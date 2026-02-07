Quy hoạch Sân bay Côn Đảo thành cảng hàng không quốc tế: Nâng cấp lên cấp 4E đón máy bay lớn Sân bay Côn Đảo dự kiến được nâng cấp từ cấp 4C lên 4E để trở thành cảng hàng không quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và quốc phòng tại Côn Đảo, TP.HCM.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các bộ, ngành và 27 tỉnh, thành phố đề nghị nghiên cứu, góp ý đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những nội dung trọng tâm của đợt điều chỉnh này là đề xuất chuyển đổi tính chất hoạt động của Sân bay Côn Đảo.

Nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật lên cấp 4E

Theo đề xuất từ Cục Hàng không Việt Nam, Sân bay Côn Đảo sẽ được nâng cấp từ cấp 4C lên cấp 4E và chính thức trở thành cảng hàng không quốc tế. Việc điều chỉnh quy hoạch này nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, đồng thời bảo đảm quốc phòng và an ninh trong bối cảnh hình thành đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

Nếu đề xuất này được phê duyệt, mạng lưới cảng hàng không trên cả nước đến giai đoạn 2021-2030 sẽ đạt quy mô 33 sân bay. Trong đó, danh sách 17 cảng hàng không quốc tế bao gồm: Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo và Vân Phong.

Bên cạnh đó, hệ thống 16 cảng hàng không nội địa sẽ bao gồm các đơn vị: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn, Thổ Chu và Măng Đen.

Sân bay Côn Đảo. Ảnh: TTXVN

Lịch sử hình thành và vai trò chiến lược

Sân bay Côn Đảo có lịch sử lâu đời khi được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Đến năm 2003, Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam đã thực hiện đầu tư nâng cấp toàn diện hệ thống đường cất, hạ cánh, sân đỗ và nhà ga. Thời điểm đó, hạ tầng sân bay đáp ứng điều kiện khai thác cho các dòng máy bay tầm ngắn như ATR72, F70 và các loại tương đương.

Vào năm 2004, sân bay chính thức khai thác thương mại với đường bay kết nối TP.HCM - Côn Đảo - TP.HCM. Việc nâng cấp lên tiêu chuẩn quốc tế sẽ là bước ngoặt lớn cho khu vực này.

Đề xuất đầu tư mở rộng từ khối tư nhân

Đáng chú ý, trong năm 2025, Tập đoàn Sun Group đã gửi đề xuất nghiên cứu đầu tư nâng cấp và mở rộng Sân bay Côn Đảo. Phương án đề xuất tập trung vào việc kéo dài đường cất, hạ cánh để đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, hướng tới mục tiêu nâng công suất khai thác lên khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030.

Sau khi hoàn thiện nâng cấp, cảng hàng không này sẽ có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng và cỡ lớn như Airbus A320, A321, A350 và Boeing 787. Điều này không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch mà còn tăng cường năng lực phục vụ nhiệm vụ quân sự, bảo đảm chủ quyền biển, đảo.

Ngoài ra, Sun Group cũng đề nghị tài trợ toàn bộ kinh phí để thực hiện nghiên cứu, lập hồ sơ và công bố quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sự tham gia của nguồn lực tư nhân được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án trong thực tế.