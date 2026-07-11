Quy hoạch sân bay Nà Sản tại Sơn La: Đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng hồi sinh hạ tầng Tây Bắc Cảng hàng không Nà Sản được quy hoạch đạt chuẩn cấp 4C với diện tích mở rộng lên 544ha, dự kiến đón 1 triệu lượt khách vào năm 2030, tạo cú hích giao thông cho tỉnh Sơn La.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong danh mục các cảng hàng không nội địa được ưu tiên đầu tư, sân bay Nà Sản tại tỉnh Sơn La đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối giao thông vùng Tây Bắc.

Chi tiết quy hoạch và thông số kỹ thuật sân bay Nà Sản

Theo phương án được phê duyệt, Cảng hàng không Nà Sản sẽ được đầu tư xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 544ha. Công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Về công suất khai thác, quy hoạch xác định các cột mốc quan trọng:

Giai đoạn đến năm 2030: Đạt công suất khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm.

Đạt công suất khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050: Nâng công suất lên khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm.

Danh mục cảng hàng không nội địa được quy hoạch đầu tư bao gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn và Thổ Chu.

Cảng hàng không Nà Sản sắp được hồi sinh. Ảnh minh họa

Nguồn vốn đầu tư và lộ trình triển khai

Tổng nhu cầu vốn để hồi sinh sân bay Nà Sản dự kiến khoảng 6.300 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 (đến năm 2030): Ước tính cần khoảng 5.100 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn cấp 4C.

Ước tính cần khoảng 5.100 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn cấp 4C. Giai đoạn 2 (sau năm 2030): Tiếp tục đầu tư bổ sung hơn 1.200 tỷ đồng nhằm mở rộng hạ tầng, nâng cao công suất khai thác theo tầm nhìn đến năm 2050.

Việc khôi phục và nâng cấp sân bay Nà Sản được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giao thông hàng không cho khu vực Tây Bắc, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Sân bay Nà Sản xuống cấp, phải đóng cửa từ năm 2004. Ảnh; Bộ GTVT cũ

Lịch sử hình thành và hiện trạng hạ tầng

Sân bay Nà Sản có lịch sử lâu đời, được xây dựng từ năm 1950. Sau nhiều giai đoạn khai thác và tạm dừng, sân bay này đã chính thức ngừng hoạt động từ năm 2004 do cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng và hiệu quả khai thác tại thời điểm đó không cao.

Hiện nay, phần lớn các công trình hàng không dân dụng như nhà ga hành khách, nhà điều hành và khu vực nhà xe thuộc sở hữu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đều đã hư hỏng. Diện tích khu đất hiện hữu khoảng 149,95ha đang do quân đội quản lý. Việc mở rộng diện tích lên 544ha theo quy hoạch mới sẽ tạo dư địa lớn để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Tác động đến kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La

Sơn La là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất miền Bắc (khoảng 14.123,5km²), nổi tiếng với tiềm năng du lịch tại cao nguyên Mộc Châu và các cửa khẩu giao thương. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Sơn La hiện có 75 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 67 xã và 8 phường.

Việc đưa sân bay Nà Sản trở lại hoạt động không chỉ giải quyết bài toán giao thông đối ngoại mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho kinh tế cửa ngõ vùng núi phía Bắc. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức của tỉnh.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền.