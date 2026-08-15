Real Sociedad rượt đuổi bất thành, Chelsea thắng thuyết phục 3-1 tại Stamford Bridge Pha lập công của Aramburu không đủ giúp Real Sociedad đứng vững, khi Chelsea thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 3-1 ngay tại Stamford Bridge. Cú đúp của Pedro cùng bàn mở tỷ số từ Rogers đã giúp đội chủ nhà dập tắt hy vọng của đại diện Tây Ban Nha.

Chelsea 3 - 1 Real Sociedad Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Chelsea tiếp đón Real Sociedad.

11' Morgan Rogers mở tỷ số cho Chelsea Phút 11, Morgan Rogers dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Chelsea trước Real Sociedad. Nhập cuộc chủ động ngay từ những phút đầu, đội bóng áo xanh sớm cụ thể hóa ưu thế thế trận thành bàn thắng vươn lên dẫn trước.

12' Chelsea làm chủ thế trận sau bàn mở tỷ số Nhập cuộc tự tin sau khi vượt lên dẫn 1 - 0, Chelsea nắm giữ 55 - 45 tỷ lệ kiểm soát bóng và tạo ra sức ép liên tục trong 12 phút đầu. Đại diện nước Anh hoàn toàn áp đảo về chỉ số dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), khiến Real Sociedad phải căng mình phòng ngự.

24' Chelsea nắm thế chủ động sau bàn mở tỷ số Phút 24, Chelsea đang duy trì lợi thế dẫn bàn và kiểm soát nhịp độ trận đấu nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 52 - 48. Đại diện nước Anh chủ động hãm thành với 3 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 0), đẩy Real Sociedad vào thế phải lùi sâu phòng ngự.

36' Real Sociedad tích cực hãm thành dù bị dẫn bàn Tính đến phút 36, dù Chelsea đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn ở chỉ số kiểm soát bóng 52-48 , Real Sociedad mới là đội tích cực nỗ lực dứt điểm hơn với số lần sút 3-6 . Mặc dù vậy, sự hiệu quả của hai đội vẫn tương đồng khi chỉ số sút trúng đích đang cân bằng 2-2 .

45' Jon Aramburu gỡ hòa 1-1 cho Real Sociedad ngay trước giờ nghỉ Đúng vào phút 45, Jon Aramburu đã lên tiếng ghi bàn thắng quân bằng tỷ số 1-1 cho Real Sociedad. Pha lập công quan trọng ngay trước khi hiệp một khép lại giúp đại diện Tây Ban Nha đưa trận đấu với Chelsea trở lại vạch xuất phát.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' João Pedro nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea Ngay phút 47, João Pedro dứt thành công từ đường kiến tạo của Reece James , giúp Chelsea vượt lên dẫn 2-1. Bàn thắng đắt giá giúp đại diện nước Anh nhanh chóng tái lập thế dẫn trước ngay đầu hiệp hai.

48' Real Sociedad dứt điểm áp đảo Chelsea Vừa bước vào hiệp hai với tỷ số 1-1, Chelsea dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 55 - 45 nhưng Real Sociedad mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn. Đội khách áp đảo ở chỉ số dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 2 - 4 ), khiến hàng thủ Chelsea phải căng mình chống đỡ với chỉ số cứu thua 3 - 1 .

60' Real Sociedad ăn đáp trả dù Chelsea giữ bóng tốt hơn Bước sang phút 60, Chelsea vẫn chủ động kiểm soát nhịp độ với tỷ lệ cầm bóng 60 - 40 . Dù vậy, Real Sociedad sẵn sàng dâng cao đáp trả khi sở hữu chỉ số dứt điểm nhỉnh hơn ( 9 - 10 , trúng đích 4 - 4 ), buộc đại diện nước Anh phải tập trung tối đa để bảo vệ lợi thế 2 - 1 .

61' Chelsea thay thủ môn: Mike Penders vào thay Robert Sánchez Phút 61, Chelsea thực hiện sự thay đổi nhân sự ở vị trí khung gỗ khi Mike Penders được tung vào sân thế chỗ cho Robert Sánchez . Đội chủ nhà nỗ lực gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn trước 2-1.

62' Chelsea thay người, Josh Acheampong vào sân thay Maxence Lacroix Phút 62, Josh Acheampong được tung vào sân để thay thế cho Maxence Lacroix . Đây là sự điều chỉnh nhân sự nhằm gia cố đội hình trong thời điểm Chelsea đang nắm ưu thế dẫn 2-1.

62' Chelsea thay người: Enzo Fernández thế chỗ Reece James Phút 62, Chelsea thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Enzo Fernández được tung vào sân thay thế Reece James . Trong thế trận đang nắm lợi thế dẫn 2-1, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea gia cố khu vực giữa sân và duy trì sự chủ động.

62' Chelsea điều chỉnh nhân sự: Malo Gusto vào sân Phút 62, Chelsea thực hiện sự thay đổi người khi Malo Gusto được tung vào sân thế chỗ cho Morgan Rogers . Đây là động thái nhằm bổ sung nguồn năng lượng mới cho đội bóng trong thời điểm đang giữ lợi thế dẫn trước 2-1.

62' Real Sociedad điều chỉnh nhân sự, Alex Marchal vào sân Phút 62, Real Sociedad quyết định đưa ra sự thay đổi người khi Alex Marchal vào sân thế chỗ cho Luka Sucic . Đội khách nỗ lực làm mới lối chơi nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Chelsea dẫn 2-1.

62' Real Sociedad thay người, Igor Zubeldia thế chỗ Luken Beitia Phút 62, Real Sociedad quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Igor Zubeldia được tung vào sân thay thế Luken Beitia . Đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trong đội hình khi đang bị Chelsea dẫn 2-1.

63' Real Sociedad tung Mikel Oyarzabal vào sân Phút 63, Real Sociedad quyết định thay người khi Mikel Oyarzabal vào sân thế chỗ Takefusa Kubo . Đang bị Chelsea dẫn 2-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Oyarzabal sẽ tạo ra đột biến để tìm kiếm bàn gỡ.

63' Real Sociedad điều chỉnh nhân sự: Turrientes thế chỗ Herrera Phút 63, Real Sociedad quyết định có sự thay đổi người khi Beñat Turrientes được tung vào sân thế chỗ Yangel Herrera . Đội khách đang nỗ lực làm mới lực lượng nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong thế bị Chelsea dẫn 2-1.

72' Chelsea giữ vững thế trận trước nỗ lực của Real Sociedad Bước sang phút 72, Chelsea vẫn duy trì lợi thế dẫn 2 - 1 nhờ khả năng kiểm soát bóng 57 - 43 cùng sự lấn lướt ở chỉ số phạt góc (5 - 1). Dù lép vế về thời lượng khống chế bóng, Real Sociedad lại thể hiện sự nguy hiểm trong các đợt phản công khi đã tung ra 11 - 13 pha dứt điểm với 4 - 4 lần đi trúng đích.

76' Pep Chavarría vào sân thay Marco Palestra ở phút 76 Phút 76, ban huấn luyện quyết định tung Pep Chavarría vào sân để thay thế cho Marco Palestra . Sự điều chỉnh nhân sự này nhằm gia cố đội hình và bổ sung thể lực trong thời điểm tỷ số trận đấu đang là 2-1.

76' Chelsea điều chỉnh nhân sự: Estêvão thay Pedro Neto Phút 76, Estêvão được tung vào sân thay thế cho Pedro Neto . Khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Chelsea, sự xuất hiện của nhân tố tươi mới này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì thế trận chủ động trong những phút còn lại của trận đấu.

