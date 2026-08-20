Quật ngã Seattle Sounders 2-1, Austin chưa chốt vé đi tiếp dù chủ nhà đã có suất Giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lumen Field nhờ các pha lập công của Torres và Biro, Austin vẫn chưa thể chốt suất đi tiếp, trong khi Seattle Sounders dù chỉ có bàn rút ngắn của Hawkins ở phút 90 nhưng đã chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS.

Seattle Sounders 1 - 2 Austin Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Seattle Sounders tiếp đón Austin.

14' Austin làm chủ thế trận trong những phút đầu Trận đấu trôi qua 14 phút đầu tiên với thế trận nhỉnh hơn dành cho đội khách. Austin kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 39% - 61% so với Seattle Sounders, nhưng nhịp độ trận đấu vẫn khá thận trọng khi số dứt điểm trúng đích của hai đội đang là 0 - 0 (tổng số cú sút 0 - 1).

27' Austin làm chủ thế trận nhưng chưa thể vượt lên Bước sang phút 27, Austin đang làm chủ nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 31% - 69% so với chủ nhà Seattle Sounders. Dù vậy, các cơ hội tiếp cận khung thành vẫn khá hạn chế khi dứt điểm 1 - 2 và chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0).

39' Austin cầm bóng vượt trội nhưng thiếu đột biến Trôi về những phút cuối hiệp một, Austin tỏ ra làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 34% - 66%. Dù vậy, diễn biến trên sân vẫn khá bế tắc khi Seattle Sounders nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 3 - 2, nhưng hiệu quả từ hai đội vẫn là dấu hiệu âm khi số cú dứt điểm trúng đích đang là 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Seattle Sounders đưa S. Brunell vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay ở phút 46', Seattle Sounders có sự thay đổi nhân sự khi S. Brunell được tung vào sân thay thế cho S. Gomez . Đội chủ nhà cần sự tươi mới để khai thông thế bế tắc khi tỷ số đang là 0-0 trước Austin. Nếu giữ tỷ số này, Seattle Sounders sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

48' K. Kossa-Rienzi của Seattle Sounders nhận thẻ vàng Ở phút 48, K. Kossa-Rienzi bên phía Seattle Sounders đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số 0-0, tấm thẻ phạt ngay đầu hiệp hai buộc cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn ở thời gian còn lại.

51' Austin chiếm ưu thế kiểm soát nhưng trận đấu vẫn bế tắc Bước sang phút 51, Austin đang chủ động cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 36% - 64% nhằm làm chủ cuộc chơi. Dù vậy, thế trận diễn ra khá giằng co khi chỉ số dứt điểm 4 - 4 và phạt góc 3 - 3 vẫn đang chia đều cho cả hai đội.

59' Austin thay người: Guilherme Biro thế chỗ C. Fodrey Phút 59, Austin quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Guilherme Biro được tung vào sân thay thế cho C. Fodrey . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự bổ sung này kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội khách.

65' Austin cầm bóng tốt hơn nhưng Seattle dứt điểm hiệu quả Bước sang phút 65, hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0 - 0. Dù Austin nhỉnh hơn ở thời lượng kiểm soát bóng (42% - 58%), Seattle Sounders lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các đợt hãm thành khi vượt trội về số lần dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 1).

66' F. Torres lập công, Austin vươn lên dẫn trước ở phút 66 Phút 66, F. Torres dứt điểm thành công từ đường kiến tạo của Z. Kolmanic , mở tỷ số 0-1 cho Austin . Bàn thắng khai thông bế tắc giúp đội khách cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng 58% kể từ đầu trận.

69' Seattle Sounders thay người: S. Hawkins vào thay J. Ragen Phút 69, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Hawkins được tung vào sân thế chỗ J. Ragen . Đội chủ nhà buộc phải có những điều chỉnh về mặt lực lượng nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Austin dẫn trước 0-1.

71' Austin đưa M. Desler vào sân ở phút 71 Phút 71, đội khách Austin thực hiện điều chỉnh nhân sự khi M. Desler được tung vào sân thay cho P. Placheta . Nắm trong tay lợi thế dẫn 0-1, việc bổ sung nhân sự tươi mới có thể giúp Austin gia cố tuyến sau nhằm bảo toàn thành quả trong thời gian còn lại của trận đấu.

71' Austin tung E. Torres vào sân thay J. Nelson Phút 71, Austin thực hiện sự thay đổi người khi E. Torres được tung vào sân để thay cho J. Nelson . Đội khách đang giữ lợi thế dẫn 0-1 và việc bổ sung nhân sự tươi mới được kỳ vọng sẽ giúp họ duy trì thế trận trong những phút còn lại.

76' Seattle Sounders tung O. De Rosario vào sân tìm bàn gỡ Phút 76, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi O. De Rosario vào sân thay cho P. Kingston . Trong thế bị Austin dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Đáng chú ý, nếu giữ tỷ số này, Seattle Sounders vẫn chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

77' Seattle Sounders gia tăng áp lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 77, Seattle Sounders nỗ lực dâng cao dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 4 - 3) nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, Austin vẫn duy trì sự chủ động nhờ thời lượng cầm bóng 43% - 57% để tiếp tục bảo toàn tỷ số 0 - 1.

79' Phút 79: Austin tung M. Djordjevic vào sân Phút 79, Austin tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung M. Djordjevic vào sân thay cho Z. Kolmanic . Đang nắm lợi thế với tỷ số 0-1, đội khách thể hiện rõ ý đồ củng cố đội hình nhằm bảo toàn chiến thắng trong những phút thi đấu còn lại.

79' Austin củng cố tuyến giữa ở phút 79 Phút 79, Austin thực hiện sự thay đổi người khi B. Sabovic được tung vào sân thay I. Sanchez . Đội khách đang tập trung bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 trong thời gian còn lại của trận đấu. Nếu giữ tỷ số này, Seattle Sounders vẫn đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/16, trong khi Austin vẫn chưa thể chốt suất đi tiếp do bảng đấu chưa kết thúc.

87' Guilherme Biro gia tăng cách biệt lên 0-2 cho Austin Phút 87, Guilherme Biro lập công giúp Austin nhân đôi cách biệt, nâng tỷ số lên 0-2 trước Seattle Sounders. Bàn thắng ở những phút cuối gần như dập tắt cơ hội có điểm của đội chủ nhà.

88' Seattle Sounders nỗ lực điều chỉnh nhân sự ở phút 88 Ngay sau bàn thua thứ hai ở phút 87, Seattle Sounders lập tức đưa ra sự thay đổi người ở phút 88. R. Jauregui được tung vào sân để thay thế cho Nouhou nhằm tìm kiếm hy vọng trong những phút ít ỏi còn lại.

89' Austin bảo vệ vững chắc lợi thế hai bàn Tiến về những phút cuối ở phút 89', Seattle Sounders dù bị dẫn 0 - 2 vẫn nỗ lực dồn ép và vượt trội về chỉ số dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 5 - 3). Dù vậy, Austin vẫn thi đấu bản lĩnh khi nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 45% - 55% cùng sự chắc chắn của hàng thủ để bảo toàn chiến thắng.

90' S. Hawkins rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Seattle Sounders Phút 90, từ đường kiến tạo của A. Rusnak , S. Hawkins dứt điểm tung lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Seattle Sounders. Bàn thắng muộn màng ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng giúp chủ nhà nhen nhóm lại hy vọng có điểm trên sân Lumen Field.

KT Kết thúc: Seattle Sounders 1-2 Austin Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 10:35 20/08/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer Austin Sơ đồ 3-4-3 26 Andrew Thomas 85 Kalani Kossa-Rienzi 20 Kim Kee-hee 25 Jackson Ragen 5 Nouhou Tolo 16 Alex Roldán 45 Peter Kingston 90 Sebastian Gomez 11 Albert Rusnák 14 Paul Rothrock 19 Daniel Musovski 12 Damian Las 23 Žan Kolmanič 4 Brendan Hines-Ike 15 Jonathan Bell 77 Przemysław Płacheta 24 Jorge Alastuey 6 Ilie Sánchez 7 Jayden Nelson 11 Facundo Torres 9 Brandon Vázquez 19 Calvin Fodrey Dự bị Seattle Sounders 24 Stefan Frei 35 Antino Lopez 39 Stuart Hawkins 4 Ryan Sailor 42 Rafael Jauregui 84 Charlie Gaffney 32 Xavi Gnaulati 37 Snyder Brunell 95 Osaze De Rosario Austin 1 Brad Stuver 2 Riley Thomas 3 Mikkel Desler 35 Mateja Đorđević 29 Guilherme Biro 14 Besard Sabović 38 Ervin Torres 32 Micah Burton Cập nhật đội hình lúc 08:21 20/08/2026

