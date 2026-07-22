Razer Blade 18 (2026): Sức mạnh từ RTX 5090 liệu có xứng đáng với mức giá đắt đỏ? Razer Blade 18 phiên bản 2026 sở hữu chip Intel Core Ultra 9 và đồ họa RTX 5090 mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, mức giá tăng cao cùng sự thiếu hụt cải tiến so với bản 2025 là rào cản lớn.

Razer Blade 18 phiên bản 2026 hiện đứng đầu phân khúc laptop gaming cao cấp với những linh kiện phần cứng mạnh mẽ nhất thị trường. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa chip Intel Core Ultra 9 290HX Plus và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 đi kèm mức giá khởi điểm lên tới 5.399 USD đang tạo ra nhiều tranh luận về giá trị thực tế so với thế hệ tiền nhiệm.

Cấu hình đỉnh cao nhưng thiếu đột phá về kiến trúc

Về mặt lý thuyết, Razer Blade 18 (2026) là một "con quái vật" hiệu năng. Máy được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus mới nhất. Tuy nhiên, các thử nghiệm thực tế cho thấy đây chỉ là một bản nâng cấp nhỏ, mang lại hiệu suất gần như tương đồng với các dòng chip năm 2025. Điểm nhấn lớn nhất vẫn nằm ở GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, nhưng do NVIDIA chưa tung ra thế hệ GPU di động mới, người dùng vẫn đang sử dụng cùng một nền tảng sức mạnh như năm ngoái.

Razer Blade 18 2026

Nghịch lý về giá thành và dung lượng lưu trữ

Một trong những vấn đề lớn nhất của model 2026 chính là tỷ lệ hiệu năng trên giá thành (P/P) bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi thị trường phần cứng đang trải qua giai đoạn biến động, Razer đã điều chỉnh mức giá theo hướng bất lợi cho người tiêu dùng. Cụ thể, so với phiên bản cao cấp nhất của năm 2025, người dùng phải trả nhiều tiền hơn cho một cấu hình thấp hơn về RAM và bộ nhớ trong.

Thông số Phiên bản 2025 Phiên bản 2026 GPU GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5090 RAM 64 GB 32 GB SSD 4 TB 2 TB Giá khởi điểm 4.899 USD 5.399 USD

Để nâng cấp lên mức 64 GB RAM trên phiên bản 2026, người dùng sẽ phải chi thêm khoảng 600 USD, khiến tổng chi phí sở hữu trở nên cực kỳ đắt đỏ.

Hạn chế về kết nối và trải nghiệm thực tế

Dù được quảng cáo trang bị công nghệ Wi-Fi 7 tiên tiến, Razer Blade 18 (2026) lại gây thất vọng khi giới hạn băng thông ở mức 160 MHz thay vì 320 MHz tiêu chuẩn. Điều này khiến tốc độ truyền tải dữ liệu bị giới hạn ở mức khoảng 2 Gbps, một con số chưa tương xứng với kỳ vọng vào một thiết bị đầu bảng có mức giá trên 5.000 USD.

Bên cạnh đó, máy vẫn giữ nguyên bộ khung vỏ và màn hình IPS Dual-mode 4K (hỗ trợ chuyển đổi giữa 240 Hz và 440 Hz) từ năm ngoái. Dù đây vẫn là những linh kiện chất lượng cao, việc thiếu đi sự đổi mới về ngoại hình hoặc công nghệ hiển thị khiến model 2026 trở nên kém hấp dẫn trong mắt những người dùng đang tìm kiếm sự đột phá.

Lời khuyên: Vì sao phiên bản 2025 vẫn là lựa chọn tối ưu?

Dựa trên những phân tích kỹ thuật, lời khuyên thực tế nhất hiện nay là người dùng nên tìm mua phiên bản 2025 trong khi nguồn hàng vẫn còn. Với cùng một hệ thống khung gầm, màn hình và hiệu năng tương đương, phiên bản cũ mang lại giá trị sử dụng cao hơn đáng kể nhờ mức giá rẻ hơn và dung lượng bộ nhớ mặc định lớn hơn.

Razer Blade 18 (2026) vẫn là một chiếc laptop gaming xuất sắc, vận hành êm ái và mạnh mẽ, nhưng nó phù hợp hơn với những người dùng mới chưa sở hữu các dòng máy đời cao, thay vì là một bản nâng cấp đáng giá cho những người đang sử dụng model 2025.