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    Raphinha lập công, FC Barcelona đánh bại Nottingham Forest tại Camp Nou

    Đại Ngàn09/08/2026 00:21

    Nhờ bàn thắng duy nhất của Raphinha ở phút 45, FC Barcelona giành chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest trên sân Camp Nou, khiến đối thủ chấp nhận thất bại tối thiểu.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận FC Barcelona 1-0 Nottingham Forest: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    FC Barcelona1 - 0Nottingham ForestKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      FC Barcelona tiếp đón Nottingham Forest.

    • 45+2'Raphinha sút phạt đền mở tỷ số cho FC Barcelona

      Vào phút 45+2', Raphinha thực hiện thành công quả phạt đền để khai thông thế bế tắc cho FC Barcelona. Pha lập công quan trọng giúp đội bóng vươn lên dẫn Nottingham Forest 1-0 ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • KTKết thúc: FC Barcelona 1-0 Nottingham Forest

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

    Cập nhật lúc 03:16 09/08/2026

    Đội hình chính thức
    FC Barcelona
    Sơ đồ 4-3-3
    Nottingham Forest
    Sơ đồ 3-5-2
    25
    Wojciech Szczesny
    12
    Xavi Espart
    15
    Andreas Christensen
    18
    Gerard Martín
    29
    Jordi Pesquer
    8
    Brian Fariñas
    22
    Marc Bernal
    16
    Fermín López
    14
    Karim Adeyemi
    9
    Hamza Abdelkarim
    11
    Raphinha
    26
    Matz Sels
    23
    Jair Cunha
    31
    Nikola Milenković
    44
    Zach Abbott
    34
    Ola Aina
    24
    James McAtee
    10
    Morgan Gibbs-White
    8
    Nicolás Domínguez
    3
    Neco Williams
    11
    Chris Wood
    19
    Igor Jesus
    Dự bị
    FC Barcelona
    5 Álvaro Cortés13 Áron Yaakobishvili20 Ebrima Tunkara24 Shane Patrick Kluivert26 Orian Goren27 Guille Fernández30 Toni Fernández74 Jesse Bisiwu88 Iker Rodríguez
    Cập nhật đội hình lúc 01:20 09/08/2026
    Cầu thủ nổi bật
    Raphinha
    Raphinha
    FC Barcelona
    1 bàn

    Thời gian và địa điểm diễn ra trận đấu

    Trận giao hữu giữa FC Barcelona và Nottingham Forest sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Camp Nou. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý nằm trong chuỗi trận chuẩn bị cho mùa giải mới của cả hai đại diện đến từ hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu.

    Bối cảnh và mục tiêu thử nghiệm chiến thuật

    Những trận đấu trong khuôn khổ giao hữu CLB luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của mỗi đội bóng. Đây là thời điểm then chốt để ban huấn luyện thử nghiệm các phương án nhân sự, vận hành sơ đồ chiến thuật mới và giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

    Được thi đấu trên thánh địa Camp Nou, FC Barcelona nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Việc thi đấu trước khán giả nhà là động lực lớn để đại diện Tây Ban Nha trình diễn lối đá tấn công mượt mà và tìm kiếm sự gắn kết giữa các tuyến.

    Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest hứa hẹn sẽ mang đến phong cách thi đấu giàu thể lực và tính kỷ luật đặc trưng. Việc chạm trán một đối thủ có khả năng kiểm soát không gian tốt như FC Barcelona là bài kiểm tra chất lượng cho hệ thống phòng ngự cũng như khả năng phản công nhanh của đại diện nước Anh.

    Đánh giá tương quan và cục diện trận đấu

    Xét về tương quan lực lượng và lợi thế sân bãi, FC Barcelona được đánh giá nhỉnh hơn trong việc kiểm soát thế trận. Dù vậy, tính chất của một trận giao hữu sẽ giúp cả hai đội nhập cuộc với tâm lý cởi mở, không bị đặt nặng áp lực thành tích.

    Nhiều khả năng hai huấn luyện viên sẽ thực hiện hàng loạt sự thay đổi người trong suốt trận đấu nhằm trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và kiểm tra độ dày lực lượng. Màn so tài trên sân Camp Nou hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ những diễn biến hấp dẫn cùng nhiều thử nghiệm nét mới về mặt chiến thuật.

    FC Barcelona
    5 trận gần nhất
    HTBTB
    Nottingham Forest
    5 trận gần nhất
    HBHBT
    Tình hình lực lượng
    FC Barcelona
    Frenkie de Jong (Knee Medial Ligament Tear)
    Nottingham Forest
    Dilane Bakwa (Unknown Injury)
    Xaver Schlager (Fitness)
    Eric da Silva Moreira (Unknown Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Raphinha lập công, FC Barcelona đánh bại Nottingham Forest tại Camp Nou
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