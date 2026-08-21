Raków Częstochowa gỡ hòa phút 90, HNK Hajduk Split đánh rơi chiến thắng ở vòng Playoff Thi đấu trên sân Stadion Poljud tại vòng Playoff UEFA Europa Conference League, HNK Hajduk Split hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đành chấp nhận kết quả hòa 2-2 nuối tiếc trước tinh thần chiến đấu kiên cường của Raków Częstochowa.

HNK Hajduk Split 2 - 2 Raków Częstochowa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu HNK Hajduk Split tiếp đón Raków Częstochowa.

21' M. Sego mở tỷ số cho HNK Hajduk Split Phút 21, từ đường kiến tạo của A. Sanyang , M. Sego lập công mở tỷ số 1-0 cho HNK Hajduk Split. Bàn thắng sớm ngay trên sân nhà Stadion Poljud đem lại lợi thế rất lớn cho đội bóng tại vòng play-off UEFA Europa Conference League.

27' Raków Częstochowa gỡ hòa 1-1 nhờ công M. Emreli Phút 27, Raków Częstochowa đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ đường kiến tạo của E. Otieno , M. Emreli dứt điểm chính xác để lập công cho đội khách.

31' E. Otieno của Raków Częstochowa nhận thẻ vàng Phút 31, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo E. Otieno bên phía Raków Częstochowa . Chiếc thẻ phạt xuất hiện không lâu sau khi trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1, buộc cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian còn lại.

33' S. Hrgovic nhận thẻ vàng ở phút 33 Phút 33, S. Hrgovic bên phía HNK Hajduk Split phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sức nóng trận đấu tại sân Stadion Poljud đang tăng cao khi hai đội liên tiếp dính thẻ phạt trong thế trận hòa 1-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Raków Częstochowa điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Raków Częstochowa quyết định tung D. G. Debohi vào sân để thay thế cho S. Svarnas . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia cố tuyến dưới và duy trì thế trận cân bằng.

47' D. de Almeida giúp HNK Hajduk Split tái lập thế dẫn bàn Ngay phút 47, D. de Almeida dứt điểm tung lưới đối phương sau đường kiến tạo của M. Soticek , nâng tỷ số lên 2-1 cho HNK Hajduk Split. Pha lập công sớm ngay đầu hiệp hai giúp đội chủ sân Stadion Poljud một lần nữa vượt lên dẫn trước Raków Częstochowa.

47' Raków Częstochowa áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Vừa bước sang hiệp hai ở phút 47, Raków Częstochowa hoàn toàn làm chủ tuyến giữa với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 19% - 81%. Dù lép vế về thế trận khi tỷ số đang là 1 - 1, HNK Hajduk Split vẫn tỏ ra nguy hiểm ở các tình huống cố định khi dẫn trước ở chỉ số phạt góc 7 - 3.

55' HNK Hajduk Split chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của A. Pajaziti Phút 55, A. Pajaziti phải nhận thẻ đỏ rời sân, khiến HNK Hajduk Split rơi vào thế thiếu người. Dù đang nắm lợi thế dẫn 2-1 , đội chủ nhà chắc chắn sẽ chịu áp lực rất lớn trong phần còn lại của trận đấu.

58' Raków Częstochowa tung T. Pienko vào sân Phút 58, Raków Częstochowa quyết định thay người khi T. Pienko vào sân thế chỗ O. Kwiatkowski . Trong thế bị dẫn 1-2 nhưng được thi đấu hơn người, đội khách muốn gia tăng hỏa lực để tìm kiếm bàn gỡ.

58' Raków Częstochowa tung J. C. Silva vào sân Phút 58, ban huấn luyện Raków Częstochowa quyết định đưa J. C. Silva vào sân thay thế cho E. Otieno . Việc rút Otieno — cầu thủ đã dính thẻ vàng ở phút 31 — được xem là bước đi an toàn nhằm tránh tổn thất lực lượng khi đội bóng đang bị dẫn 2-1.

60' Raków Częstochowa ép sân nhưng Hajduk Split vẫn dẫn trước Chạm mốc 60 phút, Raków Częstochowa dâng cao đội hình và kiểm soát bóng áp đảo tới 19% - 81% nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù lép vế hoàn toàn về thời lượng giữ bóng, HNK Hajduk Split vẫn bảo vệ được lợi thế tỷ số 2 - 1 nhờ sự nguy hiểm ở các pha bóng cố định với 7 - 3 phạt góc.

61' HNK Hajduk Split thay người sau tấm thẻ đỏ Phút 61, HNK Hajduk Split thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. del Moral được tung vào sân thế chỗ M. Soticek . Trong thế thiếu người do tấm thẻ đỏ ở phút 55 của A. Pajaziti, đội chủ nhà buộc phải điều chỉnh lực lượng nhằm bảo toàn tỷ số 2-1.

62' D. de Almeida nhận thẻ vàng trong thế bị ép sân Phút 62, D. de Almeida bên phía HNK Hajduk Split phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ ở phút 55, đại diện Croatia đang phải gồng mình chống đỡ sức ép dồn dập dù vẫn nắm lợi thế tỷ số 2-1.

67' Raków Częstochowa tung A. Brorsson vào sân Phút 67, ban huấn luyện Raków Częstochowa quyết định rút F. Tudor ra nghỉ để nhường chỗ cho A. Brorsson . Đang bị HNK Hajduk Split dẫn 2-1 nhưng lại thi đấu hơn người từ phút 55, đội khách rất cần những điều chỉnh nhân sự để gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ.

68' HNK Hajduk Split điều chỉnh nhân sự khi thi đấu thiếu người Phút 68, HNK Hajduk Split quyết định rút A. Sanyang ra nghỉ để nhường chỗ cho A. Sutalo . Trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ phút 55 nhưng vẫn đang dẫn 2-1, sự thay đổi này được kỳ vọng giúp đội chủ nhà gia cố đội hình trước sức ép của Raków Częstochowa.

68' HNK Hajduk Split điều chỉnh nhân sự trong thế thiếu người Phút 68, HNK Hajduk Split tung D. Melnjak vào sân thay cho D. de Almeida . Đây là sự điều chỉnh cần thiết khi De Almeida vừa nhận thẻ vàng trước đó không lâu, qua đó giúp đội chủ nhà duy trì sự chắc chắn để bảo toàn tỷ số 2-1 trong thế thiếu người.

72' Raków Częstochowa nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 72, Raków Częstochowa nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ khi chiếm 42% - 58% thời lượng kiểm soát bóng. Ở chiều ngược lại, HNK Hajduk Split thi đấu quyết liệt nhằm bảo toàn tỷ số 2 - 1 với chỉ số phạm lỗi 10 - 6 , đồng thời vẫn duy trì sự nguy hiểm từ các tình huống phạt góc 7 - 4 .

74' Raków Częstochowa điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, Raków Częstochowa thực hiện sự thay đổi người khi I. Brusberg vào sân thế chỗ V. Kochergin . Đang bị HNK Hajduk Split dẫn 2-1 dù thi đấu hơn người từ phút 55, đội khách rất cần làn gió mới để gia tăng sức ép trong những phút còn lại.

76' HNK Hajduk Split tung M. Livaja vào sân thay M. Sego Phút 76: HNK Hajduk Split có sự thay đổi người khi M. Livaja vào sân thế chỗ M. Sego. Trong bối cảnh đang dẫn 2-1 nhưng phải thi đấu trong thế thiếu người từ phút 55, việc bổ sung nhân sự mới được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì lợi thế trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

77' HNK Hajduk Split củng cố nhân sự, A. Van Hoorenbeeck vào sân Phút 77, HNK Hajduk Split quyết định đưa A. Van Hoorenbeeck vào sân thay thế cho S. Hrgovic . Đang nắm lợi thế dẫn 2-1 nhưng phải thi đấu thiếu người kể từ tấm thẻ đỏ ở phút 55, đội chủ nhà rất cần những nhân tố sung sức để bảo vệ thành quả trong phần còn lại của trận đấu.

79' Thẻ vàng cho A. del Moral ở phút 79 Ở phút 79, cầu thủ A. del Moral bên phía HNK Hajduk Split phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thi đấu trong thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ ở phút 55, đội chủ nhà đang gồng mình chịu đựng sức ép để bảo vệ tỷ số 2-1.

81' Thẻ vàng cho T. Pienko của Raków Częstochowa Phút 81, cầu thủ T. Pienko bên phía Raków Częstochowa đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ khi đang bị HNK Hajduk Split dẫn 2-1, đội khách dần tỏ ra nôn nóng và liên tục phải nhận án phạt cảnh cáo.

85' HNK Hajduk Split làm chủ thế trận những phút cuối Tiến gần đến mốc phút 85, HNK Hajduk Split vẫn giữ vững lợi thế dẫn 2 - 1 nhờ khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 54% - 46%. Đại diện chủ nhà duy trì thế ép sân bằng số quả phạt góc vượt trội 7 - 4, đồng thời không ngần ngại phạm lỗi 11 - 7 để ngăn chặn các đợt lên bóng của Raków Częstochowa.

90+4' R. Pukstas nhận thẻ vàng ở phút 90+4 Phút 90+4', R. Pukstas bên phía HNK Hajduk Split phải nhận thêm một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang chịu sức ép lớn ở những phút bù giờ cuối cùng nhằm bảo toàn tỷ số 2-1 trước Raków Częstochowa.

90+5' L. Diaby-Fadiga gỡ hòa 2-2 nghẹt thở cho Raków Częstochowa Phút 90+5', L. Diaby-Fadiga lập công mang về bàn gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc cho Raków Częstochowa . Tận dụng lợi thế thi đấu hơn người trong hiệp hai, đội khách kiên trì vây hãm và cuối cùng đã thu về thành quả đắt giá ở những giây bù giờ cuối trận.

KT Kết thúc: HNK Hajduk Split 2-2 Raków Częstochowa Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:55 21/08/2026

HNK Hajduk Split Thống kê Raków Częstochowa 60% Kiểm soát bóng 40% 2 Trúng đích 4 7 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 1

Trận đấu giữa HNK Hajduk Split và Raków Częstochowa diễn ra lúc 02:00 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Stadion Poljud trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất sống còn khi hai đội bước vào thể thức loại trực tiếp đầy nghiệt ngã.

Trận chiến sinh tử không có cơ hội sửa sai

Thể thức loại trực tiếp tại UEFA Europa Conference League mang đến bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Không giống như vòng bảng với cơ hội tích lũy điểm số, cuộc so tài này diễn ra theo kịch bản thắng đi tiếp và thua sẽ lập tức bị loại. Bất kỳ sai lầm nhỏ nào trên thánh địa Stadion Poljud cũng có thể khiến một trong hai đội bóng phải trả giá bằng cả chiến dịch châu Âu.

Phong độ ấn tượng và lợi thế sân nhà của HNK Hajduk Split

Đội chủ nhà HNK Hajduk Split bước vào màn so tài này với tinh thần lên rất cao. Trong 2 trận đấu gần nhất, đội bóng đã thể hiện phong độ tuyệt đối khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng. Lối chơi hiệu quả cùng sự hưng phấn đang giúp đại diện Croatia duy trì sự tự tin lớn trước cuộc tiếp đón đối thủ.

Điểm tựa Stadion Poljud sẽ là vũ khí vô cùng quan trọng đối với HNK Hajduk Split. Việc được thi đấu trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà mang lại lợi thế tinh thần không nhỏ, tạo tiền đề để họ chủ động áp đặt thế trận và tìm kiếm lợi thế trong cuộc đấu một mất một còn này.

Sự lỳ lợm và bản lĩnh từ Raków Częstochowa

Bên kia chiến tuyến, Raków Częstochowa cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội khách đang sở hữu chuỗi phong độ đầy ấn tượng khi giành tới 3 trận thắng và 1 trận hòa trong 4 lần ra sân gần đây nhất. Mạch trận bất bại này phản ánh sự ổn định tuyệt vời trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công của đại diện Ba Lan.

Khả năng duy trì sự tập trung cao độ giúp Raków Częstochowa luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn. Ngay cả khi phải làm khách trên một chảo lửa sôi động như Stadion Poljud, bản lĩnh đã được kiểm chứng qua chuỗi trận vừa qua sẽ là điểm tựa vững chắc để họ hướng tới một kết quả thuận lợi.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu và kịch bản chiến thuật

Trong quá khứ, hai câu lạc bộ mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần và trận đấu đó đã kết thúc với tỷ số hòa, khi cả HNK Hajduk Split lẫn Raków Częstochowa đều chưa từng giành chiến thắng trước đối thủ. Thống kê này cho thấy sự tương đồng về trình độ cũng như sự thận trọng mà hai đội dành cho nhau.

Bởi tính chất quan trọng của một trận đấu loại trực tiếp, kịch bản về một thế trận chặt chẽ và giằng co nhiều khả năng sẽ diễn ra. HNK Hajduk Split với lợi thế sân nhà có thể sẽ cố gắng kiểm soát cuộc chơi. Ngược lại, Raków Częstochowa với phong độ ổn định chắc chắn sẽ triển khai lối đá rình rập, chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công sắc bén. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt và có thể được định đoạt bởi những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất HNK Hajduk Split · 0 thắng 1 hòa Raków Częstochowa · 0 thắng HNK Hajduk Split 1 - 1 Raków Częstochowa Hòa

HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất H T T H T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 4.5) 2 Thủng lưới Raków Częstochowa 5 trận gần nhất H B T H B 4 Trận 3-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới