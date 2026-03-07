Quy hoạch Đồng Tháp: Thu hồi dự án treo và mở rộng 18 khu công nghiệp mới Tỉnh Đồng Tháp thực hiện rà soát dự án chậm tiến độ, triển khai 82 đồ án quy hoạch đô thị và bổ sung gần 5.000 ha đất công nghiệp nhằm kiến tạo không gian phát triển mới minh bạch.

Trong tháng 6/2026, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành hàng loạt quyết định quan trọng nhằm thực thi Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trọng tâm của các chính sách này là giải quyết triệt để các dự án chậm triển khai, đồng thời mở rộng quỹ đất công nghiệp và định hình lại hệ thống đô thị đa cực.

Toàn cảnh quy hoạch Đồng Tháp tháng 6/2026 tập trung xử lý dự án treo và mở rộng không gian phát triển mới.

Xử lý dự án treo và tạo quỹ đất sạch

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 954/KH-UBND ngày 22/6/2026 về việc rà soát và xử lý các dự án chậm triển khai hoặc sử dụng đất kém hiệu quả. Tỉnh phân loại các dự án thành ba nhóm cụ thể: nhóm tiếp tục triển khai, nhóm cần tháo gỡ vướng mắc và nhóm kiên quyết thu hồi đối với các nhà đầu tư vi phạm.

Mục tiêu của đợt rà soát này là khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, đặc biệt là tại các dự án khu dân cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Việc công khai danh sách dự án bị thu hồi không chỉ giúp giải phóng mặt bằng bị "đóng băng" mà còn tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự tiếp cận quỹ đất sạch, góp phần cải thiện môi trường đầu tư tại địa phương.

Quy hoạch đô thị đa cực và dịch chuyển trung tâm

Đồng Tháp cũng đã khởi động hơn 82 đồ án quy hoạch, bao gồm 21 quy hoạch chung đô thị và 61 quy hoạch chung xã. Các khu vực trọng điểm được chú trọng phát triển bao gồm Mỹ Tho, Cao Lãnh, Sa Đéc, Cai Lậy, Gò Công, Hồng Ngự và các khu vực như Cái Bè, Lấp Vò, Tháp Mười.

Đáng chú ý, tỉnh đang nghiên cứu phương án dịch chuyển trung tâm hành chính về khu vực Cai Lậy – Cái Bè sau năm 2030. Đây được đánh giá là cực tăng trưởng mới nhờ vị trí chiến lược trên trục giao thông kết nối TP.HCM và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Một dự án tiêu biểu là Khu dân cư Trung An (phường Trung An) với quy mô hơn 21 ha, dự kiến là nơi đặt trụ sở các cơ quan tư pháp hiện đại và trường học.

Quy hoạch khu dân cư Trung An định hướng hình thành trung tâm tư pháp và dân cư hiện đại.

Bùng nổ quỹ đất công nghiệp với 18 khu công nghiệp mới

Theo Kế hoạch số 1033/KH-UBND, Đồng Tháp dự kiến triển khai thêm 18 khu công nghiệp (KCN) mới với tổng diện tích gần 4.913 ha trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, có 4 KCN đang trong quá trình đầu tư xây dựng và 14 KCN đang ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Các khu vực như Tân Phước, Gò Công và Lai Vung đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư công nghiệp. Điển hình là KCN Lai Vung với quy mô khoảng 710 ha, định hướng phát triển công nghệ cao, chế biến nông sản và logistics, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 35.000 lao động. Hiện tại, 6 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân hơn 93%.

Nhu cầu về đất công nghiệp và logistics tại Đồng Tháp đang tăng mạnh nhờ tỷ lệ lấp đầy các khu hiện hữu đạt trên 93%.

Tác động đến thị trường bất động sản

Những động thái quy hoạch quyết liệt trong tháng 6/2026 được dự báo sẽ mang lại tác động tích cực cho thị trường bất động sản Đồng Tháp:

Giảm nguồn cung ảo: Việc thu hồi các dự án treo giúp thanh lọc thị trường, tăng niềm tin cho nhà đầu tư.

Việc thu hồi các dự án treo giúp thanh lọc thị trường, tăng niềm tin cho nhà đầu tư. Thúc đẩy nhu cầu thực: Sự hình thành các KCN mới kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cho công nhân, chuyên gia và các dịch vụ hậu cần logistics.

Sự hình thành các KCN mới kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cho công nhân, chuyên gia và các dịch vụ hậu cần logistics. Hình thành các điểm nóng mới: Các khu vực ven đô và trục kết nối giao thông như Cai Lậy – Cái Bè, Tân Phước, Lai Vung sẽ trở thành tâm điểm chú ý nhờ hạ tầng đồng bộ.

Thông tin dự án và quy hoạch có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người mua cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch.