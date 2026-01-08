Real Madrid và Fiorentina chia điểm sau màn rượt đuổi tại Klagenfurt
Real Madrid hòa Fiorentina 2-2 trong trận giao hữu tại Sportpark Klagenfurt Kunstrasen, khiến cả hai đội cùng khép lại màn so tài với một điểm.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Real Madrid tiếp đón Fiorentina.
- 12'Endrick đưa Real Madrid vượt lên
Phút 12, Endrick lập công cho Real Madrid sau đường kiến tạo của A. Carreras, đưa đội bóng này dẫn 1-0. Real Madrid sớm tạo được lợi thế đáng kể ngay từ đầu trận.
- 13'Real Madrid ép sân sau bàn mở tỷ số
Phút 13', Real Madrid đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và tạo ra nhiều sức ép hơn qua thống kê dứt điểm 4 - 0. Fiorentina chủ yếu phải phòng ngự, khi chưa có pha dứt điểm nào và mới chịu một quả phạt góc.
- 24'A. Ciria giúp Real Madrid nhân đôi cách biệt
Phút 24', A. Ciria dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của E. Camavinga, giúp Real Madrid nâng tỷ số lên 2-0. Đội bóng Hoàng gia đang tạo cách biệt đáng kể chỉ sau 24 phút.
- 25'Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận
Phút 25', Real Madrid đang áp đảo với tỷ số 2-0 và thời lượng cầm bóng 60 - 40. Đội chủ nhà đã có 5 - 0 cú dứt điểm, trong đó 3 - 0 lần trúng đích, khiến Fiorentina phải lùi sâu chống đỡ.
- 38'Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận
Phút 38', Real Madrid đang dẫn 2-0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39. Fiorentina gần như chỉ tập trung phòng ngự khi chưa có cú dứt điểm nào, trong khi đội chủ nhà đã tung ra 6 - 0 pha dứt điểm.
- 41'Fiorentina rút ngắn cách biệt
Phút 41', R. Piccoli ghi bàn cho Fiorentina sau đường kiến tạo của A. Jimenez, rút ngắn tỷ số xuống 2-1. Bàn thắng giúp Fiorentina thắp lại hy vọng trong trận đấu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Fiorentina thay người ở phút 46
Phút 46', Fiorentina đưa O. Christensen vào sân thay D. de Gea khi đang bị Real Madrid dẫn 2-1. Sự điều chỉnh này mở ra hiệp đấu mới cho Fiorentina trong thế phải bám đuổi.
- 50'Real Madrid kiểm soát thế trận
Bước sang phút 50', Real Madrid vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56 - 44 và dẫn trước 2 - 1. Đội chủ nhà cũng tạo sức ép rõ hơn qua số lần dứt điểm 8 - 5, trong đó có 4 - 1 cú sút trúng đích, dù Fiorentina đã có 2 - 3 quả phạt góc.
- 51'A. Gudmundsson nhận thẻ vàng
Phút 51', A. Gudmundsson của Fiorentina nhận thẻ vàng. Fiorentina cần giữ sự tỉnh táo trong nỗ lực bám đuổi Real Madrid.
- 56'Fiorentina điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai
Phút 56', Fiorentina thay người: Dodo vào sân, A. Jimenez rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Fiorentina đang nỗ lực bám đuổi Real Madrid.
- 56'M. Kean vào sân, Fiorentina tăng cường hàng công
Phút 56, M. Kean vào sân thay R. Piccoli bên phía Fiorentina. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách tăng sức ép khi đang bám đuổi Real Madrid.
- 57'Fiorentina thay người ở phút 57
Phút 57, Fiorentina đưa N. Fagioli vào sân thay C. Inao Oulai. Đội bóng áo tím làm mới nhân sự sau khi đã rút ngắn cách biệt.
- 58'Fiorentina gỡ hòa nhờ M. Kean
Phút 58, M. Kean dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của N. Fagioli, đưa Fiorentina gỡ hòa 2-2. Đội bóng Italy đã trở lại mạnh mẽ sau khi bị dẫn hai bàn.
- 64'Real Madrid điều chỉnh nhân sự phút 64
Phút 64, Real Madrid thay người: J. Cestero Sancho vào sân thay A. Ciria. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, đội bóng Tây Ban Nha thực hiện điều chỉnh nhân sự cho phần còn lại.
- 70'Fiorentina thay người ở phút 70
Phút 70', Fiorentina đưa G. Fabbian vào sân thay A. Gudmundsson. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu đang ở thế cân bằng.
- 75'Real Madrid thay Endrick bằng C. Espi
Phút 75', Real Madrid đưa C. Espi vào sân thay Endrick. Trong thế trận đang cân bằng, sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho Real Madrid ở chặng cuối.
- 75'D. Yanez vào sân thay D. Dumfries
Phút 75', D. Yanez vào sân thay D. Dumfries bên phía Real Madrid. Với tỷ số 2-2, sự điều chỉnh này diễn ra trong thời điểm trận đấu đang giằng co.
- 76'Fiorentina thay người ở phút 76
Phút 76', V. Valdepenas vào sân thay L. Ranieri bên phía Fiorentina. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu đang hòa 2-2.
- 76'Fiorentina thay người ở phút 76
Phút 76, Fiorentina đưa N. Fortini vào sân thay C. Ndour. Trong thế trận đang cân bằng 2-2, sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho Fiorentina ở những phút cuối.
- 84'Real Madrid thay người ở phút 84
Phút 84', Real Madrid đưa D. Lacosta vào sân thay F. Valverde. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối trận.
- 84'Fiorentina thay người ở phút 84
Phút 84, F. Croci vào sân thay A. Atta bên phía Fiorentina. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.
- 85'L. Deli vào sân, Fiorentina thay Mandragora
Phút 85', Fiorentina đưa L. Deli vào sân thay R. Mandragora. Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số đang là 2-2, trong những phút cuối trận.
- 87'L. Fati vào sân thay A. Guler
Phút 87', Real Madrid đưa L. Fati vào sân thay A. Guler. Một sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận.
- 88'N. Fagioli nhận thẻ vàng phút 88
Phút 88, N. Fagioli (Fiorentina) nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ đến ở thời điểm Fiorentina vẫn đang giữ thế cân bằng 2-2 trước Real Madrid.
- KTKết thúc: Real Madrid 2-2 Fiorentina
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 00:51 02/08/2026
Thông tin trận đấu
Real Madrid sẽ đối đầu Fiorentina trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) lúc 23h ngày 01/08/2026.
Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng có tên tuổi, nhưng tính chất giao hữu khiến cách tiếp cận trận đấu có thể khác với một màn so tài chính thức. Mục tiêu của mỗi bên sẽ phụ thuộc vào kế hoạch chuẩn bị, khả năng thử nghiệm và mức độ ưu tiên dành cho kết quả.
Trận đấu khó đoán về cách tiếp cận
Với Real Madrid, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của đội bóng Tây Ban Nha trong trận đấu này.
Fiorentina cũng bước vào cuộc so tài mà chưa có đủ thông tin được công bố về cách bố trí nhân sự và phương án vận hành. Vì vậy, những yếu tố như khả năng kiểm soát bóng, cường độ pressing hay cách hai đội chuyển trạng thái chỉ có thể được xác định rõ hơn sau khi trận đấu bắt đầu.
Điểm chờ đợi ở cuộc đối đầu
Đáng chú ý nhất sẽ là cách hai đội cân bằng giữa yêu cầu thử nghiệm và sự ổn định trong lối chơi. Một trận giao hữu thường mở ra cơ hội đánh giá nhân sự, điều chỉnh cấu trúc đội hình và kiểm tra khả năng phối hợp trong những tình huống thực tế.
Do chưa có dữ liệu về thành tích đối đầu, phong độ và lực lượng, chưa thể đưa ra kết luận định lượng về ưu thế của Real Madrid hay Fiorentina. Nhìn chung, cuộc chạm trán hứa hẹn được quyết định bởi lựa chọn nhân sự, mức độ nghiêm túc trong cách nhập cuộc và khả năng thích ứng chiến thuật của hai đội.
Nhận định
Real Madrid vs Fiorentina là trận đấu có tính chất chuẩn bị, trong đó diễn biến chiến thuật và cách sử dụng cầu thủ đáng được quan tâm hơn một dự đoán kết quả cụ thể. Người hâm mộ có thể chờ đợi những dấu hiệu rõ hơn về tổ chức lối chơi của hai đội khi trận đấu diễn ra.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)