Du lịch Quy hoạch mở lối phát triển du lịch biển Hòa Thắng Sau khi mở rộng không gian hành chính, xã Hòa Thắng (Lâm Đồng) vừa công bố quy hoạch chung và quy hoạch phân khu với định hướng phát triển đô thị du lịch biển chất lượng cao, khai thác đồng bộ lợi thế biển, danh thắng Bàu Trắng, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới phía Đông của tỉnh.

Danh thắng quốc gia Bàu Trắng với những triền cát uốn lượn, thay đổi hình dáng liên tục theo gió (Ảnh tư liệu)

Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế

Nhắc đến Hòa Thắng, nhiều người nhớ ngay đến Danh thắng quốc gia Bàu Trắng với những triền cát trải dài, liên tục đổi hình theo gió. Không chỉ sở hữu cảnh quan độc đáo, địa phương còn có bờ biển dài, 2 hồ nước ngọt tự nhiên và tiềm năng lớn phát triển năng lượng tái tạo, tạo nền tảng cho định hướng phát triển đô thị du lịch biển.

Bên cạnh phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, xã Hòa Thắng còn định hướng biến vùng đất này trở thành đô thị du lịch biển hiện đại. Điều đó thể hiện rõ trong Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu khu vực Hòa Thắng với quy mô diện tích lập quy hoạch hơn 32.000 ha (toàn bộ diện tích tự nhiên xã Hòa Thắng) mới được công bố tuần qua.

Theo đồ án, Hòa Thắng sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp giữa du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và bảo tồn sinh thái.

Đến năm 2050, địa phương được định hướng phát triển hài hòa giữa khu dân cư, du lịch ven biển, sản xuất nông - ngư nghiệp, năng lượng tái tạo và bảo tồn hệ sinh thái. Đồng thời, xác định trung tâm hành chính mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, với quy mô dân số dự kiến khoảng 159.000 người.

Những cánh quạt gió khổng lồ vươn cao giữa vùng cát trắng, biến nơi đây thành một trong những tọa độ lý tưởng cho phát triển năng lượng tái tạo

Đồ án quy hoạch được xây dựng trên cơ sở kế thừa các định hướng phát triển trước đây, đồng thời, cập nhật yêu cầu phát triển của tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là cơ sở để Hòa Thắng quản lý không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bảo tồn và phát huy giá trị Danh thắng quốc gia Bàu Trắng và hệ thống đồi cát đặc trưng

Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Nguyễn Công Lý cho biết, địa phương sẽ quản lý chặt quy hoạch, công khai thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp để triển khai các dự án đúng định hướng phát triển.

Định hướng phát triển đô thị du lịch biển

Xã Hòa Thắng còn đóng vai trò là khu vực kết nối và mở rộng không gian du lịch biển trong hành lang trung tâm ven biển Tiến Thành - Phan Thiết - Mũi Né - Hòa Thắng - Phan Rí Cửa, bảo vệ và phát huy giá trị danh thắng Bàu Trắng và các khu vực có cảnh quan tự nhiên đặc trưng "đồi cát".

Theo Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đã được phê duyệt, khu vực Hòa Thắng được lập quy hoạch thuộc phân khu 2 có diện tích là 7.130 ha, với định hướng phát triển đô thị du lịch biển chất lượng cao, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Danh thắng quốc gia Bàu Trắng và hệ thống đồi cát đặc trưng. Đây sẽ là lợi thế lớn cho địa phương, khi Mũi Né được đầu tư mạnh để trở thành điểm đến hàng đầu của Châu Á - Thái Bình dương cũng như trên thế giới.

Xã Hòa Thắng quy hoạch du lịch cộng đồng, trải nghiệm, giải trí cao cấp (Ảnh: Ngọc Lân)

Theo quy hoạch, địa phương sẽ phát triển các khu thương mại - dịch vụ dọc các tuyến giao thông huyết mạch như ĐT 715, ĐT 716, ĐT 716B, đường ven biển và các trục kết nối Cảng hàng không Phan Thiết. Đồng thời, hình thành hệ thống quảng trường biển, bến du thuyền, cơ sở lưu trú, khu du lịch cộng đồng, công viên chuyên đề, trung tâm thương mại, phố đi bộ và chợ đêm nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, bên cạnh tiềm năng sẵn có, năng lực quản trị và sự đồng thuận của người dân là yếu tố cốt lõi tạo nên sự phát triển của vùng đất đó. Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng Nguyễn Đức Hải Tùng khẳng định, việc hiện thực hóa các đồ án quy hoạch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm giai đoạn tới. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến nghiên cứu, hợp tác, đầu tư tại Hòa Thắng.

Địa phương quy hoạch với định hướng phát triển đô thị du lịch biển chất lượng cao

Chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài, góp phần xây dựng Hòa Thắng trở thành vùng phát triển năng động, xanh, hiện đại, giàu bản sắc và đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Lâm Đồng.

Việc công bố quy hoạch được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý để thu hút các dự án du lịch, hạ tầng và dịch vụ, đồng thời, khai thác hiệu quả hơn quỹ đất, cảnh quan và lợi thế ven biển của Hòa Thắng.

Khu du lịch Quốc gia Bàu Trắng thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước (Ảnh: Ngọc Lân)

Từng được xem là "vùng đất khó", nay Hòa Thắng đang đặt nền móng cho sự chuyển mình đi lên, trở thành một điểm đến lý tưởng không chỉ cho du khách mà còn là “vùng đất vàng” cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.