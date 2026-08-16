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    Thống kê trận đấu Schalke 04 0-3 Real Madrid: Real Madrid thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn16/08/2026 23:49

    Real Madrid giành chiến thắng đậm 3-0 trước Schalke 04. Kylian Mbappé là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    6'
    Kylian Mbappé 
    Real Madrid
    20'
    Dean Huijsen — kiến tạo Arda Güler
    Real Madrid
    57'
    Carlos Espí — kiến tạo Álvaro Carreras
    Real Madrid
    Thẻ phạt
    40'
    Kylian Mbappé 
    Real Madrid
    71'
    Eduardo Camavinga
    Real Madrid
    Đồ thị diễn biến
    Schalke 04HT 45'Real Madrid

    Thống kê trận đấu

    Schalke 04Thống kêReal Madrid
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    14
    Dứt điểm
    12
    3
    Trúng đích
    7
    3
    Phạt góc
    6
    7
    Phạm lỗi
    8
    0
    Việt vị
    5
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    Real Madrid vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kylian Mbappé
    Kylian Mbappé
    Real Madrid
    1 bàn
    Dean Huijsen
    Dean Huijsen
    Real Madrid
    1 bàn
    Carlos Espí
    Carlos Espí
    Real Madrid
    1 bàn
    Álvaro Carreras
    Álvaro Carreras
    Real Madrid
    1 kiến tạo · điểm 7.52
    Arda Güler
    Arda Güler
    Real Madrid
    1 kiến tạo · điểm 7.36

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Schalke 04
    6.89
    Soufiane El-Faouzi
    6.87
    Junior Adamu
    6.71
    Timo Becker
    6.6
    Edin Džeko
    6.58
    Luca Vozar
    6.57
    Janik Bachmann
    6.56
    Moussa Sylla
    6.5
    Nikola Katic
    6.44
    Dejan Ljubicic
    6.39
    Maximilian Wöber
    6.38
    Satoshi Tanaka
    6.36
    Christian Gomis
    6.29
    Hasan Kuruçay
    6.19
    Loris Karius
    6.14
    Adil Aouchiche
    6.1
    Ron Schallenberg
    6.08
    Mertcan Ayhan
    6.01
    Vitalie Becker
    Real Madrid
    7.6
    Kylian MbappéMOTM1 bàn
    7.56
    Dean Huijsen1 bàn
    7.52
    Álvaro Carreras1 KT
    7.36
    Arda Güler1 KT
    7.14
    Federico Valverde
    7.01
    Carlos Espí1 bàn
    6.95
    Andriy Lunin
    6.9
    Trent Alexander-Arnold
    6.79
    Eduardo Camavinga
    6.78
    Jorge Cestero Sancho
    6.71
    Denzel Dumfries
    6.7
    Jude Bellingham
    6.69
    Yan Diomande
    6.67
    Thibaut Courtois
    6.67
    Ibrahima Konaté
    6.62
    Brahim Díaz
    6.58
    Bernardo Silva
    6.56
    Vinicius Junior
    6.41
    Antonio Rüdiger
    6.38
    Marc Cucurella

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Schalke 04
    Sơ đồ 4-4-2
    Real Madrid
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Loris Karius
    5
    Timo Becker
    25
    Nikola Katic
    4
    Hasan Kuruçay
    33
    Vitalie Becker
    21
    Dejan Ljubicic
    23
    Soufiane El-Faouzi
    6
    Ron Schallenberg
    24
    Adil Aouchiche
    20
    Junior Adamu
    9
    Moussa Sylla
    1
    Thibaut Courtois
    12
    Trent Alexander-Arnold
    16
    Ibrahima Konaté
    4
    Dean Huijsen
    18
    Álvaro Carreras
    20
    Bernardo Silva
    8
    Federico Valverde
    21
    Brahim Díaz
    15
    Arda Güler
    7
    Vinicius Junior
    10
    Kylian Mbappé
    Dự bị
    Schalke 04
    3 Dylan Leonard7 Christian Gomis10 Edin Džeko13 Satoshi Tanaka14 Janik Bachmann22 Kevin Müller27 Finn Porath38 Luca Vozar39 Maximilian Wöber
    Real Madrid
    5 Jude Bellingham6 Eduardo Camavinga13 Andriy Lunin17 Marc Cucurella19 Carlos Espí22 Antonio Rüdiger24 Denzel Dumfries25 Yan Diomande29 Jorge Cestero Sancho

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: Kylian Mbappé  lập công cho Real Madrid
    Phút 20: Dean Huijsen lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Arda Güler)
    Phút 57: Carlos Espí lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Álvaro Carreras)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Schalke 04 · 1 thắng0 hòaReal Madrid · 3 thắng
    11/03/2015
    Real Madrid
    3 - 4
    Schalke 04
    S0
    19/02/2015
    Schalke 04
    0 - 2
    Real Madrid
    RM
    19/03/2014
    Real Madrid
    3 - 1
    Schalke 04
    RM
    27/02/2014
    Schalke 04
    1 - 6
    Real Madrid
    RM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Schalke 04
    5 trận gần nhất
    B
    Real Madrid
    5 trận gần nhất
    TTTHT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Schalke 04 0-3 Real Madrid: Real Madrid thắng đậm thuyết phục
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