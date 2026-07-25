Real Madrid nhắm Rodri cho năm 2026, Man United quyết giữ chân Bruno Fernandes Real Madrid gia tăng áp lực chiêu mộ Rodri từ Man City, trong khi Manchester United chính thức dập tắt các tin đồn xung quanh tương lai của thủ quân Bruno Fernandes.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu. Real Madrid đã xác định tiền vệ Rodri là mục tiêu tối thượng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, trong khi Manchester United đưa ra thông điệp đanh thép về việc giữ chân các trụ cột hàng đầu như Bruno Fernandes và Marcus Rashford.

Real Madrid dồn lực chiêu mộ Rodri từ Manchester City

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán nhằm sở hữu chữ ký của tiền vệ Rodri từ Manchester City. Ở tuổi 30, đội trưởng tuyển Tây Ban Nha được Los Blancos coi là nhân tố trọng yếu để củng cố tuyến giữa trong dài hạn và kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận cá nhân.

Real nỗ lực chiêu mộ Rodri. Ảnh: Getty.

Theo nguồn tin từ The Athletic, ban lãnh đạo Real Madrid đã đưa Rodri vào danh sách ưu tiên số một cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Bất chấp vai trò không thể thay thế của anh tại Etihad, sức hút từ đội bóng quê nhà có thể là yếu tố quyết định cục diện thương vụ này.

Arsenal tính đổi Viktor Gyokeres lấy Julian Alvarez, cuộc đua Yan Diomande nóng lên

Bên cạnh thương vụ Rodri, Arsenal cũng đang cân nhắc một phương án hoán đổi nhân sự quy mô lớn. Pháo thủ xem xét đề nghị Atletico Madrid một thỏa thuận gãi đúng chỗ ngứa: đưa Viktor Gyokeres cộng thêm một khoản tiền mặt để đổi lấy sự phục vụ của Julian Alvarez nhằm nâng cấp hàng công bằng một chân sút tầm cỡ thế giới.

Ở một diễn biến khác, Paris Saint-Germain chưa vội gửi lời đề nghị chính thức trị giá 102 triệu bảng cho tài năng chạy cánh Yan Diomande của RB Leipzig. Sự chần chừ này lập tức mở ra cơ hội cho Liverpool, Arsenal và Real Madrid cùng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 19 tuổi người Bờ Biển Ngà - một trong những viên ngọc thô được săn đón nhất châu Âu hiện tại.

Manchester United khóa chặt tương lai của Bruno Fernandes và Marcus Rashford

Trước những đồn đoán gia tăng về tương lai của các ngôi sao lớn, Manchester United đã đưa ra tuyên bố cứng rắn. Đội chủ sân Old Trafford khẳng định không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm bán tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes trong màu áo MU. Ảnh: Getty.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục được xem là hạt nhân trung tâm trong dự án tái thiết Quỷ đỏ. Đồng thời, ban lãnh đạo đội bóng cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào Marcus Rashford bằng việc đưa tiền đạo người Anh vào dự án phim tài liệu của Amazon, ngầm xác nhận anh vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự chủ chốt cho mùa giải 2026/27.

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