Seattle Sounders Thống kê Austin 45% Kiểm soát bóng 55% 18 Dứt điểm 11 7 Trúng đích 6 6 Phạt góc 5 10 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Facundo Torres Austin 1 bàn Guilherme Biro Austin 1 bàn Stuart Hawkins Seattle Sounders 1 bàn Žan Kolmanič Austin 1 kiến tạo · điểm 7.2 Albert Rusnák Seattle Sounders 1 kiến tạo · điểm 6.9 Brandon Vázquez Austin 1 kiến tạo · điểm 6.6

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Trận đối đầu giữa Seattle Sounders và Austin sẽ diễn ra lúc 08h30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Lumen Field trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Cả hai đội bước vào cuộc đọ sức này với khoảng cách điểm số tương đối rõ ràng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Seattle Sounders đang giữ vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 24 điểm tích lũy. Trong khi đó, Austin đứng ở vị trí thứ 14 khi mới sở hữu 17 điểm. Khoảng cách 7 điểm cùng lợi thế điểm tựa sân nhà mang lại sự chủ động nhất định cho Seattle Sounders.

Phong độ thi đấu và lịch sử đối đầu

Xét về phong độ thi đấu trong thời gian qua, Austin gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm kết quả thuận lợi. Ở 5 trận gần nhất, đội bóng này chịu tới 4 trận thua và chỉ giành được 1 trận thắng.

Trái ngược với sự chênh lệch trên bảng xếp hạng hiện tại, thành tích đối đầu giữa hai đội lại thể hiện sự cân bằng. Trong 5 lần đụng độ gần nhất, Seattle Sounders giành được 2 trận thắng, hòa 1 trận, trong khi Austin cũng bỏ túi 2 trận thắng. Sự giằng co trong quá khứ hứa hẹn tạo nên màn so tài đáng chú ý tại Lumen Field.

Đánh giá cục diện

Seattle Sounders nắm giữ lợi thế sân nhà Lumen Field cùng thứ hạng nhỉnh hơn đối thủ. Tuy nhiên, thành tích đối đầu cân bằng giữa hai câu lạc bộ là cơ sở để Austin nỗ lực tạo ra thế trận cạnh tranh trong chuyến làm khách này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 2 thắng 1 hòa Austin · 2 thắng Austin 3 - 1 Seattle Sounders AUS Austin 2 - 1 Seattle Sounders AUS Seattle Sounders 2 - 0 Austin SS Austin 0 - 1 Seattle Sounders SS Seattle Sounders 0 - 0 Austin Hòa

Seattle Sounders 5 trận gần nhất B B T B B Austin 5 trận gần nhất B H T T B 19 Trận 4-5-10 T-H-B 23 Ghi (TB 1.2) 38 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T … 10 Portland Timbers 19 7 3 9 -1 24 B T T H T 11 Seattle Sounders 18 7 3 8 -4 24 B B B B B 12 San Diego 19 6 6 7 +4 24 T H T B B 13 Los Angeles Galaxy 20 5 7 8 -6 22 B H H B B 14 Austin 19 4 5 10 -15 17 B B B T B 15 Sporting Kansas City 19 4 2 13 -30 14 B B B T B

Tình hình lực lượng Seattle Sounders ✚ P. Arriola (Calf Injury) ✚ Y. Gomez Andrade (Muscle Injury) ✚ J. Morris (Muscle Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ H. Dotson (Muscle Injury) ✚ J. Ferreira (Injury) ✚ C. Roldan (Calf Injury) Austin ✚ O. Wolff (Ankle Injury) ✚ M. Desler (Achilles Tendon Injury) ✚ O. Wolff (Ankle Injury) ✚ M. Desler (Achilles Tendon Injury)