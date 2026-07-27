Real Madrid chiêu mộ Diomande: Cơ hội để Man Utd sở hữu Tchouameni với giá 68 triệu bảng Việc Real Madrid tiến gần thỏa thuận chiêu mộ Yan Diomande kích hoạt hiệu ứng domino chuyển nhượng, mở đường để Man Utd chốt thương vụ Aurelien Tchouameni.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những tính toán chiến thuật đầy táo bạo từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý, thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Yan Diomande của Real Madrid chuẩn bị kích hoạt một phản ứng dây chuyền, trực tiếp mang đến lời giải cho bài toán hàng tiền vệ mà Manchester United đang tìm kiếm.

Real Madrid sắp sở hữu Yan Diomande. (Ảnh: Getty Images)

Bài toán mỏ neo tại Old Trafford dưới thời Michael Carrick

Để chuẩn bị cho sự trở lại đấu trường UEFA Champions League, HLV Michael Carrick cùng ban lãnh đạo Man Utd đã hoạt động đầy tích cực. Đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng cho Youri Tielemans từ Aston Villa, đồng thời bổ sung sức trẻ bằng bản hợp đồng Andrey Santos từ Chelsea.

Tuy nhiên, vị trí tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới nhằm thay thế lão tướng Casemiro – người đã chia tay câu lạc bộ sau khi hết hạn hợp đồng – vẫn là khoảng trống lớn nhất. Man Utd cần một cầu thủ có khả năng thu hồi bóng xuất sắc, đọc tình huống thông minh để làm mỏ neo cho sơ đồ vận hành của Carrick.

Hiệu ứng domino từ kế hoạch mua sắm của Jose Mourinho

Bên cạnh đó, nút thắt của thương vụ này lại nằm ở thủ đô Tây Ban Nha. Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho đang tiến rất gần đến chữ ký của ngôi sao 19 tuổi Yan Diomande từ RB Leipzig với mức phí ước tính lên tới 100 triệu bảng.

Chưa dừng lại ở đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn theo đuổi tiền vệ Rodri của Man City. Dù tuyển thủ người Tây Ban Nha chỉ còn một năm hợp đồng, Man City vẫn đưa ra mức giá lên tới 85 triệu bảng. Việc sẵn sàng chi ra gần 200 triệu bảng cho hai thương vụ trọng điểm buộc Real Madrid phải cân bằng ngân sách nhằm tuân thủ quy định tài chính và tránh tình trạng dư thừa nhân sự.

Cơ hội để MU chiêu mộ Tchouameni. (Ảnh: Getty Images)

Aurelien Tchouameni: Mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa Quỷ đỏ

Trong bối cảnh tuyến giữa chuẩn bị trở nên quá tải, Aurelien Tchouameni đã rơi vào danh sách có thể thanh lý. Dù tiền vệ 26 tuổi từng là trụ cột và vừa đàm phán gia hạn hợp đồng, áp lực tài chính khiến Real Madrid sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị khoảng 68 triệu bảng. Ngoài ra, việc chia tay tiền vệ người Pháp còn giúp phòng thay đồ Bernabeu ổn định hơn sau những rạn nứt cá nhân giữa anh và Federico Valverde hồi đầu năm.

Đặc biệt, mức phí 68 triệu bảng hoàn toàn nằm trong tầm tay của Man Utd. HLV Michael Carrick từ lâu đã đánh giá cao phẩm chất kỹ thuật của Tchouameni. Với thể hình lý tưởng, nhãn quan sắc bén và khả năng thoát pressing ấn tượng, tuyển thủ Pháp không chỉ đảm bảo sự an toàn cho hàng phòng ngự mà còn giúp luân chuyển bóng mạch lạc, tạo điều kiện cho Youri Tielemans và Bruno Fernandes tự do dâng cao hỗ trợ tấn công.