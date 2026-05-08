Real Betis thắng Arsenal, khép lại màn rượt đuổi tại Dublin
Trong trận giao hữu CLB tại Aviva Stadium, Arsenal thua Real Betis 1-3 khi đội khách dẫn trước từ phút 9 và duy trì lợi thế đến hết trận. Hincapié giúp Arsenal rút ngắn cách biệt, nhưng Riquelme, Deossa và Fornals vẫn mang về chiến thắng cho Real Betis.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Arsenal tiếp đón Real Betis.
- 9'Rodrigo Riquelme đưa Real Betis vượt lên
Phút 9, Rodrigo Riquelme lập công sau đường kiến tạo của Pablo Fornals, đưa Real Betis mở tỷ số 0-1 trước Arsenal. Đội khách sớm tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong trận đấu.
- 13'Arsenal kiểm soát, Betis rình rập
Sau 13 phút, Arsenal kiểm soát bóng vượt trội với 65 - 35 nhưng chưa tạo được nhiều cơ hội, khi số lần dứt điểm là 1 - 2. Real Betis chủ động phòng ngự, rình rập và đang dẫn 1-0.
- 25'Arsenal cầm bóng, Betis dẫn cách biệt
Phút 25', Arsenal kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 61 - 39 nhưng vẫn bị Real Betis dẫn 0-2. Thế trận chưa nghiêng hẳn về một phía khi hai đội cùng có 2 - 2 pha dứt điểm, trong đó Betis nhỉnh hơn về số lần trúng đích với 1 - 2.
- 26'Deossa lập công, Real Betis dẫn 0-2
Phút 26, Nelson Deossa lập công sau đường kiến tạo của Pablo Fornals, giúp Real Betis nhân đôi cách biệt lên 0-2 trước Arsenal. Đội khách đang tạo ra lợi thế rõ rệt ngay trong hiệp một.
- 32'Hincapié đánh đầu rút ngắn cách biệt cho Arsenal
Phút 32', Piero Hincapié đánh đầu ghi bàn sau đường kiến tạo của Christos Tzolis, giúp Arsenal rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Arsenal đã tìm được câu trả lời sau hai bàn thua sớm trước Real Betis.
- 37'Arsenal kiểm soát bóng, Betis dẫn trước
Phút 37', Arsenal vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66-34, nhưng Real Betis đang dẫn 2-1 và tỏ ra hiệu quả hơn ở các pha dứt điểm, với tỷ lệ 4-5. Đội khách có xu hướng lùi sâu chịu sức ép, chờ cơ hội phản công.
- 43'Pablo Fornals nới rộng cách biệt cho Real Betis
Phút 43, Pablo Fornals lập công, giúp Real Betis nâng tỷ số lên 1-3 trước Arsenal. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, đưa Real Betis trở lại thế dẫn trước với cách biệt đáng kể.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Louie Copley vào sân thay Ben White
Phút 46', Louie Copley vào sân thay Ben White, đánh dấu sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai.
- 46'Isco vào sân ngay đầu hiệp hai
Phút 46, Isco được tung vào sân thay Gnangoro. Arsenal đang bị Real Betis dẫn 1-3, và sự xuất hiện của Isco có thể tiếp thêm sức sáng tạo cho nỗ lực tìm lại thế trận.
- 46'Arsenal đưa Gabriel Jesus vào sân
Phút 46', Gabriel Jesus vào sân thay Viktor Gyökeres. Arsenal đang bị Real Betis dẫn 1-3, và sự xuất hiện của Jesus là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà muốn tìm thêm sức bật trong hiệp hai.
- 46'Arsenal thay người ngay đầu hiệp hai
Phút 46', Gabriel vào sân thay Piero Hincapié, một điều chỉnh đến ngay đầu hiệp hai khi Arsenal đang bị Real Betis dẫn 1-3.
- 46'Arsenal thay người đầu hiệp hai
Phút 46, Gabriel Martinelli vào sân thay Christos Tzolis. Arsenal cần thêm năng lượng khi đang bị Real Betis dẫn trước, và sự xuất hiện của Martinelli có thể giúp đội chủ nhà tăng sức ép trong hiệp hai.
- 46'Arsenal thay người sau khi bị dẫn 1-3
Phút 46, Reiss Nelson vào sân thay Max Dowman. Arsenal cần thêm sức bật khi đang bị Real Betis dẫn 1-3.
- 46'Marli Salmon vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Marli Salmon vào sân thay Cristhian Mosquera. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi Arsenal đang gặp bất lợi về tỷ số.
- 46'Fábio Vieira vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Fábio Vieira vào sân thay Kai Havertz. Arsenal tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Real Betis dẫn 1-3.
- 49'Arsenal cầm bóng, Betis sắc bén hơn
Phút 49, Arsenal kiểm soát bóng nhiều hơn với 61 - 39 nhưng Real Betis mới là đội tạo ra mối đe dọa rõ rệt, khi dẫn trước và có 6 - 2 cú sút trúng đích. Thế trận vì vậy nghiêng về Arsenal ở khả năng cầm bóng, còn Betis phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công.
- 56'Theo Julienne vào sân thay Louie Copley
Phút 56', Theo Julienne được tung vào sân thay Louie Copley. Arsenal đang cần thêm sức bật khi bị Real Betis dẫn trước.
- 61'Marli Salmon nhận thẻ vàng phút 61
Phút 61, Marli Salmon nhận thẻ vàng. Arsenal vẫn cầm bóng nhiều hơn, nhưng Real Betis đang nắm lợi thế rõ rệt trong trận đấu.
