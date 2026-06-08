Rapid Vienna thắng đậm, Paide sụp đổ ở vòng loại Conference League Rapid Vienna thắng Paide 1-4 tại A. Le Coq Arena, Tallinn, ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League; đội khách bùng nổ với ba bàn cuối trận, còn Paide nhận thất bại nặng nề.

Paide 1 - 4 Rapid Vienna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paide tiếp đón Rapid Vienna.

5' Rapid Vienna mở tỷ số từ chấm phạt đền Phút 5', B. Bolla thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Rapid Vienna vượt lên dẫn trước Paide 0-1. Đội khách sớm tạo lợi thế với bàn thắng ngay đầu trận.

12' Rapid Vienna áp đảo thế trận Phút 12', Rapid Vienna đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 24% - 76%, buộc Paide phải lùi sâu phòng ngự. Sự vượt trội còn thể hiện qua thông số dứt điểm 0 - 1, dù nhịp tấn công chưa tạo ra nhiều cơ hội.

24' Rapid Vienna kiểm soát thế trận Phút 24' , Rapid Vienna đang dẫn 1-0 và chiếm ưu thế rõ rệt với thời lượng cầm bóng 34% - 66% . Paide chưa tạo được nhiều sức ép khi mới dứt điểm 1 - 1 , trong đó Rapid Vienna có pha trúng đích duy nhất, cho thấy đội chủ nhà đang phải tập trung phòng ngự.

36' Rapid Vienna kiểm soát thế trận Phút 36', Rapid Vienna đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 27% - 73%, buộc Paide phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, sức ép của đội khách chưa tạo ra quá nhiều cơ hội khi tổng số pha dứt điểm mới là 3 - 4.

41' D. Luts giúp Paide gỡ hòa Phút 41, D. Luts lập công giúp Paide gỡ hòa 1-1 trước Rapid Vienna. Bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ngay trước giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Rapid Vienna kiểm soát thế trận Phút 48, Rapid Vienna đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 24% - 76%, buộc Paide lùi sâu chịu sức ép. Dù vậy, khả năng tạo cơ hội vẫn cân bằng khi hai đội cùng có 6 - 6 lần dứt điểm, trong đó Paide nhỉnh hơn về số cú sút trúng đích với 2 - 1.

55' O. Hoim nhận thẻ vàng Phút 55, O. Hoim của Paide nhận thẻ vàng. Paide sẽ cần thận trọng hơn trong phần còn lại, khi trận đấu đang ở thế giằng co với tỷ số 1-1.

57' B. Bolla nhận thẻ vàng Phút 57', B. Bolla của Rapid Vienna nhận thẻ vàng. Trận đấu trở nên căng thẳng với hai thẻ vàng chỉ trong ít phút.

58' Paide thay người ở phút 58 Phút 58, Paide điều chỉnh nhân sự khi H. Ojamaa vào sân thay Daniel Cabral. Tỷ số đang là 1-1, và sự xuất hiện của H. Ojamaa mang đến thêm lựa chọn cho đội chủ nhà.

59' P. Dahl vào sân cho Rapid Vienna Phút 59', P. Dahl vào sân thay M. Tilio bên phía Rapid Vienna. Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số đang là 1-1.

62' Rapid Vienna kiểm soát thế trận Phút 62', Rapid Vienna đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 24% - 76% , buộc Paide phải lùi sâu chịu sức ép. Đội khách cũng nhỉnh hơn về dứt điểm, 6 - 9 , dù thế trận vẫn chưa tạo ra cách biệt khi hai đội đang hòa.

66' Paide đưa H. Anier vào sân Phút 66', Paide thay người: H. Anier vào sân thay A. Badamosi. Đội chủ nhà tăng cường nhân sự khi thế trận vẫn đang cân bằng.

69' N. Bajlicz vào sân, Rapid Vienna thay người Phút 69, Rapid Vienna đưa N. Bajlicz vào sân thay L. Schaub. Với tỷ số 1-1, đội bóng này làm mới nhân sự trong phần còn lại của trận đấu.

69' Rapid Vienna điều chỉnh nhân sự phút 69 Phút 69, Rapid Vienna đưa M. Haidara vào sân thay N. Wurmbrand. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận sau khi Paide đưa trận đấu về thế cân bằng.

