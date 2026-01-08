Real Madrid và Fiorentina chia điểm sau màn rượt đuổi tại Klagenfurt Real Madrid hòa Fiorentina 2-2 trong trận giao hữu tại Sportpark Klagenfurt Kunstrasen, khiến cả hai đội cùng khép lại màn so tài với một điểm.

Real Madrid 2 - 2 Fiorentina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Madrid tiếp đón Fiorentina.

12' Endrick đưa Real Madrid vượt lên Phút 12, Endrick lập công cho Real Madrid sau đường kiến tạo của A. Carreras, đưa đội bóng này dẫn 1-0. Real Madrid sớm tạo được lợi thế đáng kể ngay từ đầu trận.

13' Real Madrid ép sân sau bàn mở tỷ số Phút 13', Real Madrid đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và tạo ra nhiều sức ép hơn qua thống kê dứt điểm 4 - 0 . Fiorentina chủ yếu phải phòng ngự, khi chưa có pha dứt điểm nào và mới chịu một quả phạt góc.

24' A. Ciria giúp Real Madrid nhân đôi cách biệt Phút 24', A. Ciria dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của E. Camavinga, giúp Real Madrid nâng tỷ số lên 2-0. Đội bóng Hoàng gia đang tạo cách biệt đáng kể chỉ sau 24 phút.

25' Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận Phút 25', Real Madrid đang áp đảo với tỷ số 2-0 và thời lượng cầm bóng 60 - 40. Đội chủ nhà đã có 5 - 0 cú dứt điểm, trong đó 3 - 0 lần trúng đích, khiến Fiorentina phải lùi sâu chống đỡ.

38' Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận Phút 38', Real Madrid đang dẫn 2-0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39. Fiorentina gần như chỉ tập trung phòng ngự khi chưa có cú dứt điểm nào, trong khi đội chủ nhà đã tung ra 6 - 0 pha dứt điểm.

41' Fiorentina rút ngắn cách biệt Phút 41', R. Piccoli ghi bàn cho Fiorentina sau đường kiến tạo của A. Jimenez, rút ngắn tỷ số xuống 2-1. Bàn thắng giúp Fiorentina thắp lại hy vọng trong trận đấu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Fiorentina thay người ở phút 46 Phút 46', Fiorentina đưa O. Christensen vào sân thay D. de Gea khi đang bị Real Madrid dẫn 2-1. Sự điều chỉnh này mở ra hiệp đấu mới cho Fiorentina trong thế phải bám đuổi.

50' Real Madrid kiểm soát thế trận Bước sang phút 50', Real Madrid vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56 - 44 và dẫn trước 2 - 1. Đội chủ nhà cũng tạo sức ép rõ hơn qua số lần dứt điểm 8 - 5, trong đó có 4 - 1 cú sút trúng đích, dù Fiorentina đã có 2 - 3 quả phạt góc.

51' A. Gudmundsson nhận thẻ vàng Phút 51', A. Gudmundsson của Fiorentina nhận thẻ vàng. Fiorentina cần giữ sự tỉnh táo trong nỗ lực bám đuổi Real Madrid.

56' Fiorentina điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 56', Fiorentina thay người: Dodo vào sân, A. Jimenez rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Fiorentina đang nỗ lực bám đuổi Real Madrid.

56' M. Kean vào sân, Fiorentina tăng cường hàng công Phút 56, M. Kean vào sân thay R. Piccoli bên phía Fiorentina. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách tăng sức ép khi đang bám đuổi Real Madrid.

57' Fiorentina thay người ở phút 57 Phút 57, Fiorentina đưa N. Fagioli vào sân thay C. Inao Oulai. Đội bóng áo tím làm mới nhân sự sau khi đã rút ngắn cách biệt.

58' Fiorentina gỡ hòa nhờ M. Kean Phút 58, M. Kean dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của N. Fagioli, đưa Fiorentina gỡ hòa 2-2. Đội bóng Italy đã trở lại mạnh mẽ sau khi bị dẫn hai bàn.

64' Real Madrid điều chỉnh nhân sự phút 64 Phút 64, Real Madrid thay người: J. Cestero Sancho vào sân thay A. Ciria. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, đội bóng Tây Ban Nha thực hiện điều chỉnh nhân sự cho phần còn lại.

70' Fiorentina thay người ở phút 70 Phút 70', Fiorentina đưa G. Fabbian vào sân thay A. Gudmundsson. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

75' Real Madrid thay Endrick bằng C. Espi Phút 75', Real Madrid đưa C. Espi vào sân thay Endrick. Trong thế trận đang cân bằng, sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho Real Madrid ở chặng cuối.

