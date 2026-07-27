Thời sự Lâm Đồng Ra mắt mô hình Nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ Ngày 27/7, Ban Quản lý Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ đã ra mắt mô hình Nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, phục vụ khách tham quan.

Lễ ra mắt mô hình Nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

Tham dự có ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) và các thành viên trong Ban liên lạc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Cán bộ lão thành cách mạng và đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích

Mô hình Nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ được phục dựng bằng vật liệu lá trung quân, tái hiện chân thực không gian làm việc, sinh hoạt, chiến đấu của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ giữa núi rừng căn cứ. Qua đó, giúp người tham quan hình dung rõ hơn về cuộc sống và tinh thần vượt khó của các thế hệ đi trước.

Các thành viên Ban liên lạc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ bày tỏ xúc động khi dự lễ ra mắt mô hình

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ có quy mô hơn 10 ha, nằm sâu trong rừng Sa Lôn, nơi Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) 3 lần đứng chân trong suốt hơn 8 năm kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, giữa núi rừng hiểm trở, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ Cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận đã vượt qua muôn vàn khó khăn, giữ vững mạch nguồn lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng, góp phần cùng quân và dân cả nước đi đến thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30/4/1975.

Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trái) tặng hoa tri ân các cán bộ lão thành cách mạng trong buổi lễ ra mắt mô hình

Ông Võ Cáp, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cho biết: Từ khi đi vào hoạt động ngày 1/1/2023 đến nay, Khu di tích đã tiếp đón, phục vụ hơn 100.000 lượt khách đến tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm. Việc đưa mô hình Nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy vào phục vụ khách tham quan sẽ làm phong phú thêm các hạng mục của Khu di tích.

Mô hình Nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy sẽ làm phong phú thêm các hạng mục của Khu di tích.

Hiện nay, đơn vị đã hoàn thành xây dựng nội dung và gắn mã QR tại các khu vực trưng bày, nhà bia tưởng niệm, hệ thống hầm trú ẩn, lán trại. Riêng khu Nhà trưng bày đang lưu giữ hơn 500 hiện vật, tư liệu và hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Qua đó, không chỉ giúp du khách tiếp cận thông tin, hình ảnh, tư liệu lịch sử một cách trực quan, đầy đủ mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng của địa phương.