Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
6'
Kylian Mbappé
Real Madrid
20'
Dean Huijsen — kiến tạo Arda Güler
Real Madrid
57'
Carlos Espí — kiến tạo Álvaro Carreras
Real Madrid
Thẻ phạt
40'
Kylian Mbappé
Real Madrid
71'
Eduardo Camavinga
Real Madrid
Đồ thị diễn biến
Schalke 04HT 45'Real Madrid
Thống kê trận đấu
Schalke 04Thống kêReal Madrid
Real Madrid vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kylian Mbappé
Real Madrid
1 bàn
Dean Huijsen
Real Madrid
1 bàn
Carlos Espí
Real Madrid
1 bàn
Álvaro Carreras
Real Madrid
1 kiến tạo · điểm 7.52
Arda Güler
Real Madrid
1 kiến tạo · điểm 7.36
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Real Madrid
7.6
Kylian MbappéMOTM1 bàn
6.9
Trent Alexander-Arnold
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Schalke 04
3 Dylan Leonard7 Christian Gomis10 Edin Džeko13 Satoshi Tanaka14 Janik Bachmann22 Kevin Müller27 Finn Porath38 Luca Vozar39 Maximilian Wöber
Real Madrid
5 Jude Bellingham6 Eduardo Camavinga13 Andriy Lunin17 Marc Cucurella19 Carlos Espí22 Antonio Rüdiger24 Denzel Dumfries25 Yan Diomande29 Jorge Cestero Sancho
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: Kylian Mbappé lập công cho Real Madrid
Phút 20: Dean Huijsen lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Arda Güler)
Phút 57: Carlos Espí lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Álvaro Carreras)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Schalke 04 · 1 thắng0 hòaReal Madrid · 3 thắng
11/03/2015
Real Madrid
3 - 4
Schalke 04
S0
19/02/2015
Schalke 04
0 - 2
Real Madrid
RM
19/03/2014
Real Madrid
3 - 1
Schalke 04
RM
27/02/2014
Schalke 04
1 - 6
Real Madrid
RM
Phong độ & thống kê mùa giải
Schalke 04
5 trận gần nhất
B
Real Madrid
5 trận gần nhất
TTTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)