69' Rapid Vienna thay người ở phút 69 Phút 69, Rapid Vienna đưa Y. Demir vào sân thay T. Gulliksen. Trong thế trận đội khách đang kiểm soát bóng nhiều hơn, sự xuất hiện của Y. Demir có thể giúp Rapid Vienna làm mới cách tiếp cận khi tỷ số vẫn đang cân bằng.

74' Rapid Vienna áp đảo thế trận Phút 74', Rapid Vienna áp đảo với thời lượng cầm bóng 73%, trong khi Paide chỉ có 27% và phải lùi sâu chịu sức ép. Đội khách cũng nhỉnh hơn về số lần dứt điểm, 6-12, nhưng tỷ số vẫn là 1-1.

80' Paide thay người ở phút 80 Phút 80, Paide đưa Andrade vào sân thay N. Baranov khi tỷ số đang là 1-1. Sự điều chỉnh này giúp Paide làm mới nhân sự trong chặng cuối trận.

80' Paide điều chỉnh nhân sự ở phút 80 Phút 80', Paide đưa M. Jobarteh vào sân thay D. Luts. Đội chủ nhà có thêm sự bổ sung trong chặng cuối trận.

83' Rapid Vienna vượt lên ở phút 83 Phút 83, M. Haidara lập công giúp Rapid Vienna vượt lên dẫn trước. Paide 1-2 Rapid Vienna, lợi thế đang nghiêng về đội khách trong những phút cuối.

85' P. Dahl nới rộng cách biệt cho Rapid Vienna Phút 85', P. Dahl lập công, giúp Rapid Vienna nới rộng cách biệt lên 1-3 trước Paide. Đội khách đang tạo ra khoảng cách đáng kể ở những phút cuối.

87' Rapid Vienna thay người ở phút 87 Phút 87', E. Roka vào sân thay B. Bolla bên phía Rapid Vienna. Đội khách thực hiện điều chỉnh trong những phút cuối, sau khi liên tiếp ghi bàn để tạo cách biệt.

89' Rapid Vienna kiểm soát thế trận Phút 89', Rapid Vienna vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 26% - 74% và ưu thế dứt điểm 8 - 18. Paide phải lùi sâu chịu sức ép, khi số lần dứt điểm trúng đích cũng nghiêng về Rapid Vienna với 2 - 6.

90+4' M. Haidara ấn định cách biệt 1-4 Phút 90+4', M. Haidara ghi bàn, giúp Rapid Vienna nới rộng cách biệt lên 1-4 trước Paide. Rapid Vienna bùng nổ ở những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Paide 1-4 Rapid Vienna Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 00:54 07/08/2026

Đội hình chính thức Paide Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tarmo Kink Rapid Vienna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Johannes Thorup 99 Ebrima Jarju 7 Edgar Tur 27 Nikita Baranov 3 Victor Hugo 2 Michael Lilander 10 Martin Miller 28 Oskar Hoim 6 Daniel Cabral 77 Daniel Luts 30 Abdourahman Badamosi 11 Pa Modou Sohna 1 Niklas Hedl 77 Bendegúz Bolla 55 Nenad Cvetković 6 Serge-Philippe Raux-Yao 23 Jonas Auer 17 Tobias Fjeld Gulliksen 18 Matthias Seidl 21 Louis Schaub 7 Marco Tilio 8 Tonni Adamsen 15 Nikolaus Wurmbrand Dự bị Paide 12 Marko Meerits 56 Mattias Sapp 4 Pedro Andrade Drozina 15 Hindrek Ojamaa 8 Henrik Ojamaa 14 Momodou Jobarteh 16 Aleksandr Šurõgin 17 Pa Abdou Cham 21 Ramon Smirnov Rapid Vienna 25 Paul Gartler 51 Benjamin Göschl 2 Eaden Roka 4 Jakob Schöller 61 Furkan Demir 38 Jannes Horn 47 Amin Gröller 10 Petter Nosakhare Dahl 30 Nicolas Bajlicz Cập nhật đội hình lúc 22:30 06/08/2026

Paide Thống kê Rapid Vienna 25% Kiểm soát bóng 75% 8 Dứt điểm 20 2 Trúng đích 7 4 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Bendegúz Bolla Rapid Vienna 1 bàn · 1 kiến tạo Moulaye Haïdara Rapid Vienna 1 bàn Daniel Luts Paide 1 bàn Petter Nosakhare Dahl Rapid Vienna 1 bàn Serge-Philippe Raux-Yao Rapid Vienna Điểm 8 Nikita Baranov Paide Điểm 7.9

Thông tin trận đấu

Paide sẽ đối đầu Rapid Vienna tại UEFA Europa Conference League vào lúc 23h ngày 06/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân A. Le Coq Arena.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội đang có tín hiệu tích cực về phong độ gần đây. Paide duy trì sự ổn định qua 4 trận, còn Rapid Vienna bước vào trận đấu với mạch toàn thắng trong 2 lần ra sân gần nhất.

Paide giữ được sự ổn định

Phong độ của Paide trong 4 trận gần nhất là hòa, thắng, thắng, hòa. Như vậy, đội bóng này có 2 chiến thắng và 2 trận hòa, chưa phải nhận thất bại trong chuỗi trận được cung cấp.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì kết quả của Paide. Hai trận hòa xen giữa các chiến thắng cho thấy đội bóng không dễ bị đánh bại, ngay cả khi không thể chuyển mọi màn trình diễn thành ba điểm. Trước Rapid Vienna, sự cân bằng này có thể là nền tảng để Paide nhập cuộc thận trọng và ưu tiên kiểm soát rủi ro.

Trên sân nhà A. Le Coq Arena, Paide sẽ cần tận dụng sự ổn định đó để tạo thế trận đủ chặt chẽ. Khi dữ liệu về sơ đồ, đội hình dự kiến và lực lượng không được cung cấp, chưa thể xác định đội chủ nhà sẽ lựa chọn cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng hay phòng ngự phản công.

Rapid Vienna có đà tâm lý thuận lợi

Rapid Vienna toàn thắng trong 2 trận gần nhất. Mẫu phong độ này ngắn hơn Paide, nhưng vẫn mang lại lợi thế về sự tự tin trước giờ bóng lăn.

Với đà kết quả hiện tại, Rapid Vienna có thể hướng đến một cách nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, việc đối thủ sở hữu chuỗi 4 trận không thua khiến đội khách không thể chỉ dựa vào phong độ gần nhất. Khả năng duy trì cự ly đội hình và xử lý các thời điểm Paide gây sức ép sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Rapid Vienna cũng cần tránh để trận đấu bị kéo vào thế giằng co kéo dài. Nếu không tạo được khác biệt sớm, đội khách có thể phải đối mặt với một Paide đang cho thấy sự bền bỉ qua các kết quả gần đây.

Cuộc đấu chiến thuật khó đoán

Không có dữ liệu về lịch sử đối đầu, vị trí, điểm số, lực lượng vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để xác định lợi thế cụ thể về nhân sự hay dự đoán cách bố trí đội hình của Paide và Rapid Vienna.

Dù vậy, phong độ cho thấy hai đội có điểm tựa khác nhau. Paide sở hữu sự ổn định trong chuỗi 4 trận không thua, còn Rapid Vienna có động lực từ 2 chiến thắng liên tiếp. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái và hạn chế sai lầm trong các tình huống then chốt.

Nhận định trước trận

Paide bước vào trận đấu với nền tảng kết quả chắc chắn hơn về độ dài chuỗi trận, trong khi Rapid Vienna có ưu thế về đà chiến thắng gần nhất. Sự khác biệt này khiến cuộc đối đầu tại A. Le Coq Arena trở nên cân bằng về mặt phong độ.

Nhìn chung, Paide có cơ sở để hướng đến một thế trận khó chịu nhờ chuỗi 4 trận không thua. Rapid Vienna vẫn là đội có tâm lý thuận lợi sau 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng sẽ phải chứng minh khả năng duy trì sức ép trước một đối thủ chưa thất bại trong các trận gần nhất. Đây là trận đấu mà sự thận trọng, tính kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội có thể quan trọng hơn việc tạo ra thế trận áp đảo.

Paide 5 trận gần nhất T H T B T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Rapid Vienna 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 4.5) 3 Thủng lưới