút 64, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo H. Lee bên phía Arouca. Dù đang nắm lợi thế dẫn 0-1, đội khách đang phải chịu sức ép rất lớn khi đối thủ Guimaraes liên tục gia tăng áp lực tìm bàn gỡ.

    • 65'Arouca điều chỉnh nhân sự: O. Lebedenko vào sân

      Phút 65, Arouca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi O. Lebedenko được tung vào sân thay thế cho M. Flores. Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1 trên sân của Guimaraes.

    • 65'Arouca làm mới hàng công ở phút 65

      Phút 65, Arouca có sự thay đổi người trên hàng công khi D. Nandin được tung vào sân thay thế cho I. Barbero. Đội khách chủ động bổ sung thể lực cho tuyến trên nhằm duy trì tỷ số 0-1, trong bối cảnh Guimaraes đang tạo ra sức ép dồn dập.

    • 69'O. Camara nhận thẻ vàng ở phút 69

      Phút 69, cầu thủ O. Camara bên phía Guimaraes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị Arouca dẫn trước 0-1, áp lực tâm lý đang khiến các cầu thủ đội chủ nhà Guimaraes thi đấu thiếu kiềm chế trên sân Estádio Dom Afonso Henriques.

    • 69'Guimaraes điều chỉnh nhân sự: T. Strata thế chỗ Maga

      Phút 69, Guimaraes thực hiện sự thay đổi người khi T. Strata được tung vào sân thay cho Maga. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm phương án mới nhằm lật ngược thế cờ khi đang bị dẫn 0-1.

    • 70'Guimaraes tung T. Arcanjo vào sân ở phút 70

      Phút 70, Guimaraes quyết định thực hiện sự thay đổi người khi T. Arcanjo được tung vào sân thay cho O. Camara - cầu thủ vừa nhận thẻ vàng ở phút 69. Trong thế bị Arouca dẫn 0-1, đội chủ nhà rất cần những nhân tố mới để chuyển hóa sức ép thành bàn gỡ.

    • 70'Arouca rút H. Lee rời sân ở phút 70

      Phút 70, Arouca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa P. Gozalbez vào sân thế chỗ H. Lee, cầu thủ trước đó đã phải nhận thẻ vàng ở phút 64. Đội khách muốn tăng cường sức trẻ và sự an toàn cho đội hình nhằm bảo vệ tỷ số 0-1 trước Guimaraes.

    • 70'Arouca điều chỉnh nhân sự: Pedro Santos vào sân

      Phút 70, Arouca thực hiện sự thay đổi người khi Pedro Santos được tung vào sân để thế chỗ cho E. van Ee. Đội khách đang chịu sức ép lớn từ Guimaraes, do đó việc bổ sung nhân sự tươi mới là điều cần thiết để giúp Arouca gia cố thế trận và bảo toàn tỷ số 0-1.

    • 73'Arouca thay người, D. Monteiro vào sân

      Phút 73, Arouca thực hiện điều chỉnh nhân sự khi D. Monteiro được tung vào sân thay thế cho J. Sanchez. Quyết định này nhằm gia tăng sự chắc chắn cho đội khách trong nỗ lực bảo toàn tỷ số 0-1 trước sức ép từ Guimaraes.

    • 74'Guimaraes gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 74, Guimaraes dồn toàn lực ép sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42% cùng số lần dứt điểm áp đảo 20 - 3. Dù vậy, sự thiếu chính xác trong các pha xử lý cuối cùng khiến đội chủ nhà chỉ sở hữu 2 - 1 cú sút trúng đích và vẫn để Arouca dẫn trước 0 - 1.

    • 78'Guimaraes tung M. Nogueira vào sân tìm bàn gỡ

      Phút 78, Guimaraes quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung M. Nogueira vào sân thay thế cho A. Ndoye. Dù áp đảo về thế trận với tỷ lệ dứt điểm 21-3, đội chủ nhà vẫn đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Arouca khi thời gian trận đấu đang trôi về những phút cuối với tỷ số 0-1.

    • 78'Guimaraes tung M. Mitrovic vào sân tìm bàn gỡ

      Phút 78, Guimaraes thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Mitrovic được tung vào sân thay cho G. Nogueira. Trong bối cảnh đang bị Arouca dẫn 0-1 dù tạo ra tới 21 cú dứt điểm, đội chủ nhà rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại.

    • 86'Guimaraes gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 86, Guimaraes đang nỗ lực dồn toàn lực dâng cao nhằm tìm bàn gỡ khi vẫn bị Arouca dẫn trước 0-1. Dù làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 57% - 43% cùng số lần dứt điểm vượt trội (23-4), đội chủ nhà vẫn gặp nhiều bế tắc trước sự tập trung của hàng phòng ngự đối phương.

    • 90'D. Monteiro nhận thẻ vàng ở phút 90

      Phút 90, D. Monteiro bên phía Arouca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những phút cuối vô cùng căng thẳng khi đội khách nỗ lực bảo vệ tỷ số 0-1 trước Guimaraes.

    • 90+2'O. Lebedenko nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ

      Phút 90+2', O. Lebedenko bên phía Arouca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang phải nhận liên tiếp các tấm thẻ phạt ở thời điểm cuối trận nhằm quyết tâm bảo vệ tỷ số 0-1 trước sức ép từ Guimaraes.

    • 90+3'D. Monteiro nhận thẻ vàng ở phút 90+3

      Phút 90+3', trọng tài tiếp tục rút thẻ vàng dành cho D. Monteiro bên phía Arouca. Đội khách đang phải chịu sức ép lớn và liên tục phạm lỗi nhằm bảo toàn tỷ số 0-1 trong những phút bù giờ căng thẳng.