76' Chelsea rút Palmer nghỉ, tung Gittens vào sân Phút 76, Chelsea thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jamie Gittens được tung vào sân thay thế Cole Palmer . Trong bối cảnh đang dẫn 2-1, sự xuất hiện của Gittens được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội nhà ở những phút cuối.

76' Chelsea điều chỉnh hàng thủ ở phút 76 Phút 76, Chelsea có sự thay đổi nhân sự trên sân khi Jorrel Hato được tung vào thay Levi Colwill. Đây có thể là động thái nhằm gia cố sự chắc chắn cho hàng phòng ngự trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

76' Chelsea củng cố tuyến giữa: Roméo Lavia thay Moisés Caicedo Phút 76, Chelsea thực hiện sự thay đổi người khi Roméo Lavia được tung vào sân thay cho Moisés Caicedo . Đây là sự bổ sung thể lực cần thiết nhằm giúp tuyến giữa Chelsea duy trì sự chủ động và bảo vệ lợi thế 2-1 trước Real Sociedad .

77' João Pedro nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea Phút 77, nhận đường chuyền từ Malo Gusto , João Pedro dứt điểm chính xác ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea. Pha lập công này giúp đội chủ nhà nới rộng cách biệt và làm chủ cuộc chơi trước Real Sociedad khi trận đấu trôi về những phút cuối.

83' Real Sociedad tung Pablo Marín vào sân Phút 83, Real Sociedad có sự thay đổi nhân sự khi Pablo Marín được tung vào sân thế chỗ Ander Barrenetxea . Ban huấn luyện Real Sociedad hy vọng làn gió mới trên hàng công có thể giúp họ tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3.

84' Real Sociedad tung Aihen Muñoz vào sân Phút 84, Real Sociedad thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Aihen Muñoz được tung vào sân thay cho Sergio Gómez . Trong bối cảnh đang bị Chelsea dẫn 3-1, đại diện Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm làn gió mới cho tuyến thi đấu trong những phút còn lại của trận đấu.

84' Real Sociedad tung Arsen Zakharyan vào sân Phút 84, Real Sociedad thực hiện sự thay đổi người khi Arsen Zakharyan được tung vào sân thế chỗ Orri Óskarsson . Đang bị Chelsea dẫn trước 3-1, đội khách cố gắng tìm kiếm làn gió mới cho hàng công ở những phút cuối trận.

85' Chelsea duy trì thế thượng phong ở những phút cuối Bước sang phút 85, Chelsea vẫn kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 cùng áp lực từ 5 - 1 quả phạt góc. Dù Real Sociedad rất nỗ lực đáp trả để có 13 - 14 lần dứt điểm, đội chủ nhà vẫn tỏ ra hiệu quả hơn ở chỉ số trúng đích (5 - 4) nhằm bảo toàn lợi thế 3 - 1.

KT Kết thúc: Chelsea 3-1 Real Sociedad Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 21:55 15/08/2026

Đội hình chính thức Chelsea Sơ đồ 3-4-3 Real Sociedad Sơ đồ 4-2-3-1 1 Robert Sánchez 29 Wesley Fofana 23 Maxence Lacroix 6 Levi Colwill 2 Marco Palestra 24 Reece James 25 Moisés Caicedo 7 Pedro Neto 10 Cole Palmer 20 João Pedro 17 Morgan Rogers 1 Álex Remiro 2 Jon Aramburu 31 Jon Martín 38 Luken Beitia 17 Sergio Gómez 24 Luka Sucic 18 Carlos Soler 14 Takefusa Kubo 12 Yangel Herrera 7 Ander Barrenetxea 9 Orri Óskarsson Dự bị Chelsea 3 Pep Chavarría 8 Enzo Fernández 11 Jamie Gittens 14 Dário Essugo 21 Jorrel Hato 27 Malo Gusto 34 Josh Acheampong 39 Mike Penders 41 Estêvão Real Sociedad 3 Aihen Muñoz 5 Igor Zubeldia 8 Beñat Turrientes 10 Mikel Oyarzabal 13 Unai Marrero 15 Pablo Marín 21 Arsen Zakharyan 22 Mikel Goti 33 Iñaki Rupérez Cập nhật đội hình lúc 19:36 15/08/2026

