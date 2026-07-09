Pháp luật - Đời sống Quyết liệt ngăn chặn cá độ bóng đá World Cup 2026 đang mang đến bầu không khí sôi động cho người hâm mộ trên khắp thế giới. Nhưng cùng với những trận cầu hấp dẫn là nguy cơ tội phạm cá độ bóng đá, nhất là trên không gian mạng.

Công an xã Trường Xuân tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

Phát hiện đánh bạc qua hình thức cá cược

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất, hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới hướng về những trận cầu đỉnh cao. Tại Lâm Đồng, không khí bóng đá phủ kín các quán cà phê, nhà hàng, điểm lưu trú và nhiều gia đình. Phía sau niềm vui thể thao ấy là một “trận đấu” khác, lực lượng chức năng quyết liệt ngăn chặn tệ nạn cá độ bóng đá.

Những năm gần đây, cá độ bóng đá không còn diễn ra công khai như trước mà chuyển mạnh lên không gian mạng. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác đăng ký tài khoản và chuyển tiền, người chơi đã có thể tham gia các “kèo” cá cược ở bất cứ đâu. Các đối tượng tổ chức đánh bạc liên tục thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, livestream “soi kèo”, dự đoán tỷ số hoặc lập các nhóm kín để lôi kéo người tham gia.

Công an xã Quảng Trực đến từng điểm xem World Cup để tuyên truyền không cá độ bóng đá

Ngày 19/6, qua công tác trinh sát, Công an xã Ninh Gia phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra một điểm nghi vấn trên địa bàn và bắt quả tang một đối tượng đang nhận cá cược bóng đá qua mạng internet. Quá trình điều tra mở rộng xác định nhiều người cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch ban đầu hơn 125 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan.

Đây chỉ là một trong những vụ việc được phát hiện trong thời gian diễn ra World Cup. Điều đáng nói là các đối tượng không tổ chức sòng bạc truyền thống mà lợi dụng chính không gian mạng để hình thành đường dây cá cược, khiến việc phát hiện và xử lý gặp nhiều khó khăn hơn.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Ngoài xử lý các vi phạm, công tác tuyên truyền được nhiều địa phương trong tỉnh quan tâm. Tại xã Nam Dong, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng những cảnh báo cụ thể về hậu quả pháp lý cũng như các chiêu trò lừa đảo trên mạng. Người dân được khuyến cáo không truy cập các website cá cược, không đăng ký tài khoản, không chia sẻ đường link đánh bạc và chủ động tố giác khi phát hiện các hành vi tổ chức cá độ.

Ở xã Phúc Thọ Lâm Hà, cùng với tăng cường tuần tra, nắm địa bàn, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tham gia cá độ bóng đá để xác minh, xử lý theo quy định. Việc chủ động kiểm tra ngay từ cơ sở góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm trước khi hình thành những đường dây lớn.

Công an xã Quảng Trực đến từng điểm xem World Cup để tuyên truyền không cá độ bóng đá

Tại xã Quảng Trực, lực lượng công an trực tiếp đến các quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, cơ sở lưu trú - những nơi tập trung đông người xem World Cup - để tuyên truyền pháp luật và vận động chủ cơ sở ký cam kết không tổ chức, không tiếp tay cho hoạt động cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Song song đó, lực lượng công an phối hợp với ban tự quản các bon, già làng, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền lưu động, lồng ghép nội dung phòng, chống cờ bạc trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, hướng đến nhóm thanh thiếu niên và đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Đại úy Nguyễn Văn Bạo - Phó trưởng Công an xã Quảng Trực cho biết, World Cup là thời điểm các đối tượng lợi dụng sức hút của bóng đá để tổ chức cá độ dưới nhiều hình thức, đặc biệt trên không gian mạng. Người chơi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể tham gia cá cược, khiến việc phát hiện, ngăn chặn gặp nhiều khó khăn hơn trước. Cá độ bóng đá thường kéo theo nhiều hệ lụy như: nợ nần, mâu thuẫn gia đình, tín dụng đen, thậm chí phát sinh các loại tội phạm khác.

Chính vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào!