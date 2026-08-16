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    Real Madrid thắng áp đảo 3-0, Schalke 04 bất lực trên sân nhà

    Đại Ngàn16/08/2026 17:02

    Real Madrid giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Schalke 04 ngay trên sân Veltins-Arena nhờ các pha lập công của Mbappé, Huijsen và Espí, khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại nặng nề.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Schalke 04 0-3 Real Madrid: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Schalke 040 - 3Real MadridKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Schalke 04 tiếp đón Real Madrid.

    • 6'Mbappé xé lưới Schalke 04, Real Madrid mở tỷ số sớm

      Ngay ở phút 6, Kylian Mbappé đã ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Real Madrid. Tận dụng tốt cơ hội dứt điểm đầu tiên của đội khách, ngôi sao người Pháp giúp đại diện Tây Ban Nha sớm vươn lên chiếm lợi thế trước Schalke 04.

    • 12'Real Madrid kiểm soát cuộc chơi

      Mới qua 12 phút thi đấu, Real Madrid đã chiếm ưu thế lớn nhờ bàn dẫn 0 - 1. Đội khách hoàn toàn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng 34 - 66, khiến Schalke 04 gặp vô vàn khó khăn và chưa thể có cú dứt điểm trúng đích nào khi chỉ số này đang là 0 - 1.

    • 20'Arda Güler dọn cỗ, Dean Huijsen nhân đôi cách biệt

      Phút 20, xuất phát từ tình huống phạt góc do Arda Güler thực hiện, Dean Huijsen dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Real Madrid. Bàn thắng từ rất sớm giúp đội khách nhân đôi cách biệt và nắm lợi thế cực lớn trước Schalke 04.

    • 24'Real Madrid nắm thế chủ động sau 24 phút

      Trải qua 24 phút thi đấu, Real Madrid làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 42 - 58 và đã sớm vươn lên dẫn trước Schalke 04 với tỷ số 0 - 2. Đội khách tỏ ra đầy hiệu quả khi sở hữu 2 - 4 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 3), đồng thời áp đảo về phạt góc với chênh lệch 0 - 2.

    • 36'Real Madrid áp đảo, kiểm soát hoàn toàn thế trận

      Nắm lợi thế dẫn trước 0-2, Real Madrid tiếp tục chủ động kiểm soát cuộc chơi ở phút 36 với tỷ lệ cầm bóng 48-52. Đội khách thi đấu lấn lướt khi vượt trội về chỉ số dứt điểm 4-7 (trúng đích 1-4) cùng số lần hưởng phạt góc 1-5, khiến Schalke 04 phải gồng mình chống đỡ.

    • 40'Kylian Mbappé nhận thẻ vàng ở phút 40

      Phút 40, tiền đạo Kylian Mbappé phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù Real Madrid đang nắm lợi thế dẫn 0-2 trước Schalke 04, chân sút này sẽ phải thi đấu cẩn trọng hơn trong khoảng thời gian còn lại.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Schalke 04 điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

      Phút 46, ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, Schalke 04 đã đưa ra sự thay đổi người khi Mertcan Ayhan được tung vào sân để thay thế cho Nikola Katic. Trong thế bị dẫn 0-2, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm những làn gió mới nhằm cải thiện thế trận trước Real Madrid.

    • 46'Real Madrid tung Camavinga vào sân ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Eduardo Camavinga được tung vào sân để thế chỗ Arda Güler. Với lợi thế dẫn trước Schalke 04 0-2 từ hiệp một, đội khách chủ động gia cố tuyến giữa nhằm duy trì sự chủ động trong thời gian còn lại của trận đấu.

    • 46'Real Madrid rút Mbappé rời sân ngay đầu hiệp 2

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid thực hiện sự thay đổi người khi Carlos Espí được tung vào sân thay thế cho Kylian Mbappé. Tiền đạo người Pháp trước đó đã dính thẻ vàng ở phút 40, và quyết định điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-2 trước Schalke 04.

    • 46'Real Madrid đổi thủ môn ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid có sự thay đổi ở vị trí khung gỗ khi Andriy Lunin vào sân thế chỗ Thibaut Courtois. Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-2, đội khách tiếp tục chủ động điều chỉnh nhân sự để bảo toàn lợi thế.

    • 46'Real Madrid gia cố hàng thủ ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự ở hàng phòng ngự khi Antonio Rüdiger được tung vào sân thay thế Ibrahima Konaté. Đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-2 và sự xuất hiện của Rüdiger hứa hẹn sẽ giúp củng cố sự chắc chắn cho khung thành đội nhà.

    • 48'Real Madrid duy trì thế chủ động

      Vừa bước sang phút 48, Real Madrid vẫn làm chủ cuộc chơi với tỷ số dẫn 0-2 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 46-54. Đội khách áp đảo về độ hiệu quả khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 1-5 và phạt góc 1-5, khiến Schalke 04 gặp vô vàn khó khăn trong nỗ lực đẩy cao đội hình.

    • 57'Carlos Espí lập công, Real Madrid nới rộng cách biệt 0-3

      Phút 57, Carlos Espí dứt điểm thành bàn từ đường kiến tạo của Álvaro Carreras, nâng tỷ số lên 0-3 cho Real Madrid. Pha lập công này giúp đội khách tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận trước Schalke 04.

    • 60'Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận

      Bước sang phút 60, Real Madrid vẫn duy trì thế trận áp đảo khi đang dẫn Schalke 04 với tỷ số 0-3. Đội khách làm chủ nhịp độ với tỷ lệ cầm bóng 42-58, đồng thời vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 1-6 và phạt góc 1-5.

    • 61'Real Madrid làm tươi mới tuyến giữa với Jude Bellingham

      Ở phút 61, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jude Bellingham được tung vào sân thay cho Bernardo Silva. Đang nắm lợi thế dẫn 0-3 cùng thế trận hoàn toàn chủ động, đội khách tiếp tục củng cố tuyến giữa nhằm duy trì sức ép lên Schalke 04.

    • 61'Cucurella vào sân thế chỗ Carreras

      Phút 61, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Marc Cucurella được tung vào sân thay cho Álvaro Carreras. Nắm lợi thế dẫn 0-3 đầy cách biệt, đội khách chủ động củng cố lực lượng để duy trì sự tươi mới nơi hành lang cánh.

    • 61'Real Madrid rút Brahim Díaz nghỉ sớm ở phút 61

      Phút 61, Real Madrid có sự thay đổi nhân sự khi Yan Diomande được tung vào sân thế chỗ Brahim Díaz. Với lợi thế dẫn trước 0-3 an toàn, đội khách chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì nhịp độ trận đấu.

    • 61'Dumfries được tung vào sân thay Alexander-Arnold

      Phút 61, Denzel Dumfries được tung vào sân để thế chỗ Trent Alexander-Arnold. Nắm lợi thế dẫn trước Schalke 04 với tỷ số 0-3, Real Madrid thực hiện sự thay đổi người nhằm làm mới lực lượng trên sân.

    • 62'Schalke 04 tung Satoshi Tanaka vào sân ở phút 62

      Phút 62, Schalke 04 thực hiện sự thay đổi người khi Satoshi Tanaka được tung vào sân để thế chỗ cho Ron Schallenberg. Đang bị Real Madrid dẫn trước 0-3, đội bóng nước Đức rất cần một sự bổ sung nhân sự nhằm hy vọng cải thiện thế trận trong thời gian còn lại của trận đấu.

    • 62'Phút 62: Maximilian Wöber vào sân thay Hasan Kuruçay

      Phút 62, sự thay đổi nhân sự diễn ra khi Maximilian Wöber được tung vào sân thay cho Hasan Kuruçay. Khi đã bị dẫn trước 0-3, điều chỉnh này có thể nhằm gia cố lại đội hình để đứng vững trước sức ép từ phía Real Madrid.

    • 71'Eduardo Camavinga bị phạt thẻ vàng

      Phút 71, Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù Real Madrid đang nắm thế chủ động khi dẫn Schalke 04 0-3, đội khách vẫn phải thi đấu cẩn trọng hơn để tránh thêm những án phạt không cần thiết.

    • 72'Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận

      Bước sang phút 72, Real Madrid vẫn duy trì sự chủ động hoàn toàn nhờ lợi thế dẫn trước 0-3. Đội khách lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng 43-57 cùng sự vượt trội ở chỉ số phạt góc 1-6. Dù Schalke 04 cố gắng vùng lên khi số lần dứt điểm không quá chênh lệch 9-10 (trúng đích 3-6), sự hiệu quả vẫn nghiêng hẳn về phía đại diện Tây Ban Nha.

    • 74'Valverde rời sân nhường chỗ cho Sancho ở phút 74

      Phút 74, Real Madrid quyết định rút Federico Valverde ra nghỉ và tung Jorge Cestero Sancho vào sân. Trong bối cảnh đã có lợi thế dẫn trước 0-3 khá an toàn, đội khách chủ động thực hiện điều chỉnh nhân sự để dưỡng sức cho các trụ cột.

    • 77'Schalke 04 thay người: Janik Bachmann thế chỗ Adil Aouchiche

      Phút 77: Schalke 04 thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Janik Bachmann được tung vào sân thế chỗ Adil Aouchiche. Trong thế bị Real Madrid dẫn trước 0-3, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm làn gió mới cho tuyến giữa ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 77'Luca Vozar vào sân thế chỗ Dejan Ljubicic ở phút 77

      Phút 77, Luca Vozar chính thức được tung vào sân để thay thế cho Dejan Ljubicic. Trong bối cảnh Real Madrid đang dẫn trước 0-3, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đội hình trong những phút thi đấu cuối trận.

    • 80'Edin Džeko vào sân trong những phút cuối

      Phút 80, Edin Džeko được tung vào sân để thế chỗ Moussa Sylla. Trong thế bị dẫn 0-3, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp tìm kiếm bàn thắng danh dự khi trận đấu dần trôi về những phút cuối.

    • 81'Christian Gomis vào sân thay Junior Adamu ở phút 81

      Phút 81, Christian Gomis được tung vào sân để thay thế cho Junior Adamu. Trong bối cảnh Real Madrid đang dẫn trước với tỷ số 0-3, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho những phút cuối trận.

    • 84'Real Madrid duy trì thế áp đảo cuối trận

      Bước sang phút 84, Real Madrid tiếp tục duy trì sự chủ động với tỷ lệ cầm bóng 46-54 cùng lợi thế dẫn 0-3. Dù Schalke 04 nỗ lực tìm kiếm cơ hội với 13-11 lần dứt điểm, đội khách vẫn vượt trội về độ hiệu quả khi sở hữu 3-7 cú sút trúng đích và 3-6 quả phạt góc.

    • 86'Mario Rivas thế chỗ Dean Huijsen ở phút 86

      Phút 86, ban huấn luyện quyết định rút Dean Huijsen ra nghỉ và tung Mario Rivas vào sân. Khi tỷ số đã là 0-3 nghiêng về Real Madrid, đây là sự thay đổi nhân sự nhằm củng cố đội hình trong những phút cuối trận.

    • 87'Vinicius Junior rời sân nhường chỗ cho Alexis Ciria

      Phút 87, Real Madrid thực hiện sự thay đổi người khi Alexis Ciria được tung vào sân thay cho Vinicius Junior. Với lợi thế dẫn trước 0-3 khá an toàn trước Schalke 04, đội khách chủ động rút trụ cột ra nghỉ khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

    • 87'Real Madrid rút Lunin, tung Alexis Ciria vào sân

      Phút 87, Real Madrid có sự thay đổi nhân sự khi Alexis Ciria được tung vào sân để thay thế cho Andriy Lunin. Trong bối cảnh đã dẫn trước Schalke 04 tới 0-3, đây là thời điểm thích hợp để đội khách trao cơ hội thi đấu ở những phút cuối trận.