- 61'Arsenal kiểm soát bóng, Betis sắc bén hơn
Bước sang phút 61, Arsenal vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38, nhưng Real Betis mới là đội tạo ra khác biệt khi dẫn 1-3. Betis dứt điểm trúng đích 2 - 6, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn dù đang chịu sức ép về thế trận.
- 62'Ife Ibrahim vào sân thay Myles Lewis-Skelly
Phút 62, Ife Ibrahim được tung vào sân thay Myles Lewis-Skelly. Arsenal đang bị Real Betis dẫn 1-3, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tìm kiếm thêm sức bật trong phần còn lại.
- 62'Meslier vào sân thay Kepa
Phút 62, Illan Meslier vào sân thay Kepa Arrizabalaga. Arsenal đang bị Real Betis dẫn 1-3, nên sự thay đổi này đến trong thời điểm đội bóng cần thận trọng hơn ở hàng thủ.
- 62'Ogunnaike vào sân, Arsenal thay người phút 62
Phút 62, Josh Ogunnaike vào sân thay Riccardo Calafiori. Arsenal thực hiện điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Real Betis dẫn 1-3.
- 73'Antony vào sân tiếp sức cho Arsenal
Phút 73', Antony được tung vào sân thay Pablo García. Arsenal đang bị dẫn 1-3, và sự xuất hiện của Antony có thể mang đến thêm sức bật cho nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt.
- 73'Junior Firpo vào sân ở phút 73
Phút 73', Junior Firpo vào sân thay Fran García. Arsenal đang bị Real Betis dẫn 1-3, nên sự thay đổi này có thể tiếp thêm sức cho nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt.
- 73'Llorente vào sân thay Bartra ở phút 73
Phút 73, Diego Llorente vào sân thay Marc Bartra khi tỷ số đang là Arsenal 1-3 Real Betis.
- 73'Arsenal cầm bóng, Betis sắc bén hơn
Bước sang phút 73, Arsenal vẫn kiểm soát bóng với tỷ lệ 61 - 39 nhưng Real Betis mới là đội hiệu quả hơn ở khâu kết thúc, với dứt điểm trúng đích 2 - 7. Thế trận nghiêng về Arsenal ở quyền kiểm soát, còn Betis chủ động phòng ngự và rình rập với độ sắc bén cao.
- 76'Brayden Clarke vào sân ở phút 76
Phút 76', Brayden Clarke được tung vào sân thay Gabriel.
- 77'Arsenal thay người ở phút 77
Phút 77, Ismeal Kabia vào sân thay Gabriel Martinelli. Arsenal đang cần thêm sức bật khi bị Real Betis dẫn 1-3.
- 77'Arsenal thay người ở phút 77
Phút 77, Ceadach O'Neill vào sân thay Ethan Nwaneri. Arsenal điều chỉnh nhân sự trong lúc đang bị Real Betis dẫn 1-3, với hy vọng tạo thêm khác biệt ở những phút cuối.
- 85'Valentín Gómez vào sân ở phút 85
Phút 85, Valentín Gómez vào sân thay Facundo Bernal. Arsenal đang chịu sức ép lớn khi Real Betis dẫn 3-1, và sự thay đổi này có thể giúp đội khách duy trì lợi thế trong những phút cuối.
- 85'Morante vào sân, Riquelme rời trận
Phút 85', José Antonio Morante vào sân thay Rodrigo Riquelme. Sự điều chỉnh diễn ra trong những phút cuối, khi tỷ số đang là Arsenal 1-3 Real Betis.
- 85'Real Betis sắc bén dù Arsenal cầm bóng nhiều hơn
Phút 85, Arsenal nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (55 - 45), nhưng Real Betis mới là đội tạo ra sức ép rõ nét với số cú dứt điểm 8 - 10 và trúng đích 2 - 7. Đội khách đang dẫn 1-3, còn Arsenal phải đẩy cao đội hình trong những phút cuối.
- KTKết thúc: Arsenal 1-3 Real Betis
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.
Cập nhật lúc 03:37 06/08/2026
Arsenal sẽ đối đầu Real Betis trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 06/08/2026 tại Aviva Stadium.
Bối cảnh trận đấu
Màn so tài giữa Arsenal và Real Betis mang tính chất giao hữu, là dịp để hai đội thi đấu trong một cuộc chạm trán quốc tế tại Aviva Stadium. Tính chất của trận đấu có thể tạo điều kiện cho ban huấn luyện đánh giá sự sẵn sàng của đội bóng và điều chỉnh phương án vận hành.
Arsenal đối đầu Real Betis
Arsenal và Real Betis đều bước vào trận đấu với mục tiêu thể hiện khả năng tổ chức trên sân. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, đội hình dự kiến hoặc thành tích đối đầu của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế của một bên.
Điểm đáng chờ đợi
Aviva Stadium sẽ là địa điểm diễn ra cuộc chạm trán giữa Arsenal và Real Betis. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu mang tính kiểm chứng, trong đó cách hai đội nhập cuộc và triển khai thế trận sẽ là những yếu tố đáng chú ý.
Nhận định trận đấu
Với những thông tin được xác nhận, Arsenal vs Real Betis là trận giao hữu diễn ra vào lúc 01:30 ngày 06/08/2026. Chưa có dữ liệu đủ để kết luận về chiến thuật, lực lượng hoặc kết quả cụ thể. Trận đấu được kỳ vọng sẽ giúp hai đội có thêm cơ hội đánh giá khả năng thi đấu trong một cuộc đối đầu trực tiếp.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)