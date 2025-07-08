Rà soát, bố trí phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ, công chức
Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chủ tịch UBND dân cấp xã khẩn trương rà soát, phải xác định được số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay; các vị trí đang bố trí thì những vị trí nào đã đảm bảo hoặc chưa đảm bảo nguyên tắc bố trí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ.
Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,qua tổng hợp danh sách cán bộ, công chức của các xã, phường, đặc khu (xã) có nhiều xã thực hiện bố trí, phân công cán bộ, công chức giữa khối Đảng, đoàn thể, chính quyền hoặc giữa các phòng chuyên môn chưa phù hợp, chưa đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ công chức, nhiều vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở khối chính quyền thiếu hoặc không có nhân sự đảm nhận. Trong khi đó ở khối Đảng, đoàn thể hoặc phòng chuyên môn khác có nguồn nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm đối với vị trí việc làm đang thiếu, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến giải quyết thủ tục cho tổ chức, người dân như: đất đai, xây dựng, kế toán, nông nghiệp và môi trường, giáo dục, tổ chức cán bộ... Đơn cử ở xã Lạc Dương: cơ quan mặt trận có 2 công chức có trình độ chuyên môn kế toán, trong khi đó Phòng Kinh tế không có công chức có trình độ tài chính, kế toán; ngoài ra cơ quan mặt trận còn có công chức trình độ chuyên môn về đất đai, môi trường. Tại xã Nam Ban Lâm Hà: Phòng Kinh tế không có chuyên viên nào có chuyên môn về nông nghiệp, trong khi đó cơ quan mặt trận có 4/5 chuyên viên có trình độ về nông nghiệp, khoa học cây trồng hoặc công chức có trình độ phù hợp đang bố trí tại các cơ quan khác trong khối chính quyền. Tại xã Hồng Sơn: Phòng Kinh tế không có công chức có trình độ chuyên môn về quản lý đất đai, trong khi đó khối Đảng, Hội đồng nhân dân có 2 chuyên viên có trình độ chuyên môn phù hợp (trong đó có 1 công chức nguyên là Công chức Địa chính - Xây dựng xã Hồng Sơn (cũ) ...
Do đó, để đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ và đúng số lượng theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, Sở Nội vụ vừa có công văn đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương phối hợp báo cáo Bí thư Đảng ủy cấp xã để tổ chức thực hiện rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức hiện có của cả khối Đảng, mặt trận, chính quyền tại địa phương mình quản lý. Kết quả rà soát phải xác định được so lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay; các vị trí đang bố trí thì những vị trí nào đã đảm bảo hoặc chưa đảm bảo nguyên tắc bố trí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ.
Trên cơ sở kết quả rà soát, tiến hành phân công lại nhiệm vụ, điều động, bổ nhiệm công chức thuộc thầm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển cán bộ, công chức giữa khối Đảng và khối chính quyền đảm bảo phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác theo đúng vai, đáp ứng ngay yêu cầu công việc. Trong đó, bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, chuyên môn phù hợp vào các vị trí việc làm liên quan đến quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, công tác dân tộc tôn giáo và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân… Trường hợp vẫn thiếu hụt nguồn nhân lực thì báo cáo, đề xuất Sở Nội vụ thực hiện điều động nhân sự cấp tỉnh hoặc địa phương khác về những vị trí đang thiếu. Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc rà soát, bố trí, phân công lại nhiệm vụ, bổ nhiệm, đề xuất điều động nhân sự thuộc khối chính quyền. Đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, điều động, đề xuất điều chuyển cán bộ, công chức về Sở Nội vụ trước ngày 15/8/2025 để tổng hợp, tham mưu điều động theo quy định.