    • KTKết thúc: Schalke 04 0-3 Real Madrid

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

    Cập nhật lúc 23:49 16/08/2026

    Đội hình chính thức
    Schalke 04
    Sơ đồ 4-3-3
    Real Madrid
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Loris Karius
    5
    Timo Becker
    25
    Nikola Katic
    4
    Hasan Kuruçay
    20
    Junior Adamu
    23
    Soufiane El-Faouzi
    6
    Ron Schallenberg
    24
    Adil Aouchiche
    21
    Dejan Ljubicic
    9
    Moussa Sylla
    33
    Vitalie Becker
    1
    Thibaut Courtois
    12
    Trent Alexander-Arnold
    16
    Ibrahima Konaté
    4
    Dean Huijsen
    18
    Álvaro Carreras
    20
    Bernardo Silva
    8
    Federico Valverde
    21
    Brahim Díaz
    15
    Arda Güler
    7
    Vinicius Junior
    10
    Kylian Mbappé
    Dự bị
    Schalke 04
    3 Dylan Leonard7 Christian Gomis10 Edin Džeko13 Satoshi Tanaka14 Janik Bachmann22 Kevin Müller27 Finn Porath38 Luca Vozar39 Maximilian Wöber
    Real Madrid
    5 Jude Bellingham6 Eduardo Camavinga13 Andriy Lunin17 Marc Cucurella19 Carlos Espí22 Antonio Rüdiger24 Denzel Dumfries25 Yan Diomande29 Jorge Cestero Sancho
    Cập nhật đội hình lúc 21:21 16/08/2026
    Schalke 04Thống kêReal Madrid
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    14
    Dứt điểm
    12
    3
    Trúng đích
    7
    3
    Phạt góc
    6
    7
    Phạm lỗi
    8
    0
    Việt vị
    5
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Kylian Mbappé
    Kylian Mbappé
    Real Madrid
    1 bàn
    Dean Huijsen
    Dean Huijsen
    Real Madrid
    1 bàn
    Carlos Espí
    Carlos Espí
    Real Madrid
    1 bàn
    Álvaro Carreras
    Álvaro Carreras
    Real Madrid
    1 kiến tạo · điểm 7.52
    Arda Güler
    Arda Güler
    Real Madrid
    1 kiến tạo · điểm 7.36

    Trận đấu giữa Schalke 04Real Madrid diễn ra vào lúc 22h00 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Veltins-Arena, nằm trong khuôn khổ loạt trận Giao hữu CLB. Đây là dịp quan trọng để cả hai đội bóng kiểm nghiệm lực lượng và rà soát lại các phương án chiến thuật trước khi bước vào những giải đấu chính thức.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Real Madrid

    Nhìn lại thành tích đối đầu gần nhất giữa hai đại diện bóng đá châu Âu, lợi thế đang nghiêng rõ rệt về phía đại diện Tây Ban Nha. Trong 4 lần đụng độ gần đây nhất, Real Madrid đã giành chiến thắng 3 trận, trong khi Schalke 04 chỉ thắng 1 trận và hai đội không có trận hòa nào.

    Đáng chú ý, việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Veltins-Arena sẽ là điểm tựa tinh thần đáng kể để Schalke 04 hướng tới một kết quả tích cực, đồng thời giải tỏa áp lực từ thành tích đối đầu không mấy thuận lợi trong quá khứ.

    Bối cảnh và tính chất thử nghiệm chiến thuật

    Trong khuôn khổ một trận giao hữu CLB, ban huấn luyện hai đội nhiều khả năng sẽ chủ động thử nghiệm nhiều nhân tố mới nhằm tìm ra bộ khung tối ưu. Thêm vào đó, việc duy trì cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu cho các cầu thủ trụ cột cũng được xem là mục tiêu hàng đầu của cả Schalke 04 lẫn Real Madrid.

    Bên cạnh đó, Real Madrid với chiều sâu đội hình vượt trội vẫn được đánh giá cao hơn ở khả năng kiểm soát thế trận. Ngược lại, Schalke 04 chắc chắn sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để cống hiến một màn trình diễn ấn tượng trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

    Nhận định chung trước giờ bóng lăn

    Nhìn chung, sự chênh lệch về kết quả đối đầu trong quá khứ mang lại ưu thế tinh thần nhất định cho Real Madrid. Tuy nhiên, tính chất rộng mở của một trận giao hữu luôn ẩn chứa những bất ngờ, đặc biệt khi Schalke 04 quyết tâm thể hiện bản lĩnh tại Veltins-Arena vào lúc 22h00 ngày 16/08/2026.

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Schalke 04 · 1 thắng0 hòaReal Madrid · 3 thắng
    11/03/2015
    Real Madrid
    3 - 4
    Schalke 04
    S0
    19/02/2015
    Schalke 04
    0 - 2
    Real Madrid
    RM
    19/03/2014
    Real Madrid
    3 - 1
    Schalke 04
    RM
    27/02/2014
    Schalke 04
    1 - 6
    Real Madrid
    RM
    Real Madrid
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    Tình hình lực lượng
    Schalke 04
    Adrian Gantenbein (Ankle Injury)
    Real Madrid
    Ferland Mendy (Tendon Rupture)
    Thibaut Courtois (Hamstring Muscle Injury)
    Thiago Pitarch (Cruciate Ligament Injury)
    Rodrygo (Cruciate Ligament Tear)
    Raúl Asencio (Muscle Injury)
    Éder Militão (Muscle Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Real Madrid thắng áp đảo 3-0, Schalke 04 bất lực trên sân nhà
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