Raphinha lập công, FC Barcelona đánh bại Nottingham Forest tại Camp Nou Nhờ bàn thắng duy nhất của Raphinha ở phút 45, FC Barcelona giành chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest trên sân Camp Nou, khiến đối thủ chấp nhận thất bại tối thiểu.

FC Barcelona 1 - 0 Nottingham Forest Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Barcelona tiếp đón Nottingham Forest.

45+2' Raphinha sút phạt đền mở tỷ số cho FC Barcelona Vào phút 45+2', Raphinha thực hiện thành công quả phạt đền để khai thông thế bế tắc cho FC Barcelona. Pha lập công quan trọng giúp đội bóng vươn lên dẫn Nottingham Forest 1-0 ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: FC Barcelona 1-0 Nottingham Forest Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:16 09/08/2026

Đội hình chính thức FC Barcelona Sơ đồ 4-3-3 Nottingham Forest Sơ đồ 3-5-2 25 Wojciech Szczesny 12 Xavi Espart 15 Andreas Christensen 18 Gerard Martín 29 Jordi Pesquer 8 Brian Fariñas 22 Marc Bernal 16 Fermín López 14 Karim Adeyemi 9 Hamza Abdelkarim 11 Raphinha 26 Matz Sels 23 Jair Cunha 31 Nikola Milenković 44 Zach Abbott 34 Ola Aina 24 James McAtee 10 Morgan Gibbs-White 8 Nicolás Domínguez 3 Neco Williams 11 Chris Wood 19 Igor Jesus Dự bị FC Barcelona 5 Álvaro Cortés 13 Áron Yaakobishvili 20 Ebrima Tunkara 24 Shane Patrick Kluivert 26 Orian Goren 27 Guille Fernández 30 Toni Fernández 74 Jesse Bisiwu 88 Iker Rodríguez Cập nhật đội hình lúc 01:20 09/08/2026

Cầu thủ nổi bật Raphinha FC Barcelona 1 bàn

Thời gian và địa điểm diễn ra trận đấu

Trận giao hữu giữa FC Barcelona và Nottingham Forest sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Camp Nou. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý nằm trong chuỗi trận chuẩn bị cho mùa giải mới của cả hai đại diện đến từ hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu.

Bối cảnh và mục tiêu thử nghiệm chiến thuật

Những trận đấu trong khuôn khổ giao hữu CLB luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của mỗi đội bóng. Đây là thời điểm then chốt để ban huấn luyện thử nghiệm các phương án nhân sự, vận hành sơ đồ chiến thuật mới và giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

Được thi đấu trên thánh địa Camp Nou, FC Barcelona nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Việc thi đấu trước khán giả nhà là động lực lớn để đại diện Tây Ban Nha trình diễn lối đá tấn công mượt mà và tìm kiếm sự gắn kết giữa các tuyến.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest hứa hẹn sẽ mang đến phong cách thi đấu giàu thể lực và tính kỷ luật đặc trưng. Việc chạm trán một đối thủ có khả năng kiểm soát không gian tốt như FC Barcelona là bài kiểm tra chất lượng cho hệ thống phòng ngự cũng như khả năng phản công nhanh của đại diện nước Anh.

Đánh giá tương quan và cục diện trận đấu

Xét về tương quan lực lượng và lợi thế sân bãi, FC Barcelona được đánh giá nhỉnh hơn trong việc kiểm soát thế trận. Dù vậy, tính chất của một trận giao hữu sẽ giúp cả hai đội nhập cuộc với tâm lý cởi mở, không bị đặt nặng áp lực thành tích.

Nhiều khả năng hai huấn luyện viên sẽ thực hiện hàng loạt sự thay đổi người trong suốt trận đấu nhằm trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và kiểm tra độ dày lực lượng. Màn so tài trên sân Camp Nou hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ những diễn biến hấp dẫn cùng nhiều thử nghiệm nét mới về mặt chiến thuật.

FC Barcelona 5 trận gần nhất H T B T B Nottingham Forest 5 trận gần nhất H B H B T

Tình hình lực lượng FC Barcelona ✚ Frenkie de Jong (Knee Medial Ligament Tear) Nottingham Forest ✚ Dilane Bakwa (Unknown Injury) ✚ Xaver Schlager (Fitness) ✚ Eric da Silva Moreira (Unknown Injury)