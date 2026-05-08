Real Betis thắng Arsenal, khép lại màn rượt đuổi tại Dublin

25' Arsenal cầm bóng, Betis dẫn cách biệt

Phút 25', Arsenal kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 61 - 39 nhưng vẫn bị Real Betis dẫn 0-2. Thế trận chưa nghiêng hẳn về một phía khi hai đội cùng có 2 - 2 pha dứt điểm, trong đó Betis nhỉnh hơn về số lần trúng đích với 1 - 2.