75' D. Yanez vào sân thay D. Dumfries Phút 75', D. Yanez vào sân thay D. Dumfries bên phía Real Madrid. Với tỷ số 2-2, sự điều chỉnh này diễn ra trong thời điểm trận đấu đang giằng co.

76' Fiorentina thay người ở phút 76 Phút 76', V. Valdepenas vào sân thay L. Ranieri bên phía Fiorentina. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu đang hòa 2-2.

76' Fiorentina thay người ở phút 76 Phút 76, Fiorentina đưa N. Fortini vào sân thay C. Ndour. Trong thế trận đang cân bằng 2-2, sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho Fiorentina ở những phút cuối.

84' Real Madrid thay người ở phút 84 Phút 84', Real Madrid đưa D. Lacosta vào sân thay F. Valverde. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối trận.

84' Fiorentina thay người ở phút 84 Phút 84, F. Croci vào sân thay A. Atta bên phía Fiorentina. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

85' L. Deli vào sân, Fiorentina thay Mandragora Phút 85', Fiorentina đưa L. Deli vào sân thay R. Mandragora. Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số đang là 2-2, trong những phút cuối trận.

87' L. Fati vào sân thay A. Guler Phút 87', Real Madrid đưa L. Fati vào sân thay A. Guler . Một sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận.

88' N. Fagioli nhận thẻ vàng phút 88 Phút 88, N. Fagioli (Fiorentina) nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ đến ở thời điểm Fiorentina vẫn đang giữ thế cân bằng 2-2 trước Real Madrid.

KT Kết thúc: Real Madrid 2-2 Fiorentina Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:51 02/08/2026

Real Madrid Thống kê Fiorentina 56% Kiểm soát bóng 44% 8 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 1 2 Phạt góc 3

Thông tin trận đấu

Real Madrid sẽ đối đầu Fiorentina trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) lúc 23h ngày 01/08/2026.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng có tên tuổi, nhưng tính chất giao hữu khiến cách tiếp cận trận đấu có thể khác với một màn so tài chính thức. Mục tiêu của mỗi bên sẽ phụ thuộc vào kế hoạch chuẩn bị, khả năng thử nghiệm và mức độ ưu tiên dành cho kết quả.

Trận đấu khó đoán về cách tiếp cận

Với Real Madrid, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của đội bóng Tây Ban Nha trong trận đấu này.

Fiorentina cũng bước vào cuộc so tài mà chưa có đủ thông tin được công bố về cách bố trí nhân sự và phương án vận hành. Vì vậy, những yếu tố như khả năng kiểm soát bóng, cường độ pressing hay cách hai đội chuyển trạng thái chỉ có thể được xác định rõ hơn sau khi trận đấu bắt đầu.

Điểm chờ đợi ở cuộc đối đầu

Đáng chú ý nhất sẽ là cách hai đội cân bằng giữa yêu cầu thử nghiệm và sự ổn định trong lối chơi. Một trận giao hữu thường mở ra cơ hội đánh giá nhân sự, điều chỉnh cấu trúc đội hình và kiểm tra khả năng phối hợp trong những tình huống thực tế.

Do chưa có dữ liệu về thành tích đối đầu, phong độ và lực lượng, chưa thể đưa ra kết luận định lượng về ưu thế của Real Madrid hay Fiorentina. Nhìn chung, cuộc chạm trán hứa hẹn được quyết định bởi lựa chọn nhân sự, mức độ nghiêm túc trong cách nhập cuộc và khả năng thích ứng chiến thuật của hai đội.

Nhận định

Real Madrid vs Fiorentina là trận đấu có tính chất chuẩn bị, trong đó diễn biến chiến thuật và cách sử dụng cầu thủ đáng được quan tâm hơn một dự đoán kết quả cụ thể. Người hâm mộ có thể chờ đợi những dấu hiệu rõ hơn về tổ chức lối chơi của hai đội khi trận đấu diễn ra.

Real Madrid 5 trận gần nhất T T T T B Fiorentina 5 trận gần nhất T B T H T

Tình hình lực lượng Real Madrid ✚ Ferland Mendy (Tendon Rupture) ✚ Thiago Pitarch (Cruciate Ligament Injury) ✚ Thibaut Courtois (Hamstring Muscle Injury) ✚ Rodrygo (Cruciate Ligament Tear) ✚ Raúl Asencio (Muscle Injury) ✚ Éder Militão (Muscle Injury) Fiorentina ✚ Fabiano Parisi (Cruciate Ligament Injury)