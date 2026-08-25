Nghị quyết và cuộc sống Quy định số 207-QĐ/TW: Vạch rõ "vùng được bay" và "vùng cấm bay" cho đảng viên Quy định số 207-QĐ/TW về 19 điều đảng viên không được làm vừa siết chặt kỷ cương, vừa bảo vệ tinh thần đổi mới, sáng tạo. Không chỉ giải tỏa tâm lý "sợ sai, sợ trách nhiệm", quy định mới còn bổ sung các hành vi cấm gắn với thách thức thời đại như trí tuệ nhân tạo (AI), tinh gọn bộ máy và phân bổ nguồn lực.

Kỷ luật không triệt tiêu sáng tạo

Trước những ý kiến cho rằng, việc mở rộng các điều cấm trong bối cảnh hiện nay có thể làm gia tăng tâm lý "sợ sai, sợ trách nhiệm" hay “thu mình” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, Tiến sĩ (TS) Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng, đây là vấn đề cần được nhận thức khách quan, khoa học và đầy đủ.

Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điểm rất đáng chú ý là Quy định số 207-QĐ/TW khẳng định việc thực hiện những điều đảng viên không được làm không hạn chế tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc. Đồng thời, Quy định nghiêm cấm cả hai thái cực: một bên là né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, chậm trễ và bên kia là lợi dụng chủ trương khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, đột phá để thực hiện hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Theo tôi, hai nội dung này phải được đặt cạnh nhau mới thấy đầy đủ tinh thần của Quy định số 207-QĐ/TW. Kỷ luật tốt không triệt tiêu sáng tạo mà phải tạo ra hành lang an toàn cho sáng tạo. Cán bộ, đảng viên cần biết rõ đâu là giới hạn, đâu là ranh giới giữa “vùng được bay” và “vùng cấm bay””, TS Đặng Vũ Cảnh Linh nêu ý kiến.

Tuy nhiên, TS Đặng Vũ Cảnh Linh cũng cho rằng, trong thực tiễn, ranh giới ấy không phải lúc nào cũng hoàn toàn rõ ràng, nhất là khi cán bộ phải chủ động lựa chọn phương án mới, thử nghiệm cách làm mới hoặc xử lý những vấn đề chưa có tiền lệ. Vì vậy, điều quan trọng là phải có cơ chế đủ rõ để cán bộ có thể phân biệt giữa đổi mới vì lợi ích chung với việc vượt rào vì động cơ cá nhân; giữa dám chịu trách nhiệm với tùy tiện, giữa sáng tạo trong khuôn khổ với lợi dụng khoảng trống của quy định để vụ lợi.

Vì thế, khắc phục tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm” không thể chỉ bằng việc động viên cán bộ hãy dũng cảm hơn. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng cơ chế đủ rõ để người làm đúng không phải sợ, người dám làm vì lợi ích chung được bảo vệ, người không làm thì phải chịu trách nhiệm và người lợi dụng sự năng động để vụ lợi phải bị xử lý. Khi những ranh giới ấy được xác lập minh bạch thì kỷ luật, kỷ cương và đổi mới, sáng tạo không đối lập nhau mà chính là điều kiện của nhau.

Khóa chặt "khoảng trống" khi tinh gọn bộ máy

Một trong những điểm mới được đưa vào điều cấm, đó là việc ngăn chặn hành vi sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, phát tán thông tin sai sự thật. Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, công nghệ thay đổi, xã hội thay đổi, phương thức quản trị thay đổi, thì các quy định đối với cán bộ, đảng viên cũng phải được cập nhật để nhận diện và xử lý những thách thức mới. Quy định số 207-QĐ/TW phản ánh khá rõ yêu cầu đó.

Trước hết là thách thức từ không gian số và trí tuệ nhân tạo. Công nghệ cho phép tạo lập, chỉnh sửa và phát tán thông tin với tốc độ, quy mô và mức độ tinh vi chưa từng có. Vì vậy, việc bổ sung quy định cấm sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật là sự điều chỉnh cần thiết đối với trách nhiệm chính trị và trách nhiệm xã hội của người đảng viên trong môi trường số ngày càng phức tạp.

Bên cạnh đó là thách thức về trách nhiệm công vụ. Quy định số 207-QĐ/TW đặt yêu cầu nghiêm khắc đối với cán bộ, đảng viên có trách nhiệm phải làm nhưng lại né tránh, đùn đẩy hoặc không làm. Một bộ máy mà việc khó không ai nhận, hồ sơ không ai dám ký, trách nhiệm cứ chuyển từ người này sang người khác thì dù không tạo ra hành vi tham nhũng trực tiếp, vẫn có thể làm đình trệ công việc, lãng phí nguồn lực, bỏ lỡ cơ hội phát triển, gây những hệ lụy tiêu cực cho xã hội và quan trọng hơn là làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền.

Quy định số 207-QĐ/TW cũng nghiêm cấm các hành vi lợi dụng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy để bố trí người không đủ năng lực vào vị trí phân bổ nguồn lực. TS Đặng Vũ Cảnh Linh phân tích, khi tổ chức thay đổi thì vị trí, thẩm quyền và nguồn lực cũng được phân bổ lại. Vì vậy, việc nghiêm cấm lợi dụng quá trình này để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực là rất cần thiết. “Cán bộ là then chốt của mọi vấn đề then chốt. Một quyết định nhân sự sai ở vị trí then chốt có thể kéo theo nhiều quyết định sai về tài chính, đầu tư, nhân lực và chính sách”, TS Linh nhấn mạnh.

Nhìn rộng hơn, Quy định số 207-QĐ/TW cho thấy tư cách đảng viên hôm nay không chỉ được thử thách trước tiền bạc hay quyền lực theo cách truyền thống, mà còn trước quyền lực thông tin, quyền lực công nghệ, quyền lực phân bổ nguồn lực và trách nhiệm hành động khi được trao quyền. Xã hội càng phát triển, phương thức thực hiện quyền lực càng đa dạng thì chuẩn mực đối với cán bộ, đảng viên càng phải được nâng cao và cập nhật tương ứng.

Để 19 điều cấm không dừng lại ở mức "cam kết trên giấy" mà thực sự trở thành bộ quy tắc đạo đức ăn sâu vào tiềm thức của từng đảng viên, TS Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng, trước hết, phải gắn Quy định số 207-QĐ/TW với kiểm tra, giám sát thường xuyên trong tổ chức Đảng và với từng vị trí, chức trách cụ thể, nhất là những vị trí có quyền về nhân sự, tài chính, đầu tư và phân bổ nguồn lực. Điều quan trọng không phải là học thuộc 19 điều, mà là nhận diện được nguy cơ vi phạm ngay trong quá trình thực thi công vụ.

Cùng với giám sát trong Đảng, cần phát huy mạnh hơn vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân. Đối với Mặt trận, theo tôi, cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các kênh tiếp nhận phản ánh để người dân có thể góp ý, phát hiện sai phạm một cách thuận tiện, an toàn và biết được ý kiến của mình được xử lý ra sao.

“Giám sát chỉ thực chất khi hình thành được một chu trình rõ ràng: có phản ánh, có tiếp nhận, có xác minh, có xử lý và có phản hồi”, TS Đặng Vũ Cảnh Linh nhấn mạnh.