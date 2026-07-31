Thời sự Lâm Đồng Quy hoạch mới định hình Hòa Thắng thành cực tăng trưởng phía Đông Lâm Đồng Chiều 31/7, UBND xã Hòa Thắng (Lâm Đồng) tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu khu vực Hòa Thắng. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành dự lễ công bố

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Nguyễn Công Lý cho biết, việc công bố Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu khu vực Hòa Thắng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của địa phương.

Đây là cơ sở để tổ chức, quản lý không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư và từng bước xây dựng Hòa Thắng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Nguyễn Công Lý phát biểu khai mạc tại lễ công bố

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe tóm tắt về quy hoạch chung và quy hoạch phân khu xã Hoà Thắng.

Theo đó, xã Hòa Thắng là xã ven biển của tỉnh Lâm Đồng, có khu vực nằm trong Khu du lịch Quốc gia Mũi Né nên có nhiều tiềm năng phát triển về thương mại, dịch vụ du lịch, công nghiệp, nông nghiệp địa phương gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, hệ sinh thái tự nhiên.

Lãnh đạo xã Hòa Thắng tham dự Lễ công bố Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu

Xã Hòa Thắng đóng vai trò là khu vực kết nối và mở rộng không gian du lịch biển trong hành lang trung tâm ven biển Tiến Thành - Phan Thiết - Mũi Né - Hòa Thắng - Phan Rí Cửa, bảo vệ và phát huy giá trị danh thắng Bàu Trắng và các khu vực có cảnh quan tự nhiên đặc trưng “đồi cát”.

Đồi cát Bàu Trắng - điểm tham quan nổi tiếng của xã Hòa Thắng nói riêng và của phía Đông Lâm Đồng nói chung

Theo quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Hòa Thắng với hơn 32.000 ha. Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, dân số khu vực Hòa Thắng dự báo đạt khoảng 100.000 người vào năm 2030 và 144.000 người vào năm 2050. Theo đó, tổng dân số toàn xã đến năm 2030 khoảng 112.300 người, tăng lên khoảng 159.000 người vào năm 2050.

Quy hoạch xã Hòa Thắng phát triển hài hòa giữa khu dân cư, du lịch ven biển

Mục tiêu quy hoạch là tổ chức không gian phát triển hài hòa giữa khu dân cư, du lịch ven biển, sản xuất - chế biến nông, ngư nghiệp, phát triển năng lượng tái tạo và bảo tồn hệ sinh thái; đồng thời, khai thác hiệu quả các trục giao thông, quỹ đất và tiềm năng kinh tế biển.

Phát triển năng lượng tái tạo là một trong những thế mạnh của xã Hòa Thắng

Theo Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đã được phê duyệt, khu vực Hòa Thắng thuộc phân khu 2 có diện tích là 7.130 ha, được định hướng phát triển thành đô thị du lịch biển chất lượng cao, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Danh thắng quốc gia Bàu Trắng và hệ thống đồi cát đặc trưng.

Đồng thời, hình thành các sản phẩm du lịch cao cấp, gồm: nghỉ dưỡng, thể thao biển, vui chơi giải trí, sinh thái và thương mại, dịch vụ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, việc công bố Quy hoạch chung xã Hòa Thắng và Quy hoạch phân khu khu vực Hòa Thắng đánh dấu bước phát triển mới trong công tác quy hoạch, quản lý và định hướng phát triển không gian của địa phương. Qua đó, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại và bền vững.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Nguyễn Công Lý nhận hồ sơ quy hoạch từ Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Các đồ án quy hoạch được xây dựng trên cơ sở bám sát định hướng phát triển của Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, kế thừa các định hướng phát triển của khu vực ven biển, bảo đảm sự kết nối đồng bộ về hạ tầng, không gian phát triển và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế đặc thù của xã Hòa Thắng.

Để các đồ án quy hoạch sớm đi vào cuộc sống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND xã Hòa Thắng khẩn trương công khai quy hoạch theo đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin; tăng cường quản lý đất đai, tổ chức lập hồ sơ và cắm mốc, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất dự án.

“ Hòa Thắng với lợi thế nổi bật, có quỹ đất rộng, có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, xã Hòa Thắng sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của phía Đông Lâm Đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Toàn cảnh buổi lễ công bố quy hoạch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu xã Hòa Thắng chủ động phối hợp Sở Tài chính rà soát các dự án trên địa bàn đang vướng quy hoạch để kiến nghị tháo gỡ kịp thời.

Các sở, ngành và địa phương cần chủ động phối hợp triển khai các chương trình, dự án ưu tiên, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo động lực thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tặng hoa chúc mừng đại diện Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh và UBND xã Hòa Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu kỹ định hướng quy hoạch để lựa chọn dự án phù hợp, phát triển theo hướng xanh, bền vững.

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để xã Hòa Thắng triển khai hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hòa Thắng trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh, hiện đại và là điểm đến hấp dẫn về du lịch, dịch vụ của tỉnh.