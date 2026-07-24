Hôm nay, ngày 24/7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ ba khóa XIV.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, sáng 20/7/2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Hội nghị Trung ương lần này đã thảo luận Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW). Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Trần Đức Thuận – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội để làm rõ hơn việc Trung ương xem xét ban hành Quy định mới thay thế Quy định số 37 là phù hợp với yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Thưa Trung tướng Trần Đức Thuận, tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba Khóa XIV đã thảo luận Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW). Trung tướng có đánh giá gì về những điểm mới của Quy định này?

Theo tôi, việc Ban Chấp hành Trung ương xem xét ban hành Quy định mới thay thế Quy định số 37-QĐ/TW là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Sau gần 5 năm thực hiện, Quy định số 37-QĐ/TW đã phát huy vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đồng thời là căn cứ quan trọng để kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng.

Điểm đáng chú ý của Quy định mới không chỉ là việc kế thừa những nội dung còn phù hợp, mà còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm mới của Đảng, nhất là yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; đề cao trách nhiệm nêu gương và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu phát triển đất nước bước vào kỷ nguyên mới, nhiều vấn đề mới phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực thi công vụ, phát ngôn, sử dụng mạng xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… đòi hỏi phải được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn để đảng viên có căn cứ thực hiện thống nhất.

Tôi cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của Quy định không phải chỉ nhằm xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là giáo dục, cảnh báo, phòng ngừa, giúp mỗi cán bộ, đảng viên luôn tự giác tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân. Khi các quy định ngày càng rõ ràng, minh bạch thì việc tổ chức thực hiện cũng thuận lợi hơn, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Trung tướng Trần Đức Thuận – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tin tức và Dân tộc.

Cũng tại Hội nghị Trung ương lần này, Trung ương đã thảo luận Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW ngày 08/4/2026 về thi hành Điều lệ Đảng. Trung tướng có ghi nhận gì về việc sửa đổi, bổ sung Quy định này?

Quy định số 20-QĐ/TW được ban hành sau Đại hội XIV đã cụ thể hóa Điều lệ Đảng, tạo cơ sở thống nhất cho công tác xây dựng Đảng trong toàn hệ thống chính trị, với nhiều nội dung về kết nạp đảng viên, quyền của đảng viên, sinh hoạt đảng, tổ chức đảng, công tác cán bộ và công tác đại hội.