Chelsea Thống kê Real Sociedad 60% Kiểm soát bóng 40% 15 Dứt điểm 16 5 Trúng đích 4 5 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 12 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật João Pedro Chelsea 2 bàn Morgan Rogers Chelsea 1 bàn Jon Aramburu Real Sociedad 1 bàn Reece James Chelsea 1 kiến tạo · điểm 7.24 Malo Gusto Chelsea 1 kiến tạo · điểm 6.98

Cuộc chạm trán giữa Chelsea và Real Sociedad diễn ra vào lúc 20:00 ngày 15/08/2026 trên sân vận động Stamford Bridge hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài hấp dẫn. Đây là cơ hội quan trọng để cả hai đại diện của bóng đá Anh và Tây Ban Nha rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật trước khi bước vào các thử thách chính thức của mùa giải.

Tầm quan trọng của cuộc thử nghiệm tại Stamford Bridge

Các trận đấu giao hữu cấp câu lạc bộ luôn là bài kiểm tra chất lượng nhằm giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ toàn đội. Việc đối đầu với một đại diện sở hữu lối chơi kỹ thuật từ Tây Ban Nha như Real Sociedad đem lại cho Chelsea những bài toán chiến thuật mang tính thực tiễn cao.

Bên cạnh đó, việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stamford Bridge mang đến lợi thế tinh thần không nhỏ cho đại diện nước Anh. Đội chủ nhà hướng tới việc xây dựng sự gắn kết giữa các tuyến, nâng cao cảm giác bóng và duy trì nhịp độ thi đấu cho các cầu thủ.

Phong cách chơi bóng và điểm tựa sân nhà

Chelsea dự kiến sẽ chủ động kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi nhờ ưu thế sân nhà Stamford Bridge. Sự linh hoạt trong việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công sẽ là chìa khóa để họ tìm kiếm những cơ hội khai thác khoảng trống đối phương.

Ở chiều ngược lại, Real Sociedad vốn nổi tiếng với khả năng cầm bóng tự tin và phối hợp nhóm hiệu quả. Đội bóng Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ mang tới một lối chơi tổ chức kỷ luật, sẵn sàng đáp trả những đợt hãm thành từ phía đội chủ nhà. Cuộc chạm trán này là dịp tốt để đại diện La Liga thử nghiệm các phương án nhân sự khi thi đấu trên sân khách.

Dự đoán diễn biến và góc nhìn chiến thuật

Tính chất của một trận giao hữu giúp hai huấn luyện viên có cơ hội thử nghiệm nhiều phương án nhân sự và sơ đồ chiến thuật khác nhau trong suốt 90 phút. Sự xuất hiện của các nhân tố mới cùng các điều chỉnh chiến thuật linh hoạt trong hiệp hai có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Nhìn chung, đây sẽ là cuộc so tài cân bằng về mặt chuyên môn, nơi cả Chelsea lẫn Real Sociedad đều ưu tiên mục tiêu hoàn thiện lối chơi hơn là áp lực thành tích. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận cầu cởi mở với nhiều pha bóng chất lượng từ cả hai đội bóng.

Chelsea 5 trận gần nhất H T B B T Real Sociedad 5 trận gần nhất H B H H B

Tình hình lực lượng Chelsea ✚ Caleb Wiley (Adductor Injury) ✚ Dário Essugo (Fitness) ✚ Emmanuel Emegha (Hamstring Injury) ✚ Aarón Anselmino (Hamstring Injury) ✚ Valentín Barco (Unknown Injury) Real Sociedad ✚ Álvaro Odriozola (Cruciate Ligament Tear) ✚ Arsen Zakharyan (Unknown Injury) ✚ Mikel Goti (Calf Injury)