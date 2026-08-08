12' Guimaraes ép sân nhưng chưa thể mở tỷ số

Nhập cuộc chủ động trong 12 phút đầu tiên, Guimaraes nắm quyền kiểm soát trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41%. Đội chủ nhà liên tục hãm thành và tạo ra sự áp đảo về số lần dứt điểm 5 - 1 so với Arouca, nhưng tính hiệu quả vẫn chưa cao khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội hiện tại vẫn là 0 - 0.