    • 90+3'D. Monteiro nhận thẻ đỏ ở phút 90+3

      Phút 90+3', D. Monteiro bên phía Arouca phải nhận thẻ đỏ rời sân sau tấm thẻ vàng thứ hai. Đội khách chỉ còn 10 người trên sân và phải tập trung phòng ngự để bảo vệ tỷ số 0-1 trong những giây bù giờ còn lại.

    • 90+4'Thêm thẻ vàng cho Arouca ở phút 90+4

      Phút 90+4', đến lượt I. De Arruabarrena bên phía Arouca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng ở những phút bù giờ cuối trận khi đội khách nỗ lực gồng mình bảo vệ tỷ số 0-1 trước sức ép liên tục từ Guimaraes.

    • 90+6'Guimaraes tung L. Doucet vào sân ở những phút bù giờ

      Phút 90+6', Guimaraes quyết định đưa L. Doucet vào sân thay thế Gustavo. Đội chủ nhà đang nỗ lực tận dụng lợi thế chơi hơn người ở những giây cuối cùng để tìm bàn gỡ, trong bối cảnh họ tung ra tới 24 cú dứt điểm nhưng vẫn đang bị Arouca dẫn 0-1.

    • 90+6'M. Mitrovic nhận thẻ vàng ở phút 90+6

      Phút 90+6', M. Mitrovic bên phía Guimaraes phải nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ đầy căng thẳng của trận đấu. Dù áp đảo về thế trận với 58% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 24 cú dứt điểm, đội chủ nhà Guimaraes vẫn chưa thể tìm được bàn gỡ và đang bị Arouca dẫn trước với tỷ số 0-1.

    • KTKết thúc: Guimaraes 0-1 Arouca

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 01:58 09/08/2026

    Đội hình chính thức
    Guimaraes
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
    Arouca
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra
    48
    Oliwier Zych
    2
    Miguel Maga
    28
    Thiago Balieiro
    4
    Óscar Rivas
    13
    João Mendes
    8
    Gonçalo Nogueira
    16
    Beni Mukendi
    11
    Gustavo Silva
    20
    Samu
    7
    Oumar Camara
    24
    Alioune Ndoye
    12
    Ignacio de Arruabarrena
    28
    Tiago Esgaio
    15
    Javi Sánchez
    3
    Jose Fontán
    21
    Mateo Flores
    8
    Taichi Fukui
    6
    Espen Van Ee
    19
    Alfonso Trezza
    14
    Hyun-ju Lee
    7
    Naïs Djouahra
    17
    Ivan Barbero
    Dự bị
    Guimaraes
    22 Juan Castillo98 Lucas Furtado5 Franck Ahmed Sidibé23 Tony Strata82 Francisco Dias56 Santi Verdi18 Telmo Arcanjo17 Miguel Nogueira44 Lohann Doucet
    Arouca
    1 Jakub Vinarčík71 Martim Duarte37 Mario Climent18 Orest Lebedenko4 Diogo Monteiro5 Boris Popović89 Pedro Santos10 Pablo Gozálbez24 Brian Mansilla
    Cập nhật đội hình lúc 23:30 08/08/2026
    GuimaraesThống kêArouca
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    24
    Dứt điểm
    4
    3
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    2
    8
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Ivan Barbero
    Ivan Barbero
    Arouca
    1 bàn
    Naïs Djouahra
    Naïs Djouahra
    Arouca
    1 kiến tạo · điểm 7
    Javi Sánchez
    Javi Sánchez
    Arouca
    Điểm 7.7
    Jose Fontán
    Jose Fontán
    Arouca
    Điểm 7.7
    Beni Mukendi
    Beni Mukendi
    Guimaraes
    Điểm 7.3
    Thiago Balieiro
    Thiago Balieiro
    Guimaraes
    Điểm 7.2

    Cuộc đối đầu giữa Guimaraes và Arouca trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga) sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 09/08/2026. Màn so tài này hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn khi cả hai đội bóng bước vào trận đấu với quyết tâm ghi dấu ấn tại giải đấu.

    Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ thi đấu

    Trên bảng xếp hạng Primeira Liga thời điểm hiện tại, Guimaraes đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 4 với 0 điểm. Bên cạnh đó, Arouca xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và cũng chưa có điểm số nào.

    Thành tích đối đầu giữa hai đội bóng

    Xét về tương quan đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, lợi thế đang nghiêng về phía Guimaraes. Cụ thể, Guimaraes đã giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận, trong khi Arouca giành được 1 chiến thắng.

    Nhìn chung, sự chênh lệch trong thành tích đối đầu là không quá lớn. Sự cân bằng tương đối này có thể tạo nên một thế trận cạnh tranh quyết liệt khi hai đội tái đấu trên sân.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Guimaraes · 2 thắng2 hòaArouca · 1 thắng
    08/02/2026
    Arouca
    3 - 2
    Guimaraes
    ARO
    31/08/2025
    Guimaraes
    1 - 1
    Arouca
    Hòa
    19/01/2025
    Guimaraes
    2 - 2
    Arouca
    Hòa
    13/08/2024
    Arouca
    0 - 1
    Guimaraes
    GUI
    18/05/2024
    Arouca
    1 - 3
    Guimaraes
    GUI
    Guimaraes
    5 trận gần nhất
    THT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Arouca
    5 trận gần nhất
    TBHHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Famalicao101001H
    2Estoril101001H
    3Estrela000000
    4Guimaraes000000
    5GIL Vicente000000
    14Nacional000000
    15Arouca000000
    16Casa Pia000000

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Quật ngã Guimaraes 1-0, Arouca gieo sầu cho chủ nhà ngay vòng 1 Primeira Liga
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