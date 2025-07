Kinh tế Quyết liệt hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng Tỉnh Lâm Đồng đề ra các mục tiêu cụ thể trong kịch bản tăng trưởng, nhằm thực hiện cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trước Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 16/7/2025.

Hệ thống giao thông tại khu vực cầu vượt Gia Nghĩa

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả nước trong 6 tháng cuối năm từ 8,3 - 8,5%, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thực hiện 16 giải pháp. Trong đó, cả hệ thống chính trị, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hành động, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; phân công nhiệm vụ phải 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Các chính sách tiền tệ, tài khóa là giải pháp quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng, tạo nguồn lực cho các công trình trọng điểm quốc gia; thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an sinh xã hội… Đồng thời, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn để thực hiện 3 đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông là: cao tốc, đường sắt, đường ven biển; cũng như các nghị quyết “Bộ tứ chiến lược” làm định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế…

Với tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao, “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”, “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả”, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng quán triệt phương châm hành động “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá” theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 31/5/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; đổi mới phương pháp làm việc bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công…

Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng ngành Công nghiệp 6 tháng cuối năm đạt 7,5%, cả năm đạt 4,93%. Ảnh: Võ Đình Quýt

Với các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể được đặt ra là: Công nghiệp tăng trưởng 6 tháng cuối năm đạt 7,5%, cả năm đạt 4,93%; trong đó có 22 sản phẩm chủ yếu có tác động đến tăng trưởng kinh tế; điện sản xuất đạt hơn 41 tỷ kWh; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư thứ cấp, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Phấn đấu tổng lượng khách du lịch qua đăng ký lưu trú năm 2025 đạt trên 18 triệu lượt; thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2025 đạt 250 ngàn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt trên 3 tỷ USD. Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án nông - lâm nghiệp, thủy sản; phấn đấu tăng trưởng 6 tháng cuối năm đạt 5,57% và cả năm 2025 đạt 5,44%.

Về đầu tư công, phấn đấu đến ngày 31/1/2026 giải ngân trên 95% kế hoạch được giao. Rà soát, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án trong và ngoài nước; phấn đấu huy động tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng 11 - 12% so với cùng kỳ. Triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách, mở rộng nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 28.250 tỷ đồng, phấn đấu tăng thu 20% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính, các cơ quan chuyên môn theo quy định; sớm ổn định hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn việc thực hiện các nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân, cải cách hành chính… Đặc biệt, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định, Lâm Đồng còn hạn chế trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, mà đền bù giải phóng mặt bằng là khâu yếu nhất, nên tỉnh đề xuất sẽ thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng và đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách chỉ đạo các dự án lớn... Lâm Đồng cũng đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn 23 dự án năng lượng và các vướng mắc liên quan đến quy hoạch bô xít theo Quyết định 866, cũng như triển khai các tuyến